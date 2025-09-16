Nawrocki o reparacjach: Niemcy mogą je spłacać budując siłę Wojska Polskiego

Prezydent Karol Nawrocki podkreślił, że kwestia reparacji od Niemiec to ważny temat dla Polski, który po długim okresie milczenia dyplomatycznego po 2022 roku został ponownie podjęty. Mimo że spotkał się z odmownym stanowiskiem prezydenta Niemiec Franka-Waltera Steinmeiera, który określił temat jako definitywnie zakończony, Nawrocki jest przekonany, że prawne aspekty nie zostały zamknięte, a Polska ma prawo domagać się odszkodowań na podstawie traktatu haskiego i dokumentów historycznych. Podkreślił, że w 1953 roku Polska nie mogła zrzec się reparacji, ponieważ była „kolonią Związku Radzieckiego”, a obecne stanowisko polskiego parlamentu jednoznacznie potwierdza, że sprawa jest otwarta.

Reklama Reklama

Nawrocki proponuje nową formę wypłaty reparacji

Nawrocki zaznaczył, że Polska posiada jedyny rzetelny raport naukowo-ekonomiczny, przygotowany przez 40 ekspertów, potwierdzający wysokość strat wojennych, co może służyć jako punkt odniesienia do negocjacji.

Prezydent zaproponował nowatorskie podejście do spłaty reparacji – mógłby to być proces długofalowy, w którym Niemcy finansowałyby polski przemysł zbrojeniowy, wzmacniając tym samym wschodnią flankę NATO. Ta propozycja miała na celu połączenie kwestii historycznych z aktualnym kontekstem bezpieczeństwa w obliczu zagrożeń po ataku dronowym 10 września 2025 roku.

Nawrocki wezwał polskie środowiska polityczne do jedności w kwestii reparacji, wskazując, że synergia poglądów pomogłaby w uzyskaniu pozytywnej odpowiedzi ze strony Niemiec. Zwrócił uwagę, że rozmowy na ten temat nie wpłyną negatywnie na relacje gospodarcze i polityczne Polski z Niemcami, które pozostają ważne i dobre.