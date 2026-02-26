Badanie zrealizowane w dniach 20-21 lutego, metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI) na reprezentatywnej grupie 1,1 tys. Polaków.

Sondaż: Skokowy wzrost zaufania do Sławomira Mentzena

Liderem rankingu zaufania pozostaje prezydent Karol Nawrocki, któremu ufa 48,8 proc. badanych, o 1,1 punktu proc. więcej niż przed miesiącem. Głowie państwa nie ufa 42,8 proc. respondentów. Zdecydowane zaufanie wobec prezydenta wyraża 28,2 proc. ankietowanych, a zdecydowaną nieufność – 33,4 proc.

Drugi w zestawieniu jest wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, któremu ufa 46,7 proc. badanych (wzrost o 2,7 punktu proc.), a nie ufa mu 37 proc. respondentów.

Na podium jest jeszcze Donald Tusk. Premierowi ufa 41,2 proc. ankietowanych (spadek o 0,5 punktu proc.), a nie ufa mu – 52,5 proc., przy czym 41,8 proc. nie ufa szefowi rządu zdecydowanie.