Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Debata po exposé Radosława Sikorskiego. Marcin Przydacz: brakuje pomysłu na politykę zagraniczną

Za zgrabnie sformułowaną retoryką, przemycaną razem z politycznymi przytykami brakuje długoterminowego pomysłu na politykę europejską, politykę regionalną i politykę transatlantycką - powiedział podczas sejmowej debaty Marcin Przydacz, podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta, szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej po wystąpieniu ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego. W imieniu klubu PiS wystąpienie komentował były minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau.

Aktualizacja: 26.02.2026 12:42 Publikacja: 26.02.2026 11:27

Marcin Przydacz

Marcin Przydacz

Foto: sejm.gov.pl

Bartosz Lewicki

Wcześniej wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski (KO) przedstawił w Sejmie swoje exposé, dotyczące priorytetów polityki zagranicznej na 2026 r.. Mówił m.in. o sprawach bezpieczeństwa, relacjach transatlantyckich, Unii Europejskiej oraz kwestii korzystnego dla Kijowa zakończenia wojny na Ukrainie. Przekonywał, że członkostwo w Unii Europejskiej jest korzystne dla Polski. 

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski przedstawia exposé ws. priorytetów polsk
Polityka
Exposé Radosława Sikorskiego w Sejmie. Priorytety polskiej polityki zagranicznej na 2026 r.

Do Sejmu na informację ministra spraw zagranicznych przybyli prezydent Karol Nawrocki, były prezydent Aleksander Kwaśniewski, marszałkowie Sejmu i Senatu, Włodzimierz Czarzasty i Małgorzata Kidawa-Błońska, a także parlamentarzyści i członkowie korpusu dyplomatycznego. Podczas wystąpienia Radosława Sikorskiego nie było na sali sejmowej prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. Puste było także miejsce szefa klubu PiS Mariusza Błaszczaka. 

Czytaj więcej

Karol Nawrocki, Donald Tusk
Dyplomacja
Donald Tusk po exposé Radosława Sikorskiego: Rozpacz na twarzy prezydenta
Reklama
Reklama

Marcin Przydacz: sytuacja międzynarodowa jest bardzo poważna

Marcin Przydacz przekonywał, że „marginalizowana jest współpraca ze Stanami Zjednoczonymi, osłabiana współpraca w regionie i prowadzona jest systemowo dewastacja polskiej służby zagranicznej”. – Tak, panie ministrze, sytuacja międzynarodowa jest bardzo poważna – mówił przedstawiciel Kancelarii Prezydenta, przypominając, że minęły cztery lata od pełnoskalowej wojny Rosji z Ukrainą. Zarzucił Sikorskiemu, że „nie dostrzega rosnącej roli Polski i większych oczekiwań i bardziej ambitnych celów niż tylko udział od czasu do czasu w posiedzeniach Trójkąta Weimarskiego”.

– Panie ministrze, nie żyjemy w roku 1996. Mamy rok 2026, Polska jest względnie zamożnym krajem z nowoczesną gospodarką. Na imienne zaproszenie prezydenta Stanów Zjednoczonych weźmiemy udział w szczycie G20 w Miami, nasi obywatele chcą ambitnej, odważnej i przede wszystkim skutecznej polityki zagranicznej. Zamiast tego w praktyce często dostajemy emocjonalne wyskoki, selfie, zaczepki i pouczanie na platformie X – mówił Marcin Przydacz. 

Marcin Przydacz zarzucił Sikorskiemu, że „zamienił aktywnych, sprawnych i doświadczonych urzędników na towarzystwo wzajemnej adoracji i na kolegów”. Zarzucił Sikorskiemu, że w swoim exposé wypowiedział wiele ogólników i pominął niektóre kwestie, np. Inicjatywę Trójmorza. – Panie ministrze, więcej odwagi, podmiotowości i sprawczości. Mniej słów, a więcej myślenia – mówił.

Marcin Przydacz o umowie z krajami Mercosur: i co, udało się zablokować? 

Przydacz wspomniał, że Unia Europejska zawarła porozumienie z krajami Mercosur. - Mówił pan przecież, że Polska będzie sprzeciwiać się tej umowie i będzie budować większość blokującą. I co, udało się osiągnąć ten sukces? Nie udało się przeforsować nawet zmian treści tej umowy – przekonywał Przydacz.

Zarzucił Sikorskiemu, że w przypadku Paktu Migracyjnego „nie może pochwalić się żadnymi osiągnięciami”. - Handlujcie, niestety nie po raz pierwszy bezpieczeństwem naszych obywateli – zarzucił Sikorskiemu przedstawiciel Kancelarii Prezydenta. Przytoczył rządowe dane, mówiące o wzroście liczby legalizacji pobytu obcokrajowców. - Tylko w zeszłym roku wzrost legalizacji pobytu obcokrajowców, bez obywateli Ukrainy i Białorusi wyniósł 24 proc. W przypadku obywateli Bangladeszu mówimy o wzroście rzędu 120 proc., Nepalu – 198 proc., a Kolumbii 748 proc. - mówił Przydacz. 

„Doktryna oswojonego zwierzątka” w stosunkach z Niemcami

- Odnoszę smutne wrażenie, że w polityce wobec Niemiec minister Sikorski wciąż kieruje się zaczerpniętą z „Małego Księcia” doktryną oswojonego zwierzątka, ogłoszoną przez byłego ministra (sprawiedliwości) Adama Bodnara – mówił Przydacz. - Jeśli Niemcy chcą współpracować z Polską, niech wreszcie wypełnią swą odszkodowawczą powinność z czasów II wojny światowej. W innym przypadku te relacje nigdy nie będą zdrowe – przekonywał. 

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Prezydent Karol Nawrocki
Polityka
Nawrocki o reparacjach: Niemcy mogą je spłacać budując siłę Wojska Polskiego

Dodał, że prezydent Karol Nawrocki proponował Niemcom w ubiegłym roku, by sfinansowali wzmocnienie polskiego przemysłu zbrojeniowego i polskiej armii. - W końcu bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO leży także w interesie Berlina – mówił Przydacz. Dodał, że zamiast reparacji rząd zaproponował pożyczkę na zakup niemieckiego sprzętu wojskowego, zaś Berlin „planuje zakup amerykańskich samolotów bojowych”. 

Marcin Przydacz: czy udała się panu ministrowi współpraca z USA?

Przydacz przypomniał, że w wystąpieniu Sikorski mówił o utrzymaniu bliskiej współpracy ze Stanami Zjednoczonymi. - Czy to się panu ministrowi udało? No chyba nie bardzo. Sam się pan minister przekonał, ze „dyplomacja twitterowa” nie otwiera drzwi do Białego Domu – mówił. Jako przykład budowy dobrej współpracy podał rządy Zjednoczonej Prawicy, które – jak powiedział - „znacząco wzmocniły relacje strategiczne Polski z USA”. 

- Dialog z Waszyngtonem nie może być tylko jednoosobowym zadaniem i misją prezydenta. To powinien być skoordynowany wysiłek współpracy całego aparatu państwowego – napominał Przydacz. 

Zbigniew Rau: mówiliście o grze na kilu fortepianach, pozostały wam cymbały

- Kiedy przejmowaliście władzę, mówiliście, że będziecie w polityce zagranicznej grać na kilku fortepianach, a szczególnie europejskim i transatlantyckim. Dzisiaj nikt nie może wątpić, że do żadnego z nich nie możecie się nawet zbliżyć. Pozostały wam w ręku co najwyżej cymbały – powiedział Zbigniew Rau, komentując wytstąpienie Radosława Sikorskiego.

- W szumnie zapowiadanym exposé pana ministra Sikorskiego usłyszeliśmy sporo ogólników. Powiem, że z niektórymi z nich można by się zgodzić, gdyby nie to, że nic nam nie mówią o faktycznej kondycji polityki zagranicznej tego rządu. Sytuacja międzynarodowa wokół Polski, skala wyzwań i zagrożeń, wobec których staje RP, nie wymaga publicystycznego, lecz niezwykle poważnego potraktowania polityki, za którą pan minister jest konstytucyjnie odpowiedzialny – przekonywał. 

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Witold Waszczykowski, Radosław Sikorski, Zbigniew Rau
Polityka
Sondaż: Kto był najlepszym szefem MSZ ostatniej dekady? Wyraźny zwycięzca

- Celem polityki zagranicznej musi być polska racja stanu, a więc trwanie i przetrwanie RP w pomyślności i rozwoju – mówił były minister. - Polska racja stanu wyznacza zasadnicze imperatywy naszej polityki zagranicznej, którymi są - uniemożliwienie Rosji terytorialnej ekspansji, uniemożliwienie Niemcom zdominowania Polski, przeciwdziałanie wznowieniu współpracy niemiecko-rosyjskiej, przeciwdziałanie wypychaniu USA z roli głównego stabilizatora bezpieczeństwa naszego kontynentu i wreszcie zbudowanie regionalnej struktury ścisłej współpracy państw zagrożonych przez Rosję - mówił w imieniu klubu PiS. 

- W polityce obecnego rządu nie ma śladu, ani refleksji, które mogłyby zapobiec i przewidzieć zagrożenie, jakim w każdym pokoleniu Polaków jest wspólne działanie Niemiec i Rosji - wskazał Zbigniew Rau z PiS.

Przekonywał też, że w polityce unijnej obecnego rządu, „trudno doszukać się polskiego interesu”. - Natomiast interes Niemiec za każdym razem widać gołym okiem - twierdził Rau.


© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Policja
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Centralny magazyn OMODA & JAECOO w Duchnicach rośnie wraz z rekordową sprzedażą w Polsce
Materiał Promocyjny
Rekordy sprzedaży i większy magazyn w Duchnicach
Viktor Orbán
Polityka
Złe wiadomości dla Ziobry. Węgierska opozycja powiększa przewagę nad partią Orbána
Wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski przedstawia exposé ws. priorytetów polsk
Polityka
Exposé Radosława Sikorskiego w Sejmie. Priorytety polskiej polityki zagranicznej na 2026 r.
Karol Nawrocki
Polityka
Kogo chce ułaskawić prezydent Karol Nawrocki? Ustalenia „Rzeczpospolitej”, jest reakcja prezydenta
Dove Self-Esteem: Wsparcie dla nastolatków
Materiał Promocyjny
Dove Self-Esteem: Wsparcie dla nastolatków
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama