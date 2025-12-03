Rzeczpospolita
Zaskakująca decyzja Franciszka. Chodzi o testament papieża

Zmarły w kwietniu papież Franciszek w swoim testamencie przeznaczył znaczną sumę pieniędzy na pomoc dla Ukrainy – twierdzi hiszpańska siostra zakonna.

Publikacja: 03.12.2025 18:59

Papież Franciszek

Papież Franciszek

Foto: PAP/Darek Delmanowicz

Ada Michalak

Informacje dotyczące szczegółów testamentu papieża Franciszka zdradziła w katalońskiej telewizji Betevé siostra Lucía Caram, która od początku pełnowymiarowej inwazji Rosji wyjeżdżała na Ukrainę, gdzie zaangażowana była w projekty humanitarne. 

Hiszpańska zakonnica przekazała w rozmowie z mediami, że papież Franciszek zażyczył sobie, by znaczna część pozostawionych przez niego środków finansowych przeznaczona została na wsparcie Ukrainy, szczególnie regionów objętych wojną. Ojciec Święty wskazał również konkretny cel, na który mają zostać wydane fundusze.

Czytaj więcej

Papież Franciszek nie żyje
Kościół
Nie żyje papież Franciszek

Papież Franciszek uwzględnił w swoim testamencie Ukrainę?

Jak przyznała Caram, decyzja papieża „całkowicie ją zaskoczyła”. – Franciszek wielokrotnie obiecywał mi, że pomoże Ukrainie, ale nigdy nie wyobrażałam sobie, że zrobi to w taki sposób – powiedziała zakonnica. – Papież zawsze zapewniał, że znajdzie sposób, by pomóc ludziom cierpiącym z powodu wojny – dodała. 

Caram podkreśliła, że Franciszek zadbał o to, by część jego spadku przekazana została na wsparcie lekarzy pracujących na pierwszej linii frontu. Środki – według siostry – mają zostać przeznaczone na zakup specjalistycznych karetek, które niezbędne są do ewakuacji rannych oraz szybkiego udzielania pomocy medycznej.

Informacji przekazanych przez zakonnicę nie potwierdził dotychczas Watykan.

Czytaj więcej

Papież Franciszek zmarł 21 kwietnia
Kościół
W Watykanie świat pożegnał papieża Franciszka

Papież Franciszek nie żyje 

Informacja o śmierci papieża Franciszka została opublikowana przez Watykan 21 kwietnia, w Poniedziałek Wielkanocny. „O 7:35 rano biskup Rzymu, Franciszek, powrócił do domu Ojca. Całe jego życie było poświęcone służbie Panu i Jego Kościołowi” – przekazał wówczas kard. Kevin Farrell, kamerling Świętego Kościoła Rzymskiego.

Papież Franciszek

Papież Franciszek

Foto: PAP

Franciszek miał 88 lat, jego pontyfikat trwał 12 lat. Był pierwszym papieżem z Ameryki Południowej. Przed śmiercią zmagał się z obustronnym zapaleniem płuc i był hospitalizowany.

Franciszek w 2024 r. ustalił szczegóły swojego pochówku. Był pierwszym od ponad 120 lat papieżem pochowanym poza Bazyliką św. Piotra.

Pogrzeb Franciszka odbył się 26 kwietnia. 

