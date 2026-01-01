Aktualizacja: 03.01.2026 12:51 Publikacja: 01.01.2026 13:19
Foto: James MacDonald/Bloomberg
Amerykański prezydent zrobił dużo, by zepsuć stosunki dyplomatyczne, gospodarcze i handlowe między Stanami Zjednoczonymi a Kanadą. Wystarczy wspomnieć jego decyzje dotyczące ceł, styl prowadzenia rozmów handlowych czy rzucane w przestrzeni publicznej hasła, że Kanada powinna stać się 51. stanem USA, bo całkowicie polega na Stanach Zjednoczonych.
To nie pozostało bez odpowiedzi. Kanadyjczycy postanowili bojkotować sąsiada z południa na różne sposoby. Jedną z form była rezygnacja z podróży do Stanów Zjednoczonych.
W raporcie przygotowanym przez demokratyczną mniejszość we Wspólnym Komitecie Ekonomicznym Kongresu USA podkreślano, że problem jest niebagatelny – w 2024 roku kanadyjska turystyka wniosła do gospodarki amerykańskiej 20,5 mld dol., wspierając 140 tys. miejsc pracy. Wpływy z turystyki w USA spadły w 2025 r. o 3,2 proc., co przekłada się na ubytek rzędu 5,7 mld dol. Częściowo to zasługa północnych sąsiadów – tradycyjnie to właśnie Kanadyjczycy stanowią największą grupę międzynarodowych turystów przyjeżdżających do USA. W 2024 roku aż 28 proc. wizytujących z 72,4 miliona turystów pochodziło z Kanady.
Negatywne skutki polityki Trumpa odczuwalne są szczególnie w stanach położonych wzdłuż granicy między Kanadą a USA. Wiele tamtejszych firm korzystało z wizyt Kanadyjczyków. Dziś uruchamiają kampanie promocyjne, oferując zniżki i wprowadzając promocje, które miałyby na nowo zachęcić obywateli Kanady do odwiedzin USA.
Czytaj więcej
Stany Zjednoczone podniosą cła na import półprzewodników z Chin w czerwcu 2027 roku, przy czym st...
Jak wynika z raportu, liczba pojazdów osobowych przekraczających granicę kanadyjsko-amerykańską między styczniem a październikiem zmniejszyła się o blisko 20 proc. w porównaniu z 2024 r., a spadki wahały się od ponad 10 proc. na Alasce do ponad 28 proc. w sąsiadującym z granicą Vermont. W innym przygranicznym stanie, New Hampshire, urzędnicy odnotowali 30-proc. spadek liczby kanadyjskich odwiedzających, a rezerwacje na tamtejszych kempingach spadły w ciągu pierwszych pięciu miesięcy 2025 r. o ponad 70 proc. Cierpi nawet Las Vegas, gdzie liczba turystów spadła o ponad 11 proc., co niepokoi zwłaszcza właścicieli kasyn.
– Od pokoleń Kanadyjczycy odwiedzali New Hampshire i wiele innych stanów wzdłuż granicy USA-Kanada, aby zobaczyć rodzinę lub przyjaciół, zatrzymać się w hotelach, wspólnie zjeść posiłek w naszych restauracjach i zrobić zakupy w naszych sklepach. Jednak w obliczu lekkomyślnych ceł prezydenta Trumpa i niepotrzebnych prowokacji, coraz mniej Kanadyjczyków przyjeżdża do Stanów Zjednoczonych, narażając wiele amerykańskich firm na niebezpieczeństwo i nadwyrężając bliskie więzi łączące nasze dwa narody – mówiła reprezentująca Demokratów senator Maggie Hassan.
Zmniejszyła się też wyraźnie sprzedaż amerykańskich towarów na terenie Kanady. W internecie widnieją listy produktów, których nie należy kupować, by nie wspierać finansowo firm z USA, stworzono aplikacje do skanowania kodów kreskowych dla kanadyjskich produktów. Klienci sklepów wnikliwie czytają etykiety przed wyborem produktów. Czerwcowe badanie przeprowadzone na próbie tysiąca Kanadyjczyków pokazało, że ponad trzy czwarte ankietowanych popiera kanadyjskich detalistów, którzy zdecydowali się na usunięcie amerykańskich towarów ze swoich sklepów.
Czytaj więcej
Jedną z odpowiedzi Kanadyjczyków na wojnę celną, rozpętaną przez Donalda Trumpa, jest masowy bojk...
Po tym, jak Donald Trump ogłosił nałożenie 25-proc. ceł na kanadyjskie towary, w lutym z półek sklepowych w kanadyjskich prowincjach wycofywano amerykańskie wino i alkohole. W drugim kwartale 2025 r. eksport amerykańskich wyrobów alkoholowych spadł o 9 proc. rok do roku, przy czym najbardziej widoczny był spadek eksportu do Kanady – aż o 85 proc.
Jak podaje portal CBC News, eksport butelkowanej whisky Bourbon do Kanady spadł w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy tego roku o około 60 proc., rumu o 49 proc., brandy o 67 proc., a ginu o 76 proc. Zyskiwali natomiast producenci lokalni oraz eksporterzy trunków z innych krajów.
Kanadyjscy konsumenci odwrócili się też od amerykańskiego soku pomarańczowego, zwłaszcza produkowanego na Florydzie (tam znajduje się posiadłość Trumpa). Do czerwca dostawy soku od południowego sąsiada spadły do najniższego od dwudziestu lat poziomu. Od tego czasu konsumpcja nieco się poprawiła, ale we wrześniu była i tak niższa o 54 proc. niż w styczniu, gdy Donald Trump objął urząd.
Sprzedaż cytrusów na Florydzie spada nie tylko za sprawą Kanady, ale i lokalnego popytu. Jak podał w komunikacie z 23 grudnia magazyn Citrus Industry, całkowita sprzedaż soku pomarańczowego w okresie czterotygodniowym kończącym się 29 listopada spadła o 11,4 proc. rok do roku. Cena za galon soku wzrosła jednocześnie o ponad 16 proc. Trend ten tłumaczy się inflacją w USA i obawami konsumentów dotyczącymi wysokich cen żywności.
Na konflikcie korzystają kanadyjscy producenci. Z ankiety przeprowadzonej w maju tego roku przez Kanadyjską Federację Niezależnych Przedsiębiorstw (CFIB), wśród 2190 krajowych firm aż 40 proc. informowało o wzroście sprzedaży swoich towarów od początku wojny handlowej. I choć radykalizm konsumentów nieco traci na sile, trend jest wciąż odczuwalny.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
MFW przewiduje, że w tym roku dochód na mieszkańca uwzględniający realną siłę nabywczą walut narodowych (PPP) bę...
W 2026 r. Indie najprawdopodobniej wyprzedzą Japonię w zestawieniu największych gospodarek na świecie, zajmując...
Pieniądze to obecnie najtańszy sposób, by pozostać tym, kim jesteśmy. Ukraina płaci za to znacznie wyższą cenę –...
Przedstawiciele brytyjskich związków zawodowych apelują do premiera, by nie odżegnywał się od ewentualnej unii c...
Nowoczesna infrastruktura sieciowa, cyberbezpieczeństwo i mądre wykorzystanie sztucznej inteligencji pomagają dziś budować przewagę konkurencyjną. Technologie otwierają przed biznesem coraz więcej możliwości.
Bieda zapukała do drzwi blisko 40 proc. obywateli Rosji. Wbrew doniesieniom państwowego urzędu statystycznego o...
W świecie, w którym coraz częściej liczy się wygoda, szybkość i realne korzyści z codziennych wyborów, programy lojalnościowe zyskują na znaczeniu. Nie są już tylko dodatkiem do zakupów, ale sposobem na to, by codzienne czynności – takie jak tankowanie, poranna kawa czy myjnia samochodowa – stawały się po prostu bardziej opłacalne. Jednym z najciekawszych przykładów takiego rozwiązania jest program Circle K extra, który z roku na rok zyskuje popularność wśród kierowców w całej Polsce. Co daje jego uczestnictwo? Dlaczego warto dołączyć? I jak w praktyce wygląda korzystanie z karty extra?
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas