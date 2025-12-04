Aktualizacja: 04.12.2025 13:04 Publikacja: 04.12.2025 12:13
Badanie dla paryskiej platformy Le Grand Continent wykazało, że średnio 48 proc. ankietowanych w dziewięciu państwach – Francji, Włoszech, Hiszpanii, Niemczech, Polsce, Portugalii, Chorwacji, Belgii i Holandii – uznaje Trumpa za „wroga Europy”.
Największą nieufność odnotowano w Belgii (62 proc.) i Francji (57 proc.), najmniejszą zaś w Chorwacji (37 proc.) i Polsce (19 proc.). Jak tłumaczy politolog Jean-Yves Dormagen, postrzeganie Trumpa jako siły wrogiej Europie „wyraźnie się utrwala”, a maleje liczba badanych wskazujących odpowiedź neutralną.
Mimo to Europejczycy nadal widzą stosunki z USA jako kluczowe geopolitycznie – aż 48 proc. uważa, że UE powinna dążyć do kompromisu z administracją w Waszyngtonie.
Najbardziej alarmującym wynikiem sondażu jest ocena zagrożenia ze strony Rosji. Aż 51 proc. respondentów uznaje ryzyko otwartej wojny z Rosją w najbliższych latach za wysokie, a 18 proc. – za bardzo wysokie. Dormagen podkreśla, że takie wyniki „jeszcze kilka lat temu byłyby nie do pomyślenia”, a dziś pokazują trwałą zmianę europejskiego postrzegania bezpieczeństwa.
Poczucie zagrożenia rośnie wraz z geograficzną bliskością Rosji: Polska – 77 proc. uważa ryzyko wojny za wysokie, Francja – 54 proc., Niemcy – 51 proc., Portugalia – 39 proc., Włochy – 34 proc.
Badani mają też niskie zaufanie do zdolności obronnych własnych państw. Aż 69 proc. respondentów uważa, że ich kraj „raczej nie” lub „zdecydowanie nie” jest w stanie bronić się przed rosyjską agresją.
Najbardziej pewni są Francuzi – ale nawet tam zaledwie 44 proc. wierzy w możliwości obronne państwa. W Polsce, mimo realnego sąsiedztwa z Rosją, odsetek osób sceptycznych wynosi 58 proc.
- Wchodzimy w erę zagrożeń, mając jednocześnie poczucie trwałej słabości narodowych struktur bezpieczeństwa – komentuje Dormagen.
Poczucie zagrożenia jest wszechobecne – tylko 12 proc. ankietowanych twierdzi, że nie czuje się szczególnie narażonych. Najwięcej respondentów wskazuje: zagrożenia technologiczne i cyfrowe – 28 proc. oraz zagrożenia militarne – 25 proc... Aż 69 proc. Europejczyków uważa, że to UE powinna pełnić rolę ochronną, wzmacniając solidarność i wspólne mechanizmy bezpieczeństwa.
Jednocześnie sondaż pokazuje bardzo silne poparcie dla członkostwa w Unii Europejskiej. 74 proc. Europejczyków chce pozostać w UE, najwięcej w Portugalii (90 proc.) i Hiszpanii (89 proc.), najmniej w Polsce (68 proc.) i Francji (61 proc.).
Pięć lat po Brexicie oceny tego procesu pozostają jednoznaczne: 63 proc. uważa, że wyjście z UE zaszkodziło Wielkiej Brytanii, jedynie 19 proc. ocenia Brexit pozytywnie.
