„Jako Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego stanowczo potępiam nieodpowiedzialne, a także niszczące zasadę praworządności medialne uwagi ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka” – czytamy w oświadczeniu Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego.

Chodzi o wypowiedzi ministra Żurka w mediach, tyczące się uchwały połączonych dwóch izb SN. Uchwała odnosi się do kwestii nieuznawania orzeczeń Sądu Najwyższego przez polskie sądy i organy władzy w oparciu o europejskie prawo – opisywaliśmy ją już na łamach rp.pl. Czego dokładnie dotyczy i jak w związku z nią wypowiadali się minister sprawiedliwości oraz szefowa SN?

Uchwała Sądu Najwyższego krytykowana przez Waldemara Żurka

Chodzi o uchwałę połączonych dwóch izb Sądu Najwyższego: Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (sygn. I NZP 7/25). Wydana 3 grudnia 2025 roku uchwała zakłada, że żaden sąd lub organ władzy publicznej nie ma uprawnień do uznawania orzeczeń Sądu Najwyższego za niebyłe i do pomijania jego skutków. Z uchwały wynika, że taka uznaniowość po stronie polskich sądów i organów jest nieuprawniona nawet w przypadku, gdy następuje z odwołaniem do prawa Unii Europejskiej. Tak więc według uchwały SN polskie sądy i organy władzy nie mają prawa powoływać się na prawo Unii Europejskiej, by na jego podstawie stwierdzać niebyłość orzeczeń SN. W uchwale tej ponadto Sąd Najwyższy podkreśla, że Polska „nie przekazała organom Unii Europejskiej lub jakiejkolwiek innej organizacji międzynarodowej kompetencji do stanowienia norm regulujących organizację i funkcjonowanie krajowego wymiaru sprawiedliwości, ani do określania zakresu, w którym mogą być one stosowane”.