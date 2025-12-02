Z tego może więc jednak coś wyjść?

Trump zawsze uważał konflikt w Ukrainie za nieswoją wojnę. Brakowało mu cierpliwości, zrozumienia dla ukraińskich racji. Przede wszystkim jednak wychodzi z błędnego założenia, że może oderwać Rosję od sojuszu z Chinami. To są kraje, które bardzo zacieśniły współpracę gospodarczą. Chiny są już dziś w stanie dostarczyć Rosjanom maszyny i technologie, na które kiedyś monopol miał Zachód. Moskwa i Pekin wyciągnęły też wnioski z czasów, gdy były podzielone. Zarówno Putin, jak i Xi uważają, że rozpad Związku Radzieckiego nie był dziejową koniecznością, ale wynikiem popełnionych przez Kreml błędów. Być może najważniejsza jest jednak przepaść kulturalna, która dzieli Rosję i Chiny. Nie znam Rosjanina, który chciałby być Chińczykiem. A to bardzo ułatwia relacje. Bo z perspektywy Putina współpraca z Europą zawsze niesie ryzyko zarażenia się przez rosyjskie społeczeństwo „demokratycznym wirusem”. Z Chinami tego nie ma.

Tyle że Rosja może w końcu wpaść w nieodwracalną zależność od Chin.

Jestem przekonany, że decydując się na inwazję na Ukrainę, Putin chciał przede wszystkim zasilić ludność Rosji dziesiątkami milionów Słowian. To było dla niego ważniejsze od zdobyczy terytorialnych. W tle są obawy przed chińską dominacją.

To mu się nie udało: nawet siedem milionów Ukraińców w ogóle wyjechało z kraju.

W 2014 r. ku zaskoczeniu Putina operacja przejęcia Krymu przebiegła bez żadnych walk. Był więc przekonany, że podobnie będzie w lutym 2022 r. I tak mogło być. Amerykanie nie wierzyli, że Ukraińcy będą się bronić. Nie przekazywali im nowoczesnej broni, bo byli przekonani, że zaraz wpadnie w ręce Rosjan. Wielu uważa, że dziś ta wojna znajduje się w przełomowym momencie. Ale to jest kategoria psychologiczna, nie analityczna. To, kto tak naprawdę wygrywa tę wojnę, dowiemy się może za dziesięć lat. Ukraińcy okazali się niezwykle przemyślni, gdy idzie o taktykę wojenną. Nie może to dziwić, bo to u nich i na Białorusi był za czasów ZSRR najbardziej rozwinięty przemysł wojenny. Pozostało z tych czasów wielu specjalistów. Ale i Rosjanie potrafią zadziwiająco dobrze wyciągać wnioski ze swoich porażek. Ich bank centralny prowadzi bardzo skuteczną politykę finansową. Zbudowali gospodarkę wojenną, która potrafi każdego dnia wyprodukować od 700 do 1800 dronów!

Putin zaatakuje NATO w najbliższych latach?

Nigdy mi nie zdradził swoich planów! Bardzo trudno je rozpoznać. Można natomiast ocenić, czy ma po temu potencjał. I tak, uważam, że jest to możliwe. To zależy od tego, czy pojawią się jakieś szczególne okoliczności, jak wojna o Tajwan czy jakaś zapaść na Zachodzie. Putin zdaje sobie sprawę, że odbudowa europejskich sił nabiera rozpędu. Wie, że czas nie działa na jego korzyść, że okno możliwości ataku zamyka się. Tym bardziej że Rosja wchodzi w recesję. Może więc uznać, że dłużej czekać nie można. To jest więc bardzo niebezpieczny moment dla Europy.

Jak to możliwe, że z całym swoim potencjałem wywiadowczym Niemcy, Francja czy Wielka Brytania nie rozpoznały tego niebezpieczeństwa?

To nie jest kwestia potencjału wywiadowczego, tylko nastawienia intelektualnego. Wielki sukces integracji europejskiej polegał na tym, że wojna stała się niemożliwa. Nie chciano więc dopuszczać możliwości, że to już nieaktualne. Tym bardziej, że to pociągałoby to za sobą wiele wyrzeczeń. Problem polega też na tym, że krytykuje się zachodnich przywódców nie za to, co było ich największym błędem. Myślę o Nord Stream 2. Niemcy prowadzili tu politykę, którą stosowali od dawna wobec wszystkich, także Francji czy Polski. Doprowadzenie do takiej współzależności gospodarczej, że atak na partnera staje się atakiem na samego siebie. Strategia tym mniej ryzykowna, że gazociąg można w każdej chwili zamknąć czy wysadzić w powietrze. Znacznie większym problemem było zaniechanie przez europejskich aliantów odbudowy sił zbrojnych, w szczególności po aneksji Krymu w 2014 r. Wiem, że to kontrowersyjne, ale NATO odegrało tu podobną rolę do Linii Maginota przed drugą wojną światową. Uśpiło naszą czujność. Doszliśmy do sytuacji, w której to dwa neutralne kraje, Szwecja i Finlandia, okazały się najlepiej przygotowane do rosyjskiej agresji. A przecież skuteczność NATO zależy od tego, jak w chwili próby zachowa się każdy z aliantów.