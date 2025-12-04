04:43 Ukraiński ruch partyzancki ATESZ przeprowadził akcję ulotkową w obwodzie moskiewskim

Ulotki i plakaty wzywające do dołączenia do ruchu oporu wobec władz Rosji pojawiły się na przystankach autobusowych, w pobliżu stacji metra, w pobliżu centrów handlowych i przy wejściach do budynków mieszkalnych w siedmiu podmoskiewskich miejscowościach.

04:40 SBU: 15 lat więzienia dla byłego członka Partii Regionów, który współpracował z FSB

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy podaje, że 65-latek, były członek Partii Regionów, współpracował z FSB i zbierał dla Rosjan informacje na temat pozycji ukraińskich wojsk i formacji funkcjonariuszy straży granicznej w obwodzie sumskim. Uzyskane od niego dane Rosjanie wykorzystywali do prowadzenia ostrzału artyleryjskiego i przeprowadzania nalotów.

04:35 Rozbito siatkę zajmującą się sprzedawaniem na Ukrainie samochodów sprowadzanych z Polski i Litwy rzekomo na potrzeby armii

Lwowska prokuratura obwodowa informuje o rozbiciu siatki, która – od maja tego roku – sprowadzała na Ukrainę używane samochody z Polski i Litwy. By uniknąć konieczności płacenia cła oficjalnie samochody były sprowadzane na potrzeby Sił Zbrojnych Ukrainy, w ramach pomocy humanitarnej. W dokumentach posługiwano się danymi co najmniej trzech organizacji charytatywnych. Tymczasem w rzeczywistości samochody były sprzedawane na ukraińskim rynku, a jeśli stan techniczny nie pozwalał na sprzedaż - sprzedawano je na części. Twórcą siatki był 35-letni mieszkaniec miasta Czerkasy.

04:33 Ponad 2 tys. odbiorców w okupowanej części obwodu zaporoskiego pozbawionych prądu po ukraińskim ostrzale

Informację o tym, że bez dostępu do prądu pozostaje 2 113 odbiorców w okupowanej części obwodu zaporoskiego podał stojący na czele władz okupacyjnych Jewgienij Balicki.

04:31 Donald Trump: Steve Witkoff i Jared Kushner uważają, że Rosja chce zakończyć wojnę

Trump w rozmowie z dziennikarzami powiedział, że po rozmowach w Moskwie z Władimirem Putinem Witkoff i Kushner są przekonani, że Rosja jest zainteresowana zakończeniem wojny i rozwojem stosunków handlowych z USA po zakończeniu konfliktu.

04:29 Kobieta została ranna w ataku drona na obwód woroneski

Informację taką przekazał gubernator obwodu Aleksandr Gusiew. Z jego wpisu w serwisie Telegram wynika, że 46-latka ranna w ataku została hospitalizowana.

04:28 W nocy działanie wstrzymały trzy rosyjskie lotniska

Odprawianie i przyjmowanie samolotów tymczasowo wstrzymały lotniska w Kałudze, a także Wołgogradzie i Tambowie.

04:27 Rosjanie informują o strąceniu drona lecącego w stronę Moskwy

O strąceniu drona na podejściu do rosyjskiej stolicy poinformował mer Moskwy Siergiej Sobianin.

04:25 Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1379 dniu wojny

