10 min. 37 sek.

Rząd rusza z promocją zbrojeniówki, szczyt AI, Ford chce współpracy z Chinami

Rząd będzie promował polski przemysł obronny w ramach programu SAFE, w Nowym Delhi trwa globalny szczyt AI, Wielka Brytania zapowiada wzrost wydatków na obronność. Tymczasem Ford rozmawia z amerykańską administracją o współpracy z chińskimi firmami.

W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Polska zbrojeniówka rusza z ofensywą

Jak pisze Maciej Miłosz w Rzeczpospolita, do 2030 r. eksport uzbrojenia w ramach programu SAFE może sięgnąć kilkudziesięciu miliardów złotych. Rządowa delegacja odwiedzi kraje bałtyckie, Skandynawię i Włochy, by promować ofertę polskich firm. Wśród hitów eksportowych są zestawy Piorun produkowane w grupie Polska Grupa Zbrojeniowa oraz systemy antydronowe. O kontrakty aktywnie zabiega także Grupa WB. Program SAFE ma stać się impulsem do zwiększenia eksportu polskiej zbrojeniówki i wzmocnienia pozycji Polski w europejskim przemyśle obronnym.

Indie światową stolicą AI

W Nowym Delhi trwa AI Impact Summit 2026 otwarty przez Narendra Modi. W wydarzeniu uczestniczą liderzy państw i globalnych firm technologicznych. Współpracę przy budowie nowej generacji centrów danych ogłosiły AMD i Tata Consultancy Services. Polskim akcentem jest obecność twórcy ElevenLabs. Jednocześnie Alibaba zaprezentowała nowy model AI, co pokazuje, że globalny wyścig w sztucznej inteligencji wyraźnie przyspiesza w 2026 roku.

Wielka Brytania przyspieszy zbrojenia

Premier Keir Starmer zapowiedział przyspieszenie wzrostu wydatków na obronność. Dotychczasowy plan zakładał osiągnięcie 2,5 proc. PKB w 2029 r., jednak według informacji BBC rząd analizuje możliwość podniesienia celu do 3 proc. PKB. To reakcja na rosnącą presję geopolityczną oraz zwiększające się nakłady wojskowe w Europie. Wielka Brytania chce utrzymać pozycję jednego z liderów NATO i przyspieszyć modernizację armii.