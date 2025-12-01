Aktualizacja: 01.12.2025 15:27 Publikacja: 01.12.2025 14:51
Wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk
Foto: PAP/Tomasz Gzell
„Maciej Duszczyk, wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji z Polski 2050, podjął osobistą decyzję o odejściu z rządu. Dziękujemy za kawał świetnej roboty! Za ogromną wiedzę, chłodną analizę tam, gdzie była potrzebna, i merytoryczne podejście do najtrudniejszych tematów. Za odpowiedzialność i konsekwencję, z jaką tworzyłeś politykę migracyjną opartą na faktach, nie na emocjach..” – poinformowała na X Polska 2050.
„Jestem nominowany do rządu przez Polskę 2050 i oczywiście o moim odejściu i terminie rozmawiałem z Marszałkiem Hołownią i kierownictwem klubu parlamentarnego. Bardzo się cieszę, że udało się znaleźć optymalne dla wszystkich rozwiązanie..” – pisał przed kilkoma dniami, potwierdzając doniesienia, że odejdzie z rządu.
Duszczyk jest profesorem Uniwersytetu Warszawskiego, politologiem ekspertem ds. migracji. Od grudnia 2023 roku był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, odpowiadał za kwestie międzynarodowe, w tym politykę migracyjną.
W latach 2008–2011 był członkiem zespołu doradców strategicznych rządu Donalda Tuska, a pomiędzy 2012–2014 kierował pracami merytorycznymi zespołu ds. wypracowania polskiej polityki migracyjnej w Kancelarii Prezydenta RP.
Duszczyk był także kierownikiem grantów finansowanych m.in. przez Narodowe Centrum Nauki oraz Polsko-Niemiecką Fundację na rzecz Nauki. Był recenzentem grantów Europejskiej Rady ds. Nauki, Europejskiego Funduszu na rzecz Migracji i Azylu oraz w programach Horizon 2020 i Horizon Europe.
Przygotował koncepcję i kierował pracami nad ogłoszoną w październiku ubiegłego roku Strategią Migracyjną.
- Migranci będą uzupełniać niedobory na rynku pracy tam, gdzie te niedobory rzeczywiście występują, i nie wpływa to na wynagrodzenia Polaków – mówił w rozmowie z „Rzeczpospolitą”.
Za dwa lata w rządzie Maciejowi Duszczykowi od rana dziękowali posłowie i członkowie rządu.
