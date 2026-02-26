Rzeczpospolita
Ekonomia
Reklama

Szef WEF odchodzi ze stanowiska. W tle kontakty z Jeffreyem Epsteinem

Prezes i dyrektor generalny Światowego Forum Ekonomicznego, Børge Brende, poinformował, że ustępuje ze stanowiska – kilka tygodni po tym, jak forum rozpoczęło niezależne dochodzenie dotyczące jego relacji z przestępcą seksualnym Jeffreyem Epsteinem.

Aktualizacja: 26.02.2026 14:10 Publikacja: 26.02.2026 13:21

Prezes i dyrektor generalny Światowego Forum Ekonomicznego, Børge Brende złozył rezygnację

Prezes i dyrektor generalny Światowego Forum Ekonomicznego, Børge Brende złozył rezygnację

Foto: REUTERS/Yves Herman/File Photo

Urszula Lesman

Brende, który objął funkcję prezesa WEF w 2017 r., ogłosił swoją decyzję w oświadczeniu wydanym po ujawnieniu dokumentów przez amerykański Departament Sprawiedliwości. Wynikało z nich, że Norweg odbył trzy biznesowe kolacje z Epsteinem oraz komunikował się ze skompromitowanym finansistą za pośrednictwem e‑maili i wiadomości tekstowych – informuje agencja Reutera.

Czytaj więcej

Jedna z ofiar Jeffrey Epsteina przed przemówieniem Donalda Trumpa o stanie państwa w Waszyngtonie
Przestępczość
CNN: zniknęły kluczowe dokumenty ze sprawy Epsteina. Dotyczyły Donalda Trumpa

Børge Brende rezygnuje ze stanowiska prezesa WEF

„Po dokładnym namyśle zdecydowałem się ustąpić ze stanowiska prezesa i dyrektora generalnego Światowego Forum Ekonomicznego. Czas spędzony tutaj, obejmujący osiem i pół roku, był dla mnie niezwykle satysfakcjonujący” – napisał Brende w oświadczeniu.

„Jestem wdzięczny za wyjątkową współpracę z moimi współpracownikami, partnerami i interesariuszami i uważam, że to właściwy moment, aby Forum kontynuowało swoją ważną pracę bez rozproszeń” – dodał Brende, były minister spraw zagranicznych Norwegii. W swoim oświadczeniu nie wspomniał o Epsteinie.

Czytaj więcej

Założyciel WEF Klaus Schwab
Gospodarka
Przewodniczący Forum w Davos odchodzi. Klaus Schwab rezygnuje ze stanowiska
Reklama
Reklama

W osobnym komunikacie André Hoffmann i Larry Fink, współprzewodniczący forum z siedzibą w Genewie, które organizuje coroczny szczyt w Davos, poinformowali, że niezależny przegląd przeprowadzony przez zewnętrznych prawników w sprawie powiązań Brende z Epsteinem został zakończony.

Jak dodano, ustalenia nie wykazały żadnych dodatkowych nieprawidłowości poza tymi, które zostały wcześniej ujawnione – informuje Reuters.

Czytaj więcej

Klaus Schwab, założyciel forum w Davos oskarżany o nadużycia finansowe i etyczne
Biznes
Davos w cieniu skandalu. Założyciel forum oskarżany o nadużycia finansowe i etyczne

Współprzewodniczący ogłosili również, że Alois Zwinggi obejmie funkcję tymczasowego prezesa i dyrektora generalnego WEF. Rada Powiernicza Forum będzie nadzorować proces zmiany kierownictwa, w tym procedurę wyłonienia stałego następcy. 

Kim jest Børge Brende?

Børge Brende, który był prezesem WEF od 2017 r., przyznał, że w latach 2018–2019 uczestniczył w trzech kolacjach z udziałem Jeffreya Epsteina. Było to długo po pierwszych wyrokach skazujących Epsteina za przestępstwa seksualne.

Brende poinformował, że jego pierwsze spotkanie z Epsteinem odbyło się w 2018 r. w Nowym Jorku. Zaproszenie miało pochodzić od byłego norweskiego wicepremiera i negocjatora porozumień z Oslo z 1994 r., Terjego Rød-Larsena. Epstein został mu przedstawiony jako amerykański inwestor. Brende zapewniał, że nie wiedział o przeszłości i działalności kryminalnej Epsteina.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek
Prawo karne
Polacy w aferze Epsteina. Jest komunikat ministerstwa i prokuratury. Tusk pisze o piekle

Jednak z opublikowanych dokumentów wynika, że Brende miał bliższe relacje z Epsteinem. Brende określał Epsteina jako „swojego przyjaciela”. W 2018 r. były szef norweskiej dyplomacji świętował swoje urodziny z Epsteinem, który wcześniej wysłał do Børge Brende mejla z życzeniami i wirtualnymi 53 świeczkami, bo tyle lat kończył. Epstein na spotkanie z norweskim politykiem zaprosił m.in. Steve'a Bannona, współzałożyciela ruchu MAGA i dawnego stratega prezydenta Donalda Trumpa.

Børge Brende był ministrem spraw zagranicznych Norwegii w latach 2013–2017. Wcześniej pełnił funkcje ministra środowiska oraz ministra handlu.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Dyrektor generalny Anthropic Dario Amodei
Biznes
Donald Trump zakazuje wszystkim agencjom federalnym korzystania z AI Anthropic
Nowy luksus zaczyna się od rozmowy. Byliśmy w showroomie EXLANTIX w Warszawie
Materiał Promocyjny
Nowy luksus zaczyna się od rozmowy. Byliśmy w showroomie EXLANTIX w Warszawie
Centralny magazyn OMODA & JAECOO w Duchnicach rośnie wraz z rekordową sprzedażą w Polsce
Materiał Promocyjny
Rekordy sprzedaży i większy magazyn w Duchnicach
Bartłomiej Kawałek, autor podcastu „Twój Biznes”
Biznes
Ceny nowych aut spadają, brak minerałów w USA i hossa na rynkach wschodzących
Pasażerowie z województwa podkarpackiego mogą korzystać z lotów oferowanych przez kilka linii lotnic
Biznes
Lotnisko Rzeszów-Jasionka to brama inwestycyjna Podkarpacia
Arabia Saudyjska. W krainie gościnności
Materiał Promocyjny
Arabia Saudyjska. W krainie gościnności
Motorem wzrostu gospodarczego w 2025 r. była konsumpcja prywatna i zdaniem ekonomistów będzie ona mo
Biznes
Rozwój przedsiębiorczości? Optymistyczne prognozy
Dove Self-Esteem: Wsparcie dla nastolatków
Materiał Promocyjny
Dove Self-Esteem: Wsparcie dla nastolatków
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama