Zaskakująca decyzja Franciszka. Chodzi o testament papieża

Aktualizacja: 03.12.2025 20:06 Publikacja: 03.12.2025 18:59
Papież Franciszek
Foto: PAP/Darek Delmanowicz
Informacje dotyczące szczegółów testamentu papieża Franciszka zdradziła w katalońskiej telewizji Betevé siostra Lucía Caram, która od początku pełnowymiarowej inwazji Rosji wyjeżdżała na Ukrainę, gdzie zaangażowana była w projekty humanitarne.
Hiszpańska zakonnica przekazała w rozmowie z mediami, że papież Franciszek zażyczył sobie, by znaczna część pozostawionych przez niego środków finansowych przeznaczona została na wsparcie Ukrainy, szczególnie regionów objętych wojną. Ojciec Święty wskazał również konkretny cel, na który mają zostać wydane fundusze.
Czytaj więcej
„O 7:35 rano biskup Rzymu, Franciszek, powrócił do domu Ojca. Całe jego życie było poświęcone słu...
Jak przyznała Caram, decyzja papieża „całkowicie ją zaskoczyła”. – Franciszek wielokrotnie obiecywał mi, że pomoże Ukrainie, ale nigdy nie wyobrażałam sobie, że zrobi to w taki sposób – powiedziała zakonnica. – Papież zawsze zapewniał, że znajdzie sposób, by pomóc ludziom cierpiącym z powodu wojny – dodała.
Caram podkreśliła, że Franciszek zadbał o to, by część jego spadku przekazana została na wsparcie lekarzy pracujących na pierwszej linii frontu. Środki – według siostry – mają zostać przeznaczone na zakup specjalistycznych karetek, które niezbędne są do ewakuacji rannych oraz szybkiego udzielania pomocy medycznej.
Informacji przekazanych przez zakonnicę nie potwierdził dotychczas Watykan.
Czytaj więcej
21 kwietnia, w wieku 88 lat, zmarł papież Franciszek - jego pontyfikat trwał nieco ponad 12 lat.
Informacja o śmierci papieża Franciszka została opublikowana przez Watykan 21 kwietnia, w Poniedziałek Wielkanocny. „O 7:35 rano biskup Rzymu, Franciszek, powrócił do domu Ojca. Całe jego życie było poświęcone służbie Panu i Jego Kościołowi” – przekazał wówczas kard. Kevin Farrell, kamerling Świętego Kościoła Rzymskiego.
Papież Franciszek
Foto: PAP
Franciszek miał 88 lat, jego pontyfikat trwał 12 lat. Był pierwszym papieżem z Ameryki Południowej. Przed śmiercią zmagał się z obustronnym zapaleniem płuc i był hospitalizowany.
Franciszek w 2024 r. ustalił szczegóły swojego pochówku. Był pierwszym od ponad 120 lat papieżem pochowanym poza Bazyliką św. Piotra.
Jeśli Rosja uwolni się od ukraińskiej kampanii, w dwa lata może odbudować siły zbrojne. I zaatakować Zachód - os...
Spotkanie specjalnego wysłannika prezydenta USA ds. Bliskiego Wschodu Steve'a Witkoffa i zięcia Donalda Trumpa,...
Południowoafrykańska policja prowadzi śledztwo w sprawie werbunku obywateli RPA do rosyjskiej armii, na wojnę pr...
Po ponad 4 godzinach zakończyło się spotkanie Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera z Władimirem Putinem na temat w...
Dzięki Funduszom Europejskim dla Polski Wschodniej (FEPW) firmy z tego regionu mają nowe możliwości na finansowanie innowacyjnych pomysłów. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oferuje startupom w Polsce Wschodniej dostęp do siedmiu Platform startowych, które dają realne wsparcie lokalnych biznesów i zwiększenie konkurencyjność przedsiębiorstw. Są to partnerstwa ośrodków innowacji dające darmowe, kompleksowe programy wsparcia startupów od momentu rejestracji spółki.
Polska prawica liczy, że przede wszystkim zabezpieczy ją Ameryka. Problem polega na tym, że dla takich czołowych...
Robotyzacja procesów budowlanych przestała być futurystyczną wizją. Staje się realnym narzędziem, które można zastosować tu i teraz. Na współczesnym placu budowy rola człowieka będzie się zmieniać – mówi Mirosław Rzeszutko, Head of Product Management w firmie wienerberger.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas