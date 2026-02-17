10 min. 37 sek.
W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:
Jak pisze Maciej Miłosz w Rzeczpospolita, do 2030 r. eksport uzbrojenia w ramach programu SAFE może sięgnąć kilkudziesięciu miliardów złotych. Rządowa delegacja odwiedzi kraje bałtyckie, Skandynawię i Włochy, by promować ofertę polskich firm. Wśród hitów eksportowych są zestawy Piorun produkowane w grupie Polska Grupa Zbrojeniowa oraz systemy antydronowe. O kontrakty aktywnie zabiega także Grupa WB. Program SAFE ma stać się impulsem do zwiększenia eksportu polskiej zbrojeniówki i wzmocnienia pozycji Polski w europejskim przemyśle obronnym.
W Nowym Delhi trwa AI Impact Summit 2026 otwarty przez Narendra Modi. W wydarzeniu uczestniczą liderzy państw i globalnych firm technologicznych. Współpracę przy budowie nowej generacji centrów danych ogłosiły AMD i Tata Consultancy Services. Polskim akcentem jest obecność twórcy ElevenLabs. Jednocześnie Alibaba zaprezentowała nowy model AI, co pokazuje, że globalny wyścig w sztucznej inteligencji wyraźnie przyspiesza w 2026 roku.
Premier Keir Starmer zapowiedział przyspieszenie wzrostu wydatków na obronność. Dotychczasowy plan zakładał osiągnięcie 2,5 proc. PKB w 2029 r., jednak według informacji BBC rząd analizuje możliwość podniesienia celu do 3 proc. PKB. To reakcja na rosnącą presję geopolityczną oraz zwiększające się nakłady wojskowe w Europie. Wielka Brytania chce utrzymać pozycję jednego z liderów NATO i przyspieszyć modernizację armii.
Agencja Bloomberg podała, że szef Ford Motor Company prowadzi rozmowy z administracją USA na temat możliwego utworzenia spółek joint venture z chińskimi producentami aut. Plan zakłada większościowy udział Forda oraz podział technologii i zysków między partnerów. To próba pogodzenia amerykańskiego protekcjonizmu z potrzebą dostępu do chińskiego kapitału i know-how w obliczu rosnącej konkurencji na globalnym rynku motoryzacyjnym.
„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.
