EEC 2026 zorganizowane zostanie w Międzynarodowym Centrum Kongresowym i Spodku w Katowicach.

XVIII Europejski Kongres Gospodarczy: Program

XVIII Europejski Kongres Gospodarczy odbędzie się pod hasłem „Power of Dialogue. Siła dialogu”, ponieważ – jak podkreślają organizatorzy – to właśnie dialog ma obecnie fundamentalne znaczenie. W ramach wydarzenia zaplanowano niemal 220 sesji, 19 ścieżek tematycznych w 6 nurtach.

Program EEC 2026 skoncentrowany będzie wokół kluczowych wyzwań stojących przed europejską i polską gospodarką, czyli transformacji energetycznej i klimatycznej, odporności i bezpieczeństwa, konkurencyjności i suwerenności, cyfryzacji oraz trendów technologicznych, geopolitycznej podmiotowości UE, a także roli i kompetencji człowieka oraz jakości życia.

– Globalne przetasowanie sił sprawia, że musimy znaleźć naszą, europejską i polską drogę do umocnienia się. W czasach niepewności i wielu zmiennych, wszyscy czujemy potrzebę rozmów o gospodarce i jej przyszłości, a bardzo obszerny i pojemny program kongresu, który właśnie publicznie ogłosiliśmy, jest polem i przestrzenią do analiz i wypracowania wniosków w obszarach strategicznie kluczowych: od bezpieczeństwa energetycznego, przez obronność, inwestycje i local content, wyzwania cyfrowe, po zmiany cywilizacyjne i perspektywę człowieka jako podmiotu swoistej rewolucji gospodarczej oraz technologicznej – mówi Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP, inicjator i organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Program kongresu uzupełnią wydarzenia towarzyszące, gale, bankiety i finały konkursów: EEC Startup Challenge, Inwestor bez Granic i TOP Inwestycje 2026. Formuła EEC 2026 będzie sprzyjała nawiązywaniu kontaktów, budowaniu relacji i wymianie doświadczeń.