Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Dymisja w rządzie. Odchodzi wiceszef MSWiA

Z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji odszedł Maciej Duszczyk. Polska 2050 poinformowała, że była to jego osobista decyzja.

Publikacja: 01.12.2025 14:51

Wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk

Wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk

Foto: PAP/Tomasz Gzell

Przemysław Malinowski

„Maciej Duszczyk, wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji z Polski 2050, podjął osobistą decyzję o odejściu z rządu. Dziękujemy za kawał świetnej roboty! Za ogromną wiedzę, chłodną analizę tam, gdzie była potrzebna, i merytoryczne podejście do najtrudniejszych tematów. Za odpowiedzialność i konsekwencję, z jaką tworzyłeś politykę migracyjną opartą na faktach, nie na emocjach..” – poinformowała na X Polska 2050.

„Jestem nominowany do rządu przez Polskę 2050 i oczywiście o moim odejściu i terminie rozmawiałem z Marszałkiem Hołownią i kierownictwem klubu parlamentarnego. Bardzo się cieszę, że udało się znaleźć optymalne dla wszystkich rozwiązanie..” – pisał przed kilkoma dniami, potwierdzając doniesienia, że odejdzie z rządu.

Duszczyk jest profesorem Uniwersytetu Warszawskiego, politologiem ekspertem ds. migracji. Od grudnia 2023 roku był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, odpowiadał za kwestie międzynarodowe, w tym politykę migracyjną. 

W latach 2008–2011 był członkiem zespołu doradców strategicznych rządu Donalda Tuska, a pomiędzy 2012–2014 kierował pracami merytorycznymi zespołu ds. wypracowania polskiej polityki migracyjnej w Kancelarii Prezydenta RP.

Reklama
Reklama

Duszczyk był także kierownikiem grantów finansowanych m.in. przez Narodowe Centrum Nauki oraz Polsko-Niemiecką Fundację na rzecz Nauki. Był recenzentem grantów Europejskiej Rady ds. Nauki, Europejskiego Funduszu na rzecz Migracji i Azylu oraz w programach Horizon 2020 i Horizon Europe.

Przygotował koncepcję i kierował pracami nad ogłoszoną w październiku ubiegłego roku Strategią Migracyjną.

- Migranci będą uzupełniać niedobory na rynku pracy tam, gdzie te niedobory rzeczywiście występują, i nie wpływa to na wynagrodzenia Polaków – mówił w rozmowie z „Rzeczpospolitą”. 

Maciej Duszczyk odchodzi z rządu. Wiceszefowi MSWiA dziękują politycy Polski 2050

Za dwa lata w rządzie Maciejowi Duszczykowi od rana dziękowali posłowie i członkowie rządu. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Partie Polityczne Rząd Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) Polska 2050 Maciej Duszczyk

„Maciej Duszczyk, wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji z Polski 2050, podjął osobistą decyzję o odejściu z rządu. Dziękujemy za kawał świetnej roboty! Za ogromną wiedzę, chłodną analizę tam, gdzie była potrzebna, i merytoryczne podejście do najtrudniejszych tematów. Za odpowiedzialność i konsekwencję, z jaką tworzyłeś politykę migracyjną opartą na faktach, nie na emocjach..” – poinformowała na X Polska 2050.

„Jestem nominowany do rządu przez Polskę 2050 i oczywiście o moim odejściu i terminie rozmawiałem z Marszałkiem Hołownią i kierownictwem klubu parlamentarnego. Bardzo się cieszę, że udało się znaleźć optymalne dla wszystkich rozwiązanie..” – pisał przed kilkoma dniami, potwierdzając doniesienia, że odejdzie z rządu.

/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Policja
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Marian Banaś
Polityka
Niebezpieczne związki Mariana Banasia. Wystąpił w kanale oskarżonego o szpiegostwo
Waldemar Żurek
Polityka
Waldemar Żurek o Zbigniewie Ziobrze: Jest w pułapce i robi dobrą minę do złej gry
Oprócz ogłoszenia podwyżek prezydent Warszawy zmienił zasady przyznawania premii
warszawa
Rafał Trzaskowski dał podwyżki swoim pracownikom. Ile można zarobić w urzędzie?
Startupy poszukiwane — dołącz do Platform startowych w Polsce Wschodniej i zyskaj nowe możliwości!
Materiał Promocyjny
Startupy poszukiwane — dołącz do Platform startowych w Polsce Wschodniej i zyskaj nowe możliwości!
Donald Tusk i Karol Nawrocki. Komu bardziej ufają Polacy?
Polityka
Zbadano podejście do Tuska i Nawrockiego. Komu bardziej ufają Polacy?
Nowa era budownictwa: roboty w służbie ludzi i środowiska
Materiał Promocyjny
Nowa era budownictwa: roboty w służbie ludzi i środowiska
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama