„Maciej Duszczyk, wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji z Polski 2050, podjął osobistą decyzję o odejściu z rządu. Dziękujemy za kawał świetnej roboty! Za ogromną wiedzę, chłodną analizę tam, gdzie była potrzebna, i merytoryczne podejście do najtrudniejszych tematów. Za odpowiedzialność i konsekwencję, z jaką tworzyłeś politykę migracyjną opartą na faktach, nie na emocjach..” – poinformowała na X Polska 2050.

„Jestem nominowany do rządu przez Polskę 2050 i oczywiście o moim odejściu i terminie rozmawiałem z Marszałkiem Hołownią i kierownictwem klubu parlamentarnego. Bardzo się cieszę, że udało się znaleźć optymalne dla wszystkich rozwiązanie..” – pisał przed kilkoma dniami, potwierdzając doniesienia, że odejdzie z rządu.

Duszczyk jest profesorem Uniwersytetu Warszawskiego, politologiem ekspertem ds. migracji. Od grudnia 2023 roku był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, odpowiadał za kwestie międzynarodowe, w tym politykę migracyjną.

W latach 2008–2011 był członkiem zespołu doradców strategicznych rządu Donalda Tuska, a pomiędzy 2012–2014 kierował pracami merytorycznymi zespołu ds. wypracowania polskiej polityki migracyjnej w Kancelarii Prezydenta RP.