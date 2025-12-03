Zaskakująca decyzja Franciszka. Chodzi o testament papieża

Informacje dotyczące szczegółów testamentu papieża Franciszka zdradziła w katalońskiej telewizji Betevé siostra Lucía Caram, która od początku pełnowymiarowej inwazji Rosji wyjeżdżała na Ukrainę, gdzie zaangażowana była w projekty humanitarne.

Hiszpańska zakonnica przekazała w rozmowie z mediami, że papież Franciszek zażyczył sobie, by znaczna część pozostawionych przez niego środków finansowych przeznaczona została na wsparcie Ukrainy, szczególnie regionów objętych wojną. Ojciec Święty wskazał również konkretny cel, na który mają zostać wydane fundusze.

Papież Franciszek uwzględnił w swoim testamencie Ukrainę?

Jak przyznała Caram, decyzja papieża „całkowicie ją zaskoczyła”. – Franciszek wielokrotnie obiecywał mi, że pomoże Ukrainie, ale nigdy nie wyobrażałam sobie, że zrobi to w taki sposób – powiedziała zakonnica. – Papież zawsze zapewniał, że znajdzie sposób, by pomóc ludziom cierpiącym z powodu wojny – dodała.

Caram podkreśliła, że Franciszek zadbał o to, by część jego spadku przekazana została na wsparcie lekarzy pracujących na pierwszej linii frontu. Środki – według siostry – mają zostać przeznaczone na zakup specjalistycznych karetek, które niezbędne są do ewakuacji rannych oraz szybkiego udzielania pomocy medycznej.