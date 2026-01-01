Z tego artykułu się dowiesz: Dlaczego kanadyjscy konsumenci unikają amerykańskich produktów?

Jak bojkot kanadyjski wpływa na gospodarkę Stanów Zjednoczonych?

Które amerykańskie produkty najbardziej ucierpiały na skutek bojkotu?

Amerykański prezydent zrobił dużo, by zepsuć stosunki dyplomatyczne, gospodarcze i handlowe między Stanami Zjednoczonymi a Kanadą. Wystarczy wspomnieć jego decyzje dotyczące ceł, styl prowadzenia rozmów handlowych czy rzucane w przestrzeni publicznej hasła, że Kanada powinna stać się 51. stanem USA, bo całkowicie polega na Stanach Zjednoczonych.

To nie pozostało bez odpowiedzi. Kanadyjczycy postanowili bojkotować sąsiada z południa na różne sposoby. Jedną z form była rezygnacja z podróży do Stanów Zjednoczonych.

Cierpią hotelarze i restauratorzy

W raporcie przygotowanym przez demokratyczną mniejszość we Wspólnym Komitecie Ekonomicznym Kongresu USA podkreślano, że problem jest niebagatelny – w 2024 roku kanadyjska turystyka wniosła do gospodarki amerykańskiej 20,5 mld dol., wspierając 140 tys. miejsc pracy. Wpływy z turystyki w USA spadły w 2025 r. o 3,2 proc., co przekłada się na ubytek rzędu 5,7 mld dol. Częściowo to zasługa północnych sąsiadów – tradycyjnie to właśnie Kanadyjczycy stanowią największą grupę międzynarodowych turystów przyjeżdżających do USA. W 2024 roku aż 28 proc. wizytujących z 72,4 miliona turystów pochodziło z Kanady.

Negatywne skutki polityki Trumpa odczuwalne są szczególnie w stanach położonych wzdłuż granicy między Kanadą a USA. Wiele tamtejszych firm korzystało z wizyt Kanadyjczyków. Dziś uruchamiają kampanie promocyjne, oferując zniżki i wprowadzając promocje, które miałyby na nowo zachęcić obywateli Kanady do odwiedzin USA.