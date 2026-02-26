Karol Nawrocki i Radosław Sikorski
Badanie zrealizowane w dniach 20-21 lutego, metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI) na reprezentatywnej grupie 1,1 tys. Polaków.
Liderem rankingu zaufania pozostaje prezydent Karol Nawrocki, któremu ufa 48,8 proc. badanych, o 1,1 punktu proc. więcej niż przed miesiącem. Głowie państwa nie ufa 42,8 proc. respondentów. Zdecydowane zaufanie wobec prezydenta wyraża 28,2 proc. ankietowanych, a zdecydowaną nieufność – 33,4 proc.
Drugi w zestawieniu jest wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, któremu ufa 46,7 proc. badanych (wzrost o 2,7 punktu proc.), a nie ufa mu 37 proc. respondentów.
Czytaj więcej
Karol Nawrocki, Władysław Kosiniak-Kamysz i Radosław Sikorski znaleźli się na czele rankingu zauf...
Na podium jest jeszcze Donald Tusk. Premierowi ufa 41,2 proc. ankietowanych (spadek o 0,5 punktu proc.), a nie ufa mu – 52,5 proc., przy czym 41,8 proc. nie ufa szefowi rządu zdecydowanie.
Tuż za podium znalazł się marszałek Sejmu, lider Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty, któremu ufa 41 proc. badanych (wzrost o 0,3 punktu proc.). Czarzastemu nie ufa 46,4 proc. badanych, przy czym 38,5 proc. nie ufa mu zdecydowanie.
Prezes PSL, wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz cieszy się zaufaniem 39,7 proc. badanych (wzrost o 4,8 punktu proc.), a nie ufa mu 37 proc. ankietowanych (17,6 proc. nie ufa mu zdecydowanie).
Politykiem opozycji, który cieszy się największym zaufaniem jest wicemarszałek Sejmu, lider Ruchu Narodowego Krzysztof Bosak. Bosakowi ufa 36,2 proc. badanych (spadek o 1,6 punktu proc.). Za nim jest były premier Mateusz Morawiecki (ufa mu 35,8 proc. badanych, wzrost o 1,1 punktu proc.) oraz drugi z liderów Konfederacji, prezes Nowej Nadziei Sławomir Mentzen (31,9 proc. zaufania, wzrost o 7,7 punktu proc. – największy wzrost zanotowany w badaniu).
Nowa liderka Polski 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz cieszy się zaufaniem 19,9 proc. badanych (nie ufa jej 38,2 proc. respondentów). Paulina Hennig-Kloska, która wraz z grupą parlamentarzystów wyszła z Polski 2050 tworząc klub Centrum w Sejmie budzi zaufanie u 15,5 proc. badanych (nie ufa jej 40,6 proc.). Pełczyńskiej-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej oraz Hennig-Kloski, minister klimatu i środowiska nie kojarzy – odpowiednio – 24,3 i 25 proc. badanych.
Politykiem z największym poziomem nieufności jest Jarosław Kaczyński, któremu nie ufa 61,2 proc. badanych (46 proc. nie ufa mu zdecydowanie). Liderowi Konfederacji Korony Polskiej Grzegorzowi Braunowi nie ufa 61 proc. respondentów (49 proc. – nie ufa mu zdecydowanie). Wysoki poziom nieufności notuje też Mateusz Morawiecki (56,6 proc. – zdecydowanie nie ufa mu 45,1 proc. badanych). Kaczyński osiąga poziom zaufania nieco wyższy od Brauna (prezesowi PiS ufa 29,4 proc. ankietowanych, a liderowi Konfederacji Korony Polskiej – 28,1 proc.).
Najmniej kojarzonym politykiem wymienionym w badaniu jest wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski (Nowa Lewica), którego nie kojarzy 33,5 proc. ankietowanych. 29,2 proc. nie zna wicemarszałka Sejmu Piotra Zgorzelskiego (PSL).
Kontrowersyjne zachowania, awans do elitarnej jednostki policji, a w finale wpadka z mefedronem i zwolnienie – u...
W corocznym exposé szef MSZ Radosław Sikorski przedstawi w Sejmie priorytety polskiej polityki zagranicznej na n...
Wśród czterech osób, o których akta wystąpił prezydent RP, dwie to osoby publiczne - ustaliła „Rzeczpospolita”.
Od relacji polsko-niemieckich zależy bezpieczeństwo tej części Europy i dlatego musimy traktować je z pełną powa...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas