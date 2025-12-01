Rzeczpospolita
Wydarzenia
Waldemar Żurek o Zbigniewie Ziobrze: Jest w pułapce i robi dobrą minę do złej gry

– Raz minister jest chory, jak ma być na komisji śledczej, następnego dnia, jak oskarża w prokuraturze, jest zdrowy i wygłasza bardzo ogniste mowy. Wydaje mi się, że to symulacja i próba zrobienia w konia opinii publicznej – powiedział minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, komentując w rozmowie z Jackiem Nizinkiewiczem sytuację byłego szefa resortu sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. – Mamy służby, które mogą ścigać ministra Ziobrę i to będziemy robić – zadeklarował.

Publikacja: 01.12.2025 13:22

Waldemar Żurek

Waldemar Żurek

Foto: tv.rp.pl

Jakub Czermiński

Następca Adama Bodnara w resorcie sprawiedliwości został zapytany, na jakim etapie jest przywracanie praworządności w Polsce. Odparł, że to proces, który ma „dwie nogi”.

– Jedna to jest to, co robi prokuratura, bo dla obywateli przywracanie praworządności to też rozliczenie złodziei, bez względu na to, czy mają białe kołnierzyki, niebieskie, czy są w zorganizowanych grupach, czy kradli indywidualnie. Tutaj, wydaje się, ostatnie miesiące pokazują , że wiara w organa wymiaru sprawiedliwości wzrasta, także szybkość działania tych organów oraz ich skuteczność – powiedział Waldemar Żurek.

„Ustawa o praworządności” w grudniu w Sejmie? Waldemar Żurek: Tak bym chciał

Minister sprawiedliwości dodał, że „druga noga przywracania praworządności to projekty ustaw”. - Piszemy je najszybciej jak się da – przekonywał, zaznaczając, że zaprezentowano dotąd dwa projekty, ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz tekst nazywany „ustawą o praworządności”.

Rozmówca Jacka Nizinkiewicza mówił, że oba projekty są „bardzo kompromisowe”. - Będziemy pokazywać – mam nadzieję, że już w grudniu – na etapie parlamentarnym, że to są dobre rozwiązania, że łagodzą spór, ale jednocześnie dają nam możliwość dokadrowania sądów, bo tutaj jest największy problem – zadeklarował Żurek.

Czy „ustawa o praworządności” trafi do Sejmu w grudniu? - Tak bym chciał – odparł minister, oceniając, że to „ekspresowe tempo”. - Stajemy na uszach, żeby to się stało, żebyśmy jak najszybciej mogli powiedzieć: panie prezydencie, niech się pan z tym zmierzy, niech pan zobaczy, że nikogo nie wyrzucamy na bruk, system działa, tak zwani neosędziowie dalej startują w konkursach na nowo otwartych – kontynuował.

Pytany o ustawę o KRS Waldemar Żurek wyraził stanowisko, że zawiera ona „bardzo kompromisowe rozwiązania”. - Wszyscy sędziowie głosują (…). Część sędziowską wybierają sędziowie, ale wszyscy, więc każdy sędzia będzie miał 15 głosów, będzie mógł głosować, sędzia rejonowy także, na sędziego Sądu Najwyższego. Wzmacniamy bardzo udział sędziów rejonowych, bo przewidujemy sześć miejsc dla sędziów rejonowych w nowej, legalnej, Krajowej Radzie Sądownictwa. Wprowadzamy jeszcze wysłuchania publiczne kandydatów do KRS-u. (…) Tworzymy radę społeczną – mówił.

- To jest coś ciekawego, moim zdaniem, zgodnego z naszą konstytucją. Ale bardzo jestem ciekaw, co na to powie prezydent. Czy znowu będzie wetował i jakich argumentów użyje? Naprawdę w tej ustawie o KRS zupełnie nie ma się do czego przyczepić – przekonywał.

Jacek Nizinkiewicz pytał swego gościa o ewentualne weto prezydenta Karola Nawrockiego. - Będziemy robić to, co się da w ramach aktów niższego rzędu. To już się dzieje. Będziemy poprawiać regulamin prokuratury, poprawiamy regulamin urzędowania sądów – odparł.

Co dalej ze Zbigniewem Ziobrą?

Waldemar Żurek był też pytany o byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę. W ubiegłym miesiącu Sejm przegłosował wnioski Prokuratury Krajowej o uchylenie immunitetu Ziobry i zgodę na aresztowanie byłego ministra sprawiedliwości w związku z 26 zarzutami, jakie zamierzają mu przedstawić śledczy, dotyczącymi nieprawidłowości przy wydatkowaniu środków z Funduszu Sprawiedliwości.

Zbigniew Ziobro przebywa na Węgrzech, czyli w kraju, w którym wcześniej azyl polityczny uzyskał były wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski, polityk, który sprawował bezpośredni nadzór nad Funduszem Sprawiedliwości i który też mierzy się z zarzutami prokuratorskimi. Ziobro i Romanowski przekonują, że sprawy przeciwko nim mają charakter polityczny. Z kolei politycy PiS twierdzą, że Ziobro nie może liczyć w Polsce na uczciwy proces, wskazują przy tym m.in. na rozporządzenie Waldemara Żurka, które ogranicza zasadę losowania składów sędziowskich przy sprawach rozpatrywanych przez sąd w składach trójkowych.

Waldemar Żurek: Zbigniew Ziobro jest w pułapce

- Myślę, że były minister Ziobro jest dzisiaj w pewnej pułapce i robi dobrą minę do złej gry, (…) ma świadomość, że pętla wymiaru sprawiedliwości wokół niego się zaciska – powiedział w rozmowie z Jackiem Nizinkiewiczem Waldemar Żurek.

- Prokuratura zastosowała wszystkie dostępne prawem środki. Nie złamaliśmy ani o milimetr żadnej procedury – przekonywał. Dodał, że majątek Ziobry został zabezpieczony, ponieważ były minister „uciekał przed wymiarem sprawiedliwości”. - Był człowiekiem, który przeszedł ciężką chorobę, ale znamy wielu ludzi po tego typu chorobach. Z jednej strony minister mówi „jestem bardzo chory”, ale z drugiej strony bez przerwy występuje w mediach, jeździ na Węgry, na konferencje – mówił.

Żurek zadeklarował, że Ziobro nawet w przypadku aresztowania miałby zapewnioną opiekę zdrowotną. - Minister mówi, że leczy się w Belgii. (…) Mamy medycynę na takim poziomie, że nie ma przeszkód, żeby minister mógł leczyć się tymi dostępnymi metodami, tak jak każdy obywatel, tutaj. Więc to jest oczywiście ściema i raz minister jest chory jednego dnia, jak ma być na komisji śledczej słuchany, następnego dnia, jak oskarża w prokuraturze, jest zdrowy, jedzie i wygłasza bardzo ogniste mowy. Więc wydaje mi się, że to jest oczywiście symulacja i próba zrobienia w konia opinii publicznej – mówił minister Żurek.

Dodał, że możliwe jest wydanie europejskiego nakazu aresztowania, a także czerwonej noty Interpolu. Zaznaczył też, że Ziobrze unieważniono paszport dyplomatyczny oraz rozpoczęto procedurę unieważnienia mu zwykłego paszportu.

Waldemar Żurek mówi, że gdyby był ministrem przez osiem lat, to sądy byłyby „wzorcowe”

- Czekam też na wybory, które odbędą się na Węgrzech, bo wiemy, że wymiar sprawiedliwości jest tam bardzo mocno podporządkowany właściwie dyktatorowi – powiedział rozmówca Jacka Nizinkiewicza. Fakt, że Zbigniew Ziobro spotkał się z premierem Węgier Viktorem Orbánem Waldemar Żurek skomentował mówiąc, że według niego były minister „stracił poczucie rzeczywistości i politycznego nosa”.

Czy Ziobro stanie przed sądem? – pytał Jacek Nizinkiewicz. - Młyny sprawiedliwości mielą wolno, ale mielą i zaczęły teraz bardzo dobrze mielić, (…) natomiast my na pewno będziemy przestrzegać procedur, a procedury wymagają czasu. Oczywiście mamy służby, które mogą ścigać ministra Ziobrę i to będziemy robić – odparł Żurek.

- Zobaczymy, jak będzie wystawiony europejski nakaz aresztowania. Wniosek aresztowy jest na koniec grudnia, chyba 22 (grudnia). To też pokazuje, co zrobił minister Ziobro, że tak długo trzeba czekać na wniosek aresztowy w sądzie. Osiem lat pracy… Gdybym ja miał osiem lat, to mielibyśmy sądy wzorcowe - powiedział minister.

Źródło: rp.pl

Polityka Rząd Ministerstwo Sprawiedliwości Osoby Zbigniew Ziobro Waldemar Żurek

