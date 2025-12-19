Prokuratura Krajowa: ten sam sędzia rozszerzył ENA wobec Marcina Romanowskiego

W opublikowanym wieczorem komunikacie Prokuratura Krajowa informuje, że postanowienie Sądu o uchyleniu ENA zostało wydane na podstawie art. 607b kodeksu postępowania karnego. Zgodnie z tym przepisem wydanie ENA jest niedopuszczalne, jeżeli nie jest to konieczne ze względu na interes wymiaru sprawiedliwości. Zdaniem Sądu, od wydania ENA w sprawie pojawiły się nowe okoliczności stanowiące negatywne przesłanki dalszego utrzymania w mocy ENA, a mianowicie: przyznanie Marcinowi Romanowskiemu statusu uchodźcy (azylu politycznego) przez władze Węgier, odmowa wydania tzw. czerwonej noty przez Interpol oraz „łamanie przez władzę wykonawczą praw człowieka i wolności obywatelskich oraz porządku konstytucyjnego RP”. Sąd zarzucił też Prokuraturze Krajowej niepoinformowanie o fakcie przyznania Marcinowi Romanowskiemu azylu politycznego oraz o odmowie wystawienia przez Interpol tzw. czerwonej noty, czyli międzynarodowego wniosku o zlokalizowanie i tymczasowe aresztowanie poszukiwanej osoby w celu ekstradycji.

„Prokurator ocenia to postanowienie jako oczywiście bezzasadne. W najbliższym czasie zostaną podjęte dalsze kroki procesowe w tym zakresie, o czym będziemy informować. Niewykluczone jest również złożenie nowego wniosku o wydanie ENA. Natomiast już na wstępnym etapie oceny można wskazać, że w sprawie nie zaszły żadne okoliczności uzasadniające uchylenie Europejskiego Nakazu Aresztowania wobec Marcina Romanowskiego” - przekazał prok. Przemysław Nowak.

Według PK, okolicznościami takimi nie jest ani przyznanie azylu politycznego w innym kraju UE, ani odmowa wpisania poszukiwań do systemu Interpolu. Ta pierwsza kwestia może być brana pod uwagę przez kraj wezwany na etapie wykonywania ENA – uważa PK.

Prokuratura Krajowa zauważa też, że wbrew twierdzeniom Sądu, informacje o uzyskaniu azylu politycznego przez polityka PiS oraz o odmowie z Interpolu znajdowały się w aktach sprawy i były dostępne dla Sądu. Co więcej, ten sam sędzia Łubowski 23 października 2025 r. zmodyfikował ENA wobec Marcina Romanowskiego, uzupełniając nakaz o dodatkowe czyny zarzucane podejrzanemu. "Od wydania tego postanowienia nie zaszły żadne nowe okoliczności" - podkreśla rzecznik PK.

Jak zauważa, pozostałe argumenty podnoszone przez sąd mają charakter pozamerytoryczny i dotyczą kwestii politycznych. „Nie jest rolą prokuratury odnoszenie się do tego rodzaju argumentacji” - zaznaczył prok. Nowak.