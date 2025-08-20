Donald Trump poinformował w poniedziałek, w czasie szczytu w Białym Domu z udziałem Wołodymyra Zełenskiego i przywódców państw europejskich, że Rosja zgadza się na gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy. O tym, że Ukraina powinna otrzymać gwarancje bezpieczeństwa mówił w czasie oświadczenia dla mediów po szczycie na Alasce Władimir Putin.

Reklama Reklama

Jakie gwarancje bezpieczeństwa mogłaby otrzymać od Zachodu Ukraina?

Od poniedziałku w przestrzeni medialnej pojawiają się nieoficjalne doniesienia na temat tego, jak mogłyby wyglądać takie gwarancje. Donald Trump w rozmowie z Fox News stwierdził, że USA nie wyślą na Ukrainę żołnierzy, ale mogą udzielić „wsparcia powietrznego” państwom europejskim, które chcą wysłać żołnierzy na Ukrainę. W tym kontekście wymienił Niemcy, Francję i Wielką Brytanię. Z kolei Bloomberg podał, że ok. 10 państw jest gotowych wysłać żołnierzy na Ukrainę po zakończeniu działań wojennych. Siły wielonarodowe na Ukrainie miałyby charakter tzw. sił reasekuracyjnych – zapewniałyby ukraińskiej armii przede wszystkim wsparcie logistyczne oraz wsparcie w szkoleniu. Byłyby to też siły znacznie mniej liczne, niż te, o których prezydent Francji Emmanuel Macron i premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer mówili na początku 2025 roku – wtedy mówiło się o ok. 30 tysiącach żołnierzy, teraz Francja i Wielka Brytania mają być gotowe wysłać kilkuset żołnierzy, którzy stacjonowaliby z dala od linii frontu. Rosja sprzeciwia się obecności żołnierzy z państw NATO na Ukrainie.

Gwarancją bezpieczeństwa dla Ukrainy mogłoby też być – jak podawał nieoficjalnie Bloomberg – zapewnienie, że ukraińska armia będzie miała odpowiedni potencjał, m.in. poprzez nieograniczanie w żaden sposób jej liczebności oraz dostarczanie nowoczesnego uzbrojenia. W przeszłości Rosja domagała się ograniczenia liczebności ukraińskiej armii do 50 tys. żołnierzy, chociaż sama rozbudowuje swoje siły zbrojne do 1,5 mln żołnierzy.

Co proponowała Rosja Ukrainie w 2022 roku i dlaczego Kijów odrzucił propozycję?

Ławrow komentując rozmowy, jakie toczą się obecnie w ramach NATO na temat gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, stwierdził, iż Rosja opowiada się za „prawdziwie wiarygodnymi” gwarancjami bezpieczeństwa dla Ukrainy. Powołał się przy tym na propozycje przedstawione przez Rosję w 2022 roku w czasie rozmów delegacji Rosji i Ukrainy w Stambule. Tamte propozycje zostały jednak odrzucone przez Kijów.