Szybkie wzbogacenie się urzędnika na państwowej posadzie to klasyka rosyjskiej korupcji. Zanim Samarianow objął stanowisko kierownika wydziału konstrukcji inżynieryjnych w petersburskiej dyrekcji budownictwa transportowego w 2012 r., jedynie jego matka była właścicielką nieruchomości: dwóch małych mieszkań o powierzchni 41,8 i 54,9 mkw. Źródło zauważyło, że pozostali oskarżeni nie posiadali żadnych nieruchomości. Według niego krewni wiedzieli o oficjalnych dochodach urzędnika i rozumieli rozbieżności w poziomie jego wydatków i poziomie życia, ale przyjmowali od niego pieniądze i „czerpali z tego korzyści”.

Według aktu oskarżenia Samarianow, jako urzędnik państwowy wysokiej rangi, naruszył przepisy antykorupcyjne, za co powinien ponieść odpowiedzialność wraz z krewnymi. Urzędnik został zwolniony ze stanowiska wiceprezesa Rosawtodoru na mocy zarządzenia premiera Michaiła Miszustina z 20 października po czterech latach pracy w zarządzie firmy.

Skorumpowani urzędnicy Rosawtodoru walczą o wpływy

Afera Samarianowa może być wierzchołkiem góry lodowej w instytucji, która rozstrzyga o lukratywnych kontraktach na budowę autostrad i dróg szybkiego ruchu w Rosji i zarządza nimi, otrzymując na to ogromne pieniądze z budżetu.

Źródła mediów w rosyjskiej bezpiece twierdziły, że przeszukania u Samarianowa i jego krewnych były prowadzone już wiosną w związku ze sprawą karną dotyczącą defraudacji 10 mld rubli (470 mln zł) z Rosawtodoru i Ministerstwa Transportu.