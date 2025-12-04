Rzeczpospolita
Brytyjski raport: Władimir Putin odpowiedzialny za śmierć 44-letniej Brytyjki

Z publicznego śledztwa przeprowadzonego na Wyspach przez byłego sędziego brytyjskiego Sądu Najwyższego Anthony'ego Hughesa wynika, że Władimir Putin musiał zlecić atak z użyciem bojowego środka chemicznego nowiczok na Siergieja Skripala i jego córkę w 2018 roku, w brytyjskim Salisbury.

Publikacja: 04.12.2025 14:32

Dom Siergieja Skripala w Salisbury tuż po zamachu na jego życie

Foto: AFP

Artur Bartkiewicz

Śledztwo było prowadzone w związku ze śmiercią 44-letniej Dawn Sturgess, obywatelki Wielkiej Brytanii, która zmarła w wyniku zatrucia. Jak się okazało, doszło do tego po tym, jak jej partner znalazł buteleczkę, rzekomo z perfumami, którą rosyjscy szpiedzy wykorzystywali do przemycenia chemicznego środka bojowego na Wyspy.

Buteleczka z trucizną, którą porzucili agenci GRU, mogła zabić tysiące osób

Hughes w raporcie końcowym ze śledztwa stwierdził, że Sturgess zmarła w wyniku „lekkomyślnego” pokazu siły Rosji. Cztery miesiące po śmierci Sturgess w Salisbury Siergieja Skripala i jego córkę Julię znaleziono nieprzytomnych na ławce w miejscu publicznym. Jak się okazało, obydwoje padli ofiarą ataku z użyciem nowiczoka – środek bojowy umieszczono na klamce domu Skripala. 

Czytaj więcej

Kampania wyborcza w USA w 2016 roku była szczególnie w kręgu zainteresowań rosyjskich trolli-nielega
Plus Minus
Wirtualni nielegałowie ruszają na Zachód

Skripal to były rosyjski oficer wywiadu wojskowego (GRU), który w 2004 roku został skazany w Rosji za szpiegostwo na rzecz Wielkiej Brytanii. W 2010 roku trafił na Wyspy w ramach wymiany szpiegów między Moskwą a Londynem. 

Ostatecznie Skripal i jego córka przeżyli atak, chociaż lekarze musieli walczyć o ich życie. Hughes w raporcie ze swojego śledztwa pisze, że ponad wszelką wątpliwość za zamachem na Skripala stali agenci GRU. „Doszedłem do wniosku, że operacja, której celem było zamordowanie Skripala, musiała zostać zatwierdzona na najwyższym poziomie, przez prezydenta Putina (...) Dowody wskazujące na to, że był to atak przeprowadzony przez rosyjskie państwo są przytłaczające” – czytamy w raporcie. 

Atak Rosji na Siergieja Skripala nie był, to wydaje się oczywiste, zwykłym aktem zemsty, ale miał stanowić publiczne oświadczenie, zarówno na potrzeby rynku wewnętrznego, jak i dla międzynarodowej opinii, że Rosja działa zdecydowanie, jeśli chodzi o jej interesy

Fragment raportu Anthony'ego Hughesa

Władze w Moskwie wielokrotnie zaprzeczały oskarżeniom o to, że mają stać za zamachem na Skripala. 

Hughes w swoim raporcie pisze, że rosyjscy agenci, którzy rozsmarowali nowiczok na drzwiach Skripala, porzucili buteleczkę zawierającą truciznę nie dbając, o zagrożenie, jakie stwarza ona dla niewinnych osób. 

Śledztwo wykazało, że porzucona przez Rosjan buteleczka zawierała wystarczającą ilość trucizny, by zabić tysiące osób. Ta „porażająca lekkomyślność” oznacza – głosi raport – że przyszli zabójcy, ich nadzorcy z GRU i władze, które zatwierdziły zamach na Skripala, w tym sam Putin, ponoszą moralną odpowiedzialność za śmierć Sturgess.

Atak Rosji na Siergieja Skripala był „pokazem siły”

W czwartek brytyjski rząd ogłosił nowe sankcje wobec GRU i wezwał ambasadora Rosji w związku z „trwającą kampanią wrogich działań” wobec Wielkiej Brytanii. „Wielka Brytania będzie zawsze stawiać czoła brutalnemu reżimowi Putina i nazywać jego morderczą maszynę po imieniu” – oświadczył brytyjski premier Keir Starmer. 

W ocenie Hughesa zamach na Skripala, do którego doszło po aneksji Krymu i zestrzeleniu samolotu Malaysia Airlines przez prorosyjskich separatystów, miał być pokazem rosyjskiej siły.

„Atak Rosji na Siergieja Skripala nie był, to wydaje się oczywiste, zwykłym aktem zemsty, ale miał stanowić publiczne oświadczenie, zarówno na potrzeby rynku wewnętrznego, jak i dla międzynarodowej opinii, że Rosja działa zdecydowanie, jeśli chodzi o jej interesy” – głosi raport Hughesa. 

To drugie publiczne śledztwo przeprowadzone w Wielkiej Brytanii, które wykazało, że Putin jest odpowiedzialny za zamach na Wyspach. W 2016 roku śledztwo wykazało, że Putin prawdopodobnie zlecił zamordowanie Aleksandra Litwinienki, byłego agenta FSB i rosyjskiego dysydenta, który zmarł po zatruciu radioaktywnym polonem. 

Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Europa Rosja Osoby Władimir Putin
