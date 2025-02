Mamy naprawdę wielki potencjał na terytorium, które kontrolujemy Andrij Jermak, szef kancelarii prezydenta Ukrainy

Ukrainie zależy na tym, by USA nie wstrzymały napływu pomocy wojskowej nad Dniepr – zwłaszcza, że Trump w czasie kampanii wyborczej, ale również po wyborach sugerował, że większy ciężar pomocy Ukrainie powinna wziąć na siebie Europa, co mogłoby sugerować, iż Waszyngton zakręci kurek z pomocą dla Kijowa.



Określenie potencjału Ukrainy jeśli chodzi o zasoby metali ziem rzadkich wymaga dokładniejszych badań geologicznych – uważają analitycy i przedstawiciele biznesu, na których powołuje się AP. Uważa się jednak, że zasoby tytanu na Ukrainie należą do największych w Europie. Ukraina ma też jedne z największych w Europie zasobów litu.



40 proc. zasobów surowcowych Ukrainy znajduje się na terenach okupowanych przez Rosjan

W 2021 roku, ostatnim roku przed wybuchem wojny, branża wydobywcza odpowiedziała za 6,1 proc. PKB Ukrainy i aż za 30 proc. przychodów z eksportu tego kraju.



Obecnie ok. 40 proc. zasobów surowcowych Ukrainy jest niedostępnych ze względu na to, że znajdują się ona na terenach okupowanych przez Rosjan – wynika z szacunków kijowskiego think tanku We Build Ukraine.