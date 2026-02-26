Brende, który objął funkcję prezesa WEF w 2017 r., ogłosił swoją decyzję w oświadczeniu wydanym po ujawnieniu dokumentów przez amerykański Departament Sprawiedliwości. Wynikało z nich, że Norweg odbył trzy biznesowe kolacje z Epsteinem oraz komunikował się ze skompromitowanym finansistą za pośrednictwem e‑maili i wiadomości tekstowych – informuje agencja Reutera.

Reklama Reklama

Børge Brende rezygnuje ze stanowiska prezesa WEF

„Po dokładnym namyśle zdecydowałem się ustąpić ze stanowiska prezesa i dyrektora generalnego Światowego Forum Ekonomicznego. Czas spędzony tutaj, obejmujący osiem i pół roku, był dla mnie niezwykle satysfakcjonujący” – napisał Brende w oświadczeniu.

„Jestem wdzięczny za wyjątkową współpracę z moimi współpracownikami, partnerami i interesariuszami i uważam, że to właściwy moment, aby Forum kontynuowało swoją ważną pracę bez rozproszeń” – dodał Brende, były minister spraw zagranicznych Norwegii. W swoim oświadczeniu nie wspomniał o Epsteinie.