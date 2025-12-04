Minister rolnictwa Stefan Krajewski poinformował, że o sprawie dzika z ASF pod Piotrkowem był informowany. „Natychmiast zleciłem służbom podjęcie działań i zabezpieczenie terenu. Nie wykluczamy sabotażu, w tym wschodniej dywersji” – napisał w mediach społecznościowych szef resortu rolnictwa.

Według MRiRW jest to „jak uderzenie w polskie rolnictwo i nasze bezpieczeństwo żywnościowe”. W powiecie piotrkowskim znajduje się około 1239 gospodarstw z prawie 450 tysiącami sztuk trzody chlewnej.

– Z głównym lekarzem weterynarii ustaliliśmy ścieżkę działania. Działamy nie tylko w Polsce, jesteśmy w stałym kontakcie z Komisją Europejską – powiedział na specjalnej konferencji prasowej Stefan Krajewski.

Minister zaznaczył, że resort prowadzi działania w celu wyjaśnienia sprawy, ale tak, by w żaden sposób nie zaszkodzić polskiej hodowli.