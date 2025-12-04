Lęk przed konfliktem z Rosją. Wojna postrzegana jako realne ryzyko

Najbardziej alarmującym wynikiem sondażu jest ocena zagrożenia ze strony Rosji. Aż 51 proc. respondentów uznaje ryzyko otwartej wojny z Rosją w najbliższych latach za wysokie, a 18 proc. – za bardzo wysokie. Dormagen podkreśla, że takie wyniki „jeszcze kilka lat temu byłyby nie do pomyślenia”, a dziś pokazują trwałą zmianę europejskiego postrzegania bezpieczeństwa.

Poczucie zagrożenia rośnie wraz z geograficzną bliskością Rosji: Polska – 77 proc. uważa ryzyko wojny za wysokie, Francja – 54 proc., Niemcy – 51 proc., Portugalia – 39 proc., Włochy – 34 proc.

Europejczycy nie wierzą w swoje wojska

Badani mają też niskie zaufanie do zdolności obronnych własnych państw. Aż 69 proc. respondentów uważa, że ich kraj „raczej nie” lub „zdecydowanie nie” jest w stanie bronić się przed rosyjską agresją.

Najbardziej pewni są Francuzi – ale nawet tam zaledwie 44 proc. wierzy w możliwości obronne państwa. W Polsce, mimo realnego sąsiedztwa z Rosją, odsetek osób sceptycznych wynosi 58 proc.

- Wchodzimy w erę zagrożeń, mając jednocześnie poczucie trwałej słabości narodowych struktur bezpieczeństwa – komentuje Dormagen.