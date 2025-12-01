Rozmówca Jacka Nizinkiewicza mówił, że oba projekty są „bardzo kompromisowe”. - Będziemy pokazywać – mam nadzieję, że już w grudniu – na etapie parlamentarnym, że to są dobre rozwiązania, że łagodzą spór, ale jednocześnie dają nam możliwość dokadrowania sądów, bo tutaj jest największy problem – zadeklarował Żurek.

Czy „ustawa o praworządności” trafi do Sejmu w grudniu? - Tak bym chciał – odparł minister, oceniając, że to „ekspresowe tempo”. - Stajemy na uszach, żeby to się stało, żebyśmy jak najszybciej mogli powiedzieć: panie prezydencie, niech się pan z tym zmierzy, niech pan zobaczy, że nikogo nie wyrzucamy na bruk, system działa, tak zwani neosędziowie dalej startują w konkursach na nowo otwartych – kontynuował.

Pytany o ustawę o KRS Waldemar Żurek wyraził stanowisko, że zawiera ona „bardzo kompromisowe rozwiązania”. - Wszyscy sędziowie głosują (…). Część sędziowską wybierają sędziowie, ale wszyscy, więc każdy sędzia będzie miał 15 głosów, będzie mógł głosować, sędzia rejonowy także, na sędziego Sądu Najwyższego. Wzmacniamy bardzo udział sędziów rejonowych, bo przewidujemy sześć miejsc dla sędziów rejonowych w nowej, legalnej, Krajowej Radzie Sądownictwa. Wprowadzamy jeszcze wysłuchania publiczne kandydatów do KRS-u. (…) Tworzymy radę społeczną – mówił.

- To jest coś ciekawego, moim zdaniem, zgodnego z naszą konstytucją. Ale bardzo jestem ciekaw, co na to powie prezydent. Czy znowu będzie wetował i jakich argumentów użyje? Naprawdę w tej ustawie o KRS zupełnie nie ma się do czego przyczepić – przekonywał.

Jacek Nizinkiewicz pytał swego gościa o ewentualne weto prezydenta Karola Nawrockiego. - Będziemy robić to, co się da w ramach aktów niższego rzędu. To już się dzieje. Będziemy poprawiać regulamin prokuratury, poprawiamy regulamin urzędowania sądów – odparł.