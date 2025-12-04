Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Połowa Europejczyków uważa Trumpa za wroga Europy. Polacy ufają prezydentowi USA

Największe od lat poczucie zagrożenia - zarówno politycznego, jak i militarnego - dominuje dziś w europejskiej opinii publicznej. Wyniki sondażu przeprowadzonego w dziewięciu państwach UE pokazują, że prawie połowa Europejczyków postrzega Donalda Trumpa jako wroga Europy, a jeszcze więcej obawia się wybuchu wojny z Rosją.

Publikacja: 04.12.2025 12:13

Donald Trump

Donald Trump

Foto: REUTERS/Brian Snyder

Przemysław Malinowski

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jak postrzeganie przywództwa Donalda Trumpa różni się w poszczególnych krajach UE?
  • Jaki jest poziom obaw Europejczyków przed konfliktem z Rosją?
  • Jakie jest obecne zaufanie Europejczyków do zdolności obronnych ich państw?
  • Jakie jest poparcie dla członkostwa w Unii Europejskiej wśród obywateli państw UE?
  • Jak ocenia się konsekwencje Brexitu pięć lat po wyjściu Wielkiej Brytanii z UE?

Badanie dla paryskiej platformy Le Grand Continent wykazało, że średnio 48 proc. ankietowanych w dziewięciu państwach – Francji, Włoszech, Hiszpanii, Niemczech, Polsce, Portugalii, Chorwacji, Belgii i Holandii – uznaje Trumpa za „wroga Europy”.

Reklama
Reklama

Największą nieufność odnotowano w Belgii (62 proc.) i Francji (57 proc.), najmniejszą zaś w Chorwacji (37 proc.) i Polsce (19 proc.). Jak tłumaczy politolog Jean-Yves Dormagen, postrzeganie Trumpa jako siły wrogiej Europie „wyraźnie się utrwala”, a maleje liczba badanych wskazujących odpowiedź neutralną.

Mimo to Europejczycy nadal widzą stosunki z USA jako kluczowe geopolitycznie – aż 48 proc. uważa, że UE powinna dążyć do kompromisu z administracją w Waszyngtonie.

Reklama
Reklama

Lęk przed konfliktem z Rosją. Wojna postrzegana jako realne ryzyko

Najbardziej alarmującym wynikiem sondażu jest ocena zagrożenia ze strony Rosji. Aż 51 proc. respondentów uznaje ryzyko otwartej wojny z Rosją w najbliższych latach za wysokie, a 18 proc. – za bardzo wysokie. Dormagen podkreśla, że takie wyniki „jeszcze kilka lat temu byłyby nie do pomyślenia”, a dziś pokazują trwałą zmianę europejskiego postrzegania bezpieczeństwa.

Poczucie zagrożenia rośnie wraz z geograficzną bliskością Rosji: Polska – 77 proc. uważa ryzyko wojny za wysokie, Francja – 54 proc., Niemcy – 51 proc., Portugalia – 39 proc., Włochy – 34 proc.

Czytaj więcej

Donald Trump
Dyplomacja
Trump: Witkoff i Kushner uważają, że Władimir Putin chce zakończyć wojnę

Europejczycy nie wierzą w swoje wojska

Badani mają też niskie zaufanie do zdolności obronnych własnych państw. Aż 69 proc. respondentów uważa, że ich kraj „raczej nie” lub „zdecydowanie nie” jest w stanie bronić się przed rosyjską agresją.

Najbardziej pewni są Francuzi – ale nawet tam zaledwie 44 proc. wierzy w możliwości obronne państwa. W Polsce, mimo realnego sąsiedztwa z Rosją, odsetek osób sceptycznych wynosi 58 proc.

- Wchodzimy w erę zagrożeń, mając jednocześnie poczucie trwałej słabości narodowych struktur bezpieczeństwa – komentuje Dormagen.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

1 Warszawska Brygada Pancerna
Modernizacja Sił Zbrojnych
UE zwiększa wydatki na obronność. Państwa i tak zapłacą lwią część

Jakich zagrożeń najbardziej boją się Europejczycy? Technologia i bezpieczeństwo militarne

Poczucie zagrożenia jest wszechobecne – tylko 12 proc. ankietowanych twierdzi, że nie czuje się szczególnie narażonych. Najwięcej respondentów wskazuje: zagrożenia technologiczne i cyfrowe – 28 proc. oraz zagrożenia militarne – 25 proc... Aż 69 proc. Europejczyków uważa, że to UE powinna pełnić rolę ochronną, wzmacniając solidarność i wspólne mechanizmy bezpieczeństwa.

Silne poparcie dla pozostania w UE. Brexit oceniany jako błąd

Jednocześnie sondaż pokazuje bardzo silne poparcie dla członkostwa w Unii Europejskiej. 74 proc. Europejczyków chce pozostać w UE, najwięcej w Portugalii (90 proc.) i Hiszpanii (89 proc.), najmniej w Polsce (68 proc.) i Francji (61 proc.).

Pięć lat po Brexicie oceny tego procesu pozostają jednoznaczne: 63 proc. uważa, że wyjście z UE zaszkodziło Wielkiej Brytanii, jedynie 19 proc. ocenia Brexit pozytywnie.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Sondaże i badania Miejsca Polska Regiony Europa Rosja Ameryka Północna Stany Zjednoczone Osoby Donald Trump
Julia Tymoszenko, Wołodymyr Zełenski, Petro Poroszenko
Polityka
Afera korupcyjna ożywiła ukraińską politykę. Opozycja uderza w Wołodymyra Zełenskiego
Policja przeszukała we wtorek także siedzibę Kolegium Europejskiego w Brugii oraz mieszkania prywatn
Polityka
Kogo jeszcze zmiecie korupcyjny skandal? Afera w samym środku Unii Europejskiej
Marco Rubio
Polityka
Polska chce dołączyć do G20. Marco Rubio zapowiedział zaproszenie od USA
Ilhan Omar
Polityka
Donald Trump atakuje kongresmenkę. „Gdyby nie USA pewnie by nie żyła”
Startupy poszukiwane — dołącz do Platform startowych w Polsce Wschodniej i zyskaj nowe możliwości!
Materiał Promocyjny
Startupy poszukiwane — dołącz do Platform startowych w Polsce Wschodniej i zyskaj nowe możliwości!
Sentinel 6B, satelita europejskiego systemu obserwacyjnego Copernicus
Polityka
Unijny komisarz ds. obrony dla „Rzeczpospolitej”: Jesteśmy już w fazie gwiezdnych wojen z Rosją
Nowa era budownictwa: roboty w służbie ludzi i środowiska
Materiał Promocyjny
Nowa era budownictwa: roboty w służbie ludzi i środowiska
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama