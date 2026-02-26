Prezes i dyrektor generalny Światowego Forum Ekonomicznego, Børge Brende złozył rezygnację
Brende, który objął funkcję prezesa WEF w 2017 r., ogłosił swoją decyzję w oświadczeniu wydanym po ujawnieniu dokumentów przez amerykański Departament Sprawiedliwości. Wynikało z nich, że Norweg odbył trzy biznesowe kolacje z Epsteinem oraz komunikował się ze skompromitowanym finansistą za pośrednictwem e‑maili i wiadomości tekstowych – informuje agencja Reutera.
„Po dokładnym namyśle zdecydowałem się ustąpić ze stanowiska prezesa i dyrektora generalnego Światowego Forum Ekonomicznego. Czas spędzony tutaj, obejmujący osiem i pół roku, był dla mnie niezwykle satysfakcjonujący” – napisał Brende w oświadczeniu.
„Jestem wdzięczny za wyjątkową współpracę z moimi współpracownikami, partnerami i interesariuszami i uważam, że to właściwy moment, aby Forum kontynuowało swoją ważną pracę bez rozproszeń” – dodał Brende, były minister spraw zagranicznych Norwegii. W swoim oświadczeniu nie wspomniał o Epsteinie.
W osobnym komunikacie André Hoffmann i Larry Fink, współprzewodniczący forum z siedzibą w Genewie, które organizuje coroczny szczyt w Davos, poinformowali, że niezależny przegląd przeprowadzony przez zewnętrznych prawników w sprawie powiązań Brende z Epsteinem został zakończony.
Jak dodano, ustalenia nie wykazały żadnych dodatkowych nieprawidłowości poza tymi, które zostały wcześniej ujawnione – informuje Reuters.
Współprzewodniczący ogłosili również, że Alois Zwinggi obejmie funkcję tymczasowego prezesa i dyrektora generalnego WEF. Rada Powiernicza Forum będzie nadzorować proces zmiany kierownictwa, w tym procedurę wyłonienia stałego następcy.
Børge Brende, który był prezesem WEF od 2017 r., przyznał, że w latach 2018–2019 uczestniczył w trzech kolacjach z udziałem Jeffreya Epsteina. Było to długo po pierwszych wyrokach skazujących Epsteina za przestępstwa seksualne.
Brende poinformował, że jego pierwsze spotkanie z Epsteinem odbyło się w 2018 r. w Nowym Jorku. Zaproszenie miało pochodzić od byłego norweskiego wicepremiera i negocjatora porozumień z Oslo z 1994 r., Terjego Rød-Larsena. Epstein został mu przedstawiony jako amerykański inwestor. Brende zapewniał, że nie wiedział o przeszłości i działalności kryminalnej Epsteina.
Jednak z opublikowanych dokumentów wynika, że Brende miał bliższe relacje z Epsteinem. Brende określał Epsteina jako „swojego przyjaciela”. W 2018 r. były szef norweskiej dyplomacji świętował swoje urodziny z Epsteinem, który wcześniej wysłał do Børge Brende mejla z życzeniami i wirtualnymi 53 świeczkami, bo tyle lat kończył. Epstein na spotkanie z norweskim politykiem zaprosił m.in. Steve'a Bannona, współzałożyciela ruchu MAGA i dawnego stratega prezydenta Donalda Trumpa.
Børge Brende był ministrem spraw zagranicznych Norwegii w latach 2013–2017. Wcześniej pełnił funkcje ministra środowiska oraz ministra handlu.
