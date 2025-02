Trump chce od Ukrainy metali ziem rzadkich. Co to za pierwiastki?

Jak pisaliśmy w „Rzeczpospolitej”, Donald Trump powrócił do pomysłu, o którym mowa była już pod koniec ubiegłego roku, zgodnie z którym Ukraina miałaby dostarczać Stanom Zjednoczonym surowce, co byłoby gwarancją za udzielanie jej pomocy wojskowej i finansowej. Wołodymyr Zełenski zaznacza, że Ukraina nie chce zupełnie oddać USA swoich zasobów, jednak proponuje partnerstwo, dzięki którym oba kraje będą mogły się rozwijać. Jak twierdzi, to Amerykanie pomogli Ukrainie najwięcej, więc powinni zarobić najwięcej i mieć w tym priorytet. Jako że aktualnie największym dostawcą metali ziem rzadkich są Chiny, a USA chce mniejszej zależności od dostaw z tego kraju, przekazanie surowców z Ukrainy jest pożądanym rozwiązaniem.

Reklama

Metale ziem rzadkich. Jakie zasoby surowców posiada Ukraina?

Określenie, jaki potencjał zasobów metali ziem rzadkich ma Ukraina, wymaga badań geologicznych, które udzielą dokładniejszych informacji. Aktualnie około 20 proc. zasobów mineralnych tego kraju, a jednocześnie niemal 50 proc. złóż pierwiastków ziem rzadkich pozostaje na terenach pod okupacją rosyjską, co stanowi zagrożenie, że Rosja udostępni te zasoby swoim sojusznikom.

Obecnie wiadomo, że Ukraina ma jedne z największych zasobów litu oraz tytanu w Europie. Posiada również największe w Europie rezerwy uranu (który można wykorzystać w broni i energetyce jądrowej). Na terenie kraju znajdują się również złoża żelaza, rudy cyrkonu, manganitu, galu, germanu oraz złota.

Czytaj więcej Dyplomacja Donald Trump ma wkrótce poznać warianty zakończenia wojny na Ukrainie W najbliższych tygodniach emerytowany generał Keith Kellogg, specjalny wysłannik prezydenta USA ds. Ukrainy i Rosji, ma przedstawić Donaldowi Trumpowi jakie ma możliwości, by zakończyć wojnę na Ukrainie - podaje Bloomberg.

Czym są metale ziem rzadkich?

Jak wskazuje definicja zawarta w biuletynie „INFOS Zagadnienia społeczno-gospodarcze”, metale ziem rzadkich to grupa 17 pierwiastków, które mają szerokie zastosowanie w produktach wysokiej technologii. Wykorzystywane są na przykład do produkcji telefonów komórkowych czy monitorów, ale też w niskoemisyjnych technologiach energetycznych oraz procesach chemicznych (stanowić mogą katalizator w rafinacji ropy naftowej).