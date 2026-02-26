Mette Frederiksen
Frederiksen w ostatnich miesiącach stała się twarzą oporu liderów Europy wobec zgłaszanych przez Donalda Trumpa pretensji do kontroli nad Grenlandią, która jest terytorium autonomicznym Danii. Szefowa duńskiego rządu podkreślała, że o losie Grenlandii będą decydować Duńczycy i mieszkańcy wyspy i ostrzegała, że próba zbrojnego zajęcia Grenlandii przez USA będzie oznaczać koniec NATO.
Czytaj więcej
Donald Trump we wpisie w serwisie Truth Social zarzucił Danii, że ta - mimo apeli NATO - nie zrob...
Wybory pokażą czy Duńczycy nagrodzą szefową rządu za jej działania na arenie międzynarodowej w związku z grenlandzkim kryzysem, czy też odsuną od władzy jej rząd w związku z sytuacją wewnętrzną kraju.
Obecna szefowa duńskiego rządu sprawuje władzę od 2019 roku. Wybory parlamentarne musiały być przez nią rozpisane do 1 listopada. Kiedy jednak po sprawie Grenlandii doszło do odbicia w sondażach, zaczęto spekulować, że Frederiksen powtórzy manewr z 2022 roku, gdy zdecydowała się na przyspieszone wybory, ze względu na z wolna pogarszające się dla niej sondaże, dzięki czemu zachowała władzę. Czwartkowa decyzja o wyznaczeniu daty wyborów na 24 marca oznaczają, że spekulacje te się potwierdziły.
Do sondażowego odbicia kierowanej przez Fredriksen Socjaldemokracji Danii doszło w styczniu m.in. po tym, jak kierowany przez szefową socjaldemokratów rząd nie tylko wyraził sprzeciw wobec roszczeń Trumpa dotyczących Grenlandii, ale nawet zasugerował, że duńska armia stawiłaby opór w przypadku interwencji wojskowej USA. Kopenhaga wraz z autonomicznym rządem Grenlandii podjęła jednocześnie dialog z Waszyngtonem ws. sytuacji w Arktyce, ale zaznaczyła, że czerwoną linię stanowi dla niej kwestia suwerenności nad Grenlandią.
W przeprowadzonym między 20 a 22 stycznia sondażu ośrodka badania opinii publicznej Megafon, przeprowadzonym na reprezentatywnej grupie 1 012 Duńczyków, Socjaldemokracja Danii uzyskała 22,7 proc. poparcia, co przełożyłoby się na 41 miejsc w parlamencie. Tymczasem jeszcze na początku grudnia w sondażu tej samej pracowni partia Frederiksen uzyskała poparcie o pięć punktów procentowych niższe pozwalające jej na zdobycie 32 mandatów.
W lutym poparcie dla Socjaldemokracji Danii w sondażu tego samego ośrodka nieco się zmniejszyło – do poziomu 21 proc. Z kolei w sondażu Voxmeter z 23 lutego socjaldemokraci uzyskali 22,1 proc. wskazań. Sondaże nadal wskazują jednak, że – inaczej niż pod koniec 2025 roku – tzw. blok czerwony, którego trzonem jest Socjaldemokracja Danii ma przewagę nad tzw. blokiem niebieskim – czyli obozem duńskiej centroprawicy. Z najnowszego sondażu ośrodka Megafon wynika, że przewaga ta wynosi 6,2 punktu proc. Tymczasem jeszcze 4 grudnia w sondażu tego samego ośrodka centroprawica miała nad centrolewicą 4,7 punktu proc. przewagi.
Pod koniec 2025 roku Socjaldemokracja Danii notowała spadki w sondażach po kiepskim wyniku w listopadowych wyborach samorządowych (liczba radnych miejskich obsadzonych przez partię zmniejszyła się po wyborach o 156, a radnych w radach regionów – o 28).
Biuro najwyższego duchowego przywódcy Iranu, ajatollaha Ali Chameneia, funkcjonuje jako rozbudowana, ukryta stru...
Premier Węgier Viktor Orbán opublikował list otwarty do prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Oskarża w nim...
Prezydent Ukrainy cieszy się zaufaniem niemal połowy Polaków - wynika z najnowszego sondażu CBOS. To dużo więcej...
Premier Węgier Viktor Orbán, postrzegany jako najbliższy sojusznik Kremla w Unii Europejskiej, oparł kampanię pr...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas