Ruszyła rejestracja na EEC 2026. Znamy program wydarzenia

XVIII Europejski Kongres Gospodarczy (EEC 2026) odbędzie się w terminie 22-24 kwietnia 2026 r. w Katowicach. To najważniejsze wydarzenie biznesowe organizowane w Europie Centralnej. Rejestracja na tegoroczną edycję już trwa.

Publikacja: 17.02.2026 09:56

XVIII Europejski Kongres Gospodarczy odbędzie się pod hasłem „Power of Dialogue. Siła dialogu”

XVIII Europejski Kongres Gospodarczy odbędzie się pod hasłem „Power of Dialogue. Siła dialogu”

Foto: EEC 2026

Joanna Kamińska

EEC 2026 zorganizowane zostanie w Międzynarodowym Centrum Kongresowym i Spodku w Katowicach.

XVIII Europejski Kongres Gospodarczy: Program

XVIII Europejski Kongres Gospodarczy odbędzie się pod hasłem „Power of Dialogue. Siła dialogu”, ponieważ – jak podkreślają organizatorzy – to właśnie dialog ma obecnie fundamentalne znaczenie. W ramach wydarzenia zaplanowano niemal 220 sesji, 19 ścieżek tematycznych w 6 nurtach.

Program EEC 2026 skoncentrowany będzie wokół kluczowych wyzwań stojących przed europejską i polską gospodarką, czyli transformacji energetycznej i klimatycznej, odporności i bezpieczeństwa, konkurencyjności i suwerenności, cyfryzacji oraz trendów technologicznych, geopolitycznej podmiotowości UE, a także roli i kompetencji człowieka oraz jakości życia.

– Globalne przetasowanie sił sprawia, że musimy znaleźć naszą, europejską i polską drogę do umocnienia się. W czasach niepewności i wielu zmiennych, wszyscy czujemy potrzebę rozmów o gospodarce i jej przyszłości, a bardzo obszerny i pojemny program kongresu, który właśnie publicznie ogłosiliśmy, jest polem i przestrzenią do analiz i wypracowania wniosków w obszarach strategicznie kluczowych: od bezpieczeństwa energetycznego, przez obronność, inwestycje i local content, wyzwania cyfrowe, po zmiany cywilizacyjne i perspektywę człowieka jako podmiotu swoistej rewolucji gospodarczej oraz technologicznej – mówi Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP, inicjator i organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Program kongresu uzupełnią wydarzenia towarzyszące, gale, bankiety i finały konkursów: EEC Startup Challenge, Inwestor bez Granic i TOP Inwestycje 2026. Formuła EEC 2026 będzie sprzyjała nawiązywaniu kontaktów, budowaniu relacji i wymianie doświadczeń.

Europejski Kongres Gospodarczy: Co to za wydarzenie?

Europejski Kongres Gospodarczy (European Economic Congress – EEC) w Katowicach to trzydniowy cykl debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących z udziałem gości z Polski, Europy i świata. Jego organizatorem, od pierwszej edycji w 2009 r., jest Grupa PTWP. 

EEC co roku gości ponad 13 tys. uczestników i 1300 prelegentów – przedsiębiorców, przedstawicieli rządu z Polski i ze świata, samorządu, organizacji pozarządowych, komisarzy europejskich, ekspertów i świata nauki. Z roku na rok EEC rozrasta się w każdym aspekcie.

Wydarzenie od lat stanowi przestrzeń otwartego dialogu pomiędzy biznesem, administracją publiczną, światem nauki i organizacjami społecznymi. To forum wymiany poglądów i doświadczeń. To tu spotykają się liderzy firm, decydenci, eksperci i praktycy rynku, by wspólnie wypracowywać rozwiązania dla gospodarki w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości.

XVIII Europejski Kongres Gospodarczy: Kto weźmie udział?

Tegoroczna edycja podkreśli jeszcze mocniej umiędzynarodowienie wydarzenia – spodziewani są goście z całego świata z różnych branż.

Organizatorzy informują, że swój udział w EEC 2026 potwierdzili już m.in.: Michał Bolesławski, prezes ING Banku Śląskiego; Katrin Gülden Le Maire, doradczyni strategiczna, badaczka etyki w AI; Joao Bras Jorge, prezes Banku Millennium; Andrej Kiska, były prezydent Słowacji (2014–2019), przedsiębiorca i filantrop; Agnieszka Kubera, prezeska Accenture Polska; Grzegorz Lot, prezes TAURON Polska Energia; Anna Nowak-Jaworska, prezes Schneider Electric Polska; Marcello Palazzi, Founder, President Progressio Foundation & Founder Chair For Good Leaders. Economist & Entrepreneur for human progress. Co-founder B Corps in Europe; Krzysztof Pawiński, prezes Grupy Maspex; Artur Popko, prezes, dyrektor generalny Budimeksu; Anna Rulkiewicz, prezeska Grupy LUX MED; Adam Sikorski, prezes UNIMOTU; Guy Standing, SOAS University of London, ekspert rynku pracy, twórca i współprzewodniczący Basic Income Earth Network; Wojciech Trojanowski, członek zarządu STRABAGA.

Rejestracja na XVIII Europejski Kongres Gospodarczy dostępna jest na stronie: www.eecpoland.eu.

