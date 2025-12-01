Z tego artykułu się dowiesz: Jakie decyzje został podjęte przez rząd Niemiec w sprawie zwrotu polskich zabytków?

Jakie znaczenie ma zwrot gotyckiej rzeźby z Malborka?

Z jakimi wyzwaniami Polska boryka się w procesie restytucji dóbr kulturowych?

Jakie dalsze działania podejmuje Polska w sprawie odzyskania skradzionych zabytków?

Marta Cienkowska, minister kultury, uważa, że decyzja niemieckiego rządu o zwrocie części zrabowanych zabytków jest przełomem i nowym otwarciem w relacjach Polski z Niemcami związanych z restytucją dóbr kultury. Jej zdaniem to daje nadzieję na utrwalenie dobrych praktyk w relacjach dwustronnych.

Reklama Reklama

– W czasie konsultacji międzyrządowych z udziałem rządu niemieckiego odzyskaliśmy elementy naszego dziedzictwa, o które walczyliśmy od kilkudziesięciu lat. Moim zdaniem to jest historyczny przełom, najważniejszy od co najmniej 1989 r., ponieważ odbył się przy zaangażowaniu władz na poziomie federalnym. Dzięki temu do Polski wróci głowa świętego Jakuba Starszego z zamku w Malborku. Ten obiekt został wywieziony nielegalnie w 1957 r., a następnie sprzedany do niemieckiego muzeum. Wiemy, że należy do państwa polskiego – mówi „Rzeczpospolitej” szefowa Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Głowa św. Jakuba Starszego datowana jest na ok. 1340 r. To fragment gotyckiej rzeźby z południowej ściany kościoła Najświętszej Marii Panny w Malborku, w galerii figur ustawionych na konsolach, które zostały rozbite podczas ostrzału zamku przez Armię Czerwoną w lutym 1945 r. Głowa św. Jakuba Starszego została skradziona przez studenta, następnie sprzedana do zbiorów muzeum w Norymberdze.