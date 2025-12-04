Rzeczpospolita
Prawo
Małgorzata Manowska: Minister Żurek narusza trójpodział władzy i urąga standardom

Polskie sądy nie mają prawa podważać wyroków Sądu Najwyższego, bazując na prawie unijnym - to teza jednego z ostatnich wyroków SN, krytykowana przez Waldemara Żurka. Do słów krytyki ze strony ministra odniosła się sama Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego.

Publikacja: 04.12.2025 17:51

„Jako Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego stanowczo potępiam nieodpowiedzialne, a także niszczące zasadę praworządności medialne uwagi ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka” – czytamy w oświadczeniu Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego.

Chodzi o wypowiedzi ministra Żurka w mediach, tyczące się uchwały połączonych dwóch izb SN. Uchwała odnosi się do kwestii nieuznawania orzeczeń Sądu Najwyższego przez polskie sądy i organy władzy w oparciu o europejskie prawo – opisywaliśmy ją już na łamach rp.pl. Czego dokładnie dotyczy i jak w związku z nią wypowiadali się minister sprawiedliwości oraz szefowa SN?

Uchwała Sądu Najwyższego krytykowana przez Waldemara Żurka

Chodzi o uchwałę połączonych dwóch izb Sądu Najwyższego: Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (sygn. I NZP 7/25). Wydana 3 grudnia 2025 roku uchwała zakłada, że żaden sąd lub organ władzy publicznej nie ma uprawnień do uznawania orzeczeń Sądu Najwyższego za niebyłe i do pomijania jego skutków. Z uchwały wynika, że taka uznaniowość po stronie polskich sądów i organów jest nieuprawniona nawet w przypadku, gdy następuje z odwołaniem do prawa Unii Europejskiej. Tak więc według uchwały SN polskie sądy i organy władzy nie mają prawa powoływać się na prawo Unii Europejskiej, by na jego podstawie stwierdzać niebyłość orzeczeń SN. W uchwale tej ponadto Sąd Najwyższy podkreśla, że Polska „nie przekazała organom Unii Europejskiej lub jakiejkolwiek innej organizacji międzynarodowej kompetencji do stanowienia norm regulujących organizację i funkcjonowanie krajowego wymiaru sprawiedliwości, ani do określania zakresu, w którym mogą być one stosowane”.

​I NZP 7/25
Uchwała Sądu Najwyższego z 3 grudnia 2025 r. (tezy)

1. Żaden sąd lub inny organ władzy publicznej nie jest uprawniony do uznania orzeczenia Sądu Najwyższego za niebyłe i pominięcia jego skutków, nawet jeśli miałoby to nastąpić z odwołaniem się do prawa Unii Europejskiej.

2. Rzeczpospolita Polska nie przekazała organom Unii Europejskiej lub jakiejkolwiek innej organizacji międzynarodowej kompetencji do stanowienia norm regulujących organizację i funkcjonowanie krajowego wymiaru sprawiedliwości, ani do określania zakresu, w którym mogą być one stosowane. Kompetencje te przysługują wyłącznie konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej i nie podlegają przekazaniu na podstawie art. 90 ust. 1 Konstytucji RP, w konsekwencji nie znajduje w tym zakresie zastosowania art. 91 ust. 2 i 3 w zw. z art. 87 Konstytucji RP.

Do uchwały w rozmowie z Onetem odniósł się minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, o czym pisaliśmy na łamach rp.pl

– Jeśli nie podoba się im prawo unijne i nie podoba im się w Unii, niech wnioskują, by z niej wystąpić. Ale o tym decyduje naród, a nie grupa osób zasiadających w SN – stwierdził wówczas Żurek.

Zapowiedział także wyciągnięcie konsekwencji wobec podejmujących tę uchwałę sędziów.

– Państwo ma pełne prawo takie konsekwencje wyciągnąć. A ja jako prokurator generalny to państwo na tym odcinku reprezentuję – dodał.

Małgorzata Manowska o zapowiedziach Waldemara Żurka. „Skandaliczne sugestie Ministra Sprawiedliwości”

Do słów ministra oraz zapowiedzi wyciągnięcia konsekwencji w stosunku do sędziów odniosła się Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska.

„Minister Sprawiedliwości – będący prokuratorem generalnym – zamiast bronić praworządności, od miesięcy systematycznie podważa autorytet Sądu Najwyższego, przez co narusza trójpodział władz i urąga międzynarodowym standardom” – stwierdziła Manowska w oświadczeniu opublikowanym dziś na stronie SN. 

Manowska wskazała na skandaliczność słów Żurka, odnosząc się zwłaszcza do aluzji związanych z wystąpieniem z Unii Europejskiej:

„Skandaliczne sugestie Ministra Sprawiedliwości o wyjściu z Unii Europejskiej jako skutek ww. uchwały stanowią zwykłą manipulację, pomijającą jej meritum – tj. ochronę Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, porządku prawnego oraz wyłącznych kompetencji państw członkowskich Unii Europejskiej. Przedmiotowa uchwała chroni prawo UE i jego relacje z polskim porządkiem prawnym, systematyzując je i zapewniając wzajemne poszanowanie prawa” – czytamy w oświadczeniu.

Manowska podkreśliła, że publiczna deklaracja ministra Żurka o odmowie uznawania uchwał SN „stanowi otwartą konfrontację z supremacją Konstytucji RP nad innymi źródłami prawa”. Jak zaznaczyła, taka postawa ze strony ministra nie służy dialogowi w ramach państwa i eskaluje konflikt instytucjonalny, który z kolei osłabia zaufanie obywateli do wymiaru sprawiedliwości.

„Stanowisko Ministra Sprawiedliwości wpisuje się w szerszą skalę ataków na niezależność sądów. Groźba wyciągania konsekwencji wobec sędziów Sądu Najwyższego stanowi bezpośrednie naruszenie zasady niezawisłości sędziowskiej, utrudniające obiektywne sprawowanie wymiaru sprawiedliwości. Minister Sprawiedliwości od dłuższego czasu grozi również karami finansowymi sędziom wypełniającym konstytucyjne i ustawowe obowiązki, segregując ich w oparciu o tryb powołania. Podważa to stabilność systemu sądowego w Polsce” – czytamy w oświadczeniu.

Pierwsza Prezes SN wezwała także ministra Żurka „do natychmiastowego zaprzestania kierowania gróźb wobec sędziów oraz nawiązania konstruktywnego dialogu, opartego na prawie i wzajemnym poszanowaniu”.

Źródło: rp.pl

