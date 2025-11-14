Reklama
Donald Tusk o Karolu Nawrockim: Nie jestem zaskoczony, ale jest mi przykro

Nie cofnę się ani o milimetr. Mowy nie ma - mówił Donald Tusk na konferencji prasowej w Retkowie (woj. dolnośląskie), odpowiadając na pytanie o brak nominacji Karola Nawrockiego dla 46 sędziów.

Publikacja: 14.11.2025 12:37

Donald Tusk

Donald Tusk

Foto: PAP/Maciej Kulczyński

Artur Bartkiewicz

Tuska pytano o opinie wyrażane przez niektórych, że – w związku z odmową nominowania 46 sędziów przez Karola Nawrockiego – prezydent powinien stanąć przed Trybunałem Stanu. 

- Nie ma takiego wniosku i wydaje mi się, że nie warto o tym rozmawiać - odparł premier. 

- Ja nie mam żadnych wątpliwości, że niestety, po 1 czerwca, kolejny prezydent, i to będzie już trzecia kadencja prezydencka, postanawia igrać z konstytucją, interpretować ją w sposób niewłaściwy, naruszać ducha i literę konstytucji. To jest bardzo niepokojące – dodał Tusk. 

Kolejny raz będziemy mieli prezydenta, który nie czuje się strażnikiem konstytucji, ale jej gwałcicielem

Donald Tusk

- To będzie oznaczało, niestety, w tej sprawie bardzo twardą konfrontację z tymi, którzy chcą pilnować porządku konstytucyjnego. Moim zadaniem, jako premiera, jest także pilnowanie porządku konstytucyjnego. Tutaj nie cofnę się ani o milimetr. Mowy nie ma – mówił też szef rządu. 

Tusk zarzucił Nawrockiemu, że ten „postanowił rozpocząć prezydenturę od tego samego rodzaju gier i podstępów” jak jego poprzednik (Andrzej Duda). Jak mówił chodzi o „wykorzystywanie konstytucji, niejasnych zapisów, nie do końca precyzyjnych interpretacji de facto przeciwko konstytucji i przeciwko dobrze rozumianej praworządności”. 

- Nie jestem zaskoczony, ale jest mi przykro, że kolejny raz będziemy mieli prezydenta, który nie czuje się strażnikiem konstytucji, ale jej gwałcicielem – podsumował.

Chodzi o odmowę 46 nominacji sędziowskich, o której prezydent poinformował w środę. Wątpliwości budzi fakt czy prezydent akceptując decyzję Krajowej Rady Sądownictwa jedynie „dopełnia formalności”, a jego rola jest ceremonialna, czy też może skutecznie zablokować - brakiem zgody na nominację - awans sędziego. O sprawie pisaliśmy w „Rzeczpospolitej”. 

Informacja jest aktualizowana 

Źródło: rp.pl

Osoby Donald Tusk Sądy i Trybunały Karol Nawrocki

