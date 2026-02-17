Rzeczpospolita
Ekonomia
Reklama

10 min. 37 sek.

Rząd rusza z promocją zbrojeniówki, szczyt AI, Ford chce współpracy z Chinami

Rząd będzie promował polski przemysł obronny w ramach programu SAFE, w Nowym Delhi trwa globalny szczyt AI, Wielka Brytania zapowiada wzrost wydatków na obronność. Tymczasem Ford rozmawia z amerykańską administracją o współpracy z chińskimi firmami.

Publikacja: 17.02.2026 07:00

Bartłomiej Kawałek

W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Reklama
Reklama

Polska zbrojeniówka rusza z ofensywą

Jak pisze Maciej Miłosz w Rzeczpospolita, do 2030 r. eksport uzbrojenia w ramach programu SAFE może sięgnąć kilkudziesięciu miliardów złotych. Rządowa delegacja odwiedzi kraje bałtyckie, Skandynawię i Włochy, by promować ofertę polskich firm. Wśród hitów eksportowych są zestawy Piorun produkowane w grupie Polska Grupa Zbrojeniowa oraz systemy antydronowe. O kontrakty aktywnie zabiega także Grupa WB. Program SAFE ma stać się impulsem do zwiększenia eksportu polskiej zbrojeniówki i wzmocnienia pozycji Polski w europejskim przemyśle obronnym.

Czytaj więcej

Mesko wyprodukowało w ubiegłym roku 1,3 tys. zestawów przeciwlotniczych Piorun. Zainteresowani nimi
Przemysł Obronny
Jaką broń sprzedamy w ramach SAFE? Ofensywa promocyjna rządu za granicą

Indie światową stolicą AI

W Nowym Delhi trwa AI Impact Summit 2026 otwarty przez Narendra Modi. W wydarzeniu uczestniczą liderzy państw i globalnych firm technologicznych. Współpracę przy budowie nowej generacji centrów danych ogłosiły AMD i Tata Consultancy Services. Polskim akcentem jest obecność twórcy ElevenLabs. Jednocześnie Alibaba zaprezentowała nowy model AI, co pokazuje, że globalny wyścig w sztucznej inteligencji wyraźnie przyspiesza w 2026 roku.

Wielka Brytania przyspieszy zbrojenia

Premier Keir Starmer zapowiedział przyspieszenie wzrostu wydatków na obronność. Dotychczasowy plan zakładał osiągnięcie 2,5 proc. PKB w 2029 r., jednak według informacji BBC rząd analizuje możliwość podniesienia celu do 3 proc. PKB. To reakcja na rosnącą presję geopolityczną oraz zwiększające się nakłady wojskowe w Europie. Wielka Brytania chce utrzymać pozycję jednego z liderów NATO i przyspieszyć modernizację armii.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski
Konflikty zbrojne
Ukraina czeka na gwarancje bezpieczeństwa od USA. Waszyngton postawił jeden warunek

Ford chce współpracy z chińskimi firmami

Agencja Bloomberg podała, że szef Ford Motor Company prowadzi rozmowy z administracją USA na temat możliwego utworzenia spółek joint venture z chińskimi producentami aut. Plan zakłada większościowy udział Forda oraz podział technologii i zysków między partnerów. To próba pogodzenia amerykańskiego protekcjonizmu z potrzebą dostępu do chińskiego kapitału i know-how w obliczu rosnącej konkurencji na globalnym rynku motoryzacyjnym.

Czytaj więcej

Premier Kanady Mark Carney
Transport
Chińskie auta poróżnią Kanadę z USA?

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Unia Europejska (UE) Miejsca Regiony Europa Wielka Brytania Azja Chiny Indie Osoby Donald Trump Giełda Budżet Państwa Rynki Technologie Firmy Ford Gospodarka Podcast biznes przemysł motoryzacyjny Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) AI przemysł zbrojeniowy Grupa WB wydatki zbrojenia SAFE

Powiązane

Kamil Majczak, prezes grupy Qemetica
Biznes
"Tego przemysłu będzie w Europie coraz mniej". Ważnej branży grozi zapaść
Bartłomiej Kawałek, autor podcastu „Twój Biznes”
Biznes
Europa stawia na niezależność, Polacy znikają z sieci, podatki dochodowe w UE

12 min. 14 sek.

Uczestnicy pierwszej edycji Forum, zatytułowanej „Od edukacji do transformacji. Strategiczne kierunk
Biznes
Od edukacji do transformacji – forum NFOŚiGW
Bartłomiej Orzeł, ekonomista, były pełnomocnik rządu ds. Programu „Czyste Powietrze”
Biznes
Czyste Powietrze martwe? Prefinansowanie, nadużycia i miliardy bez wypłat

30 min. 41 sek.

Pies lub kot tylko dla bogatych. Ile wydajemy na domowe zwierzęta?
Biznes
Pies lub kot tylko dla bogatych. Ile wydajemy na domowe zwierzęta?
Afera w koncernie Kałasznikow. Rosyjskie automaty z chińskimi częściami
Biznes
Afera w koncernie Kałasznikow. Rosyjskie automaty z chińskimi częściami
Piece gasną w hutach Rosji. Tysiące hutników traci pracę
Biznes
Piece gasną w hutach Rosji. Tysiące hutników traci pracę
Projektantka Hello Kitty ustępuje ze stanowiska po 46 latach
Biznes
Projektantka Hello Kitty ustępuje ze stanowiska po 46 latach
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama