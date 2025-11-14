Tuska pytano o opinie wyrażane przez niektórych, że – w związku z odmową nominowania 46 sędziów przez Karola Nawrockiego – prezydent powinien stanąć przed Trybunałem Stanu.

- Nie ma takiego wniosku i wydaje mi się, że nie warto o tym rozmawiać - odparł premier.

- Ja nie mam żadnych wątpliwości, że niestety, po 1 czerwca, kolejny prezydent, i to będzie już trzecia kadencja prezydencka, postanawia igrać z konstytucją, interpretować ją w sposób niewłaściwy, naruszać ducha i literę konstytucji. To jest bardzo niepokojące – dodał Tusk.