Aktualizacja: 19.12.2025 23:51 Publikacja: 19.12.2025 18:09
Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, poseł PiS Marcin Romanowski (C) oraz jego pełnomocnik mec. Bartosz Lewandowski (P)
Foto: PAP/Leszek Szymański, Paweł Supernak
Do Prokuratury Krajowej wpłynęło w piątek postanowienie Sędziego Sądu Okręgowego w Warszawie Dariusza Łubowskiego o uchyleniu europejskiego nakazu aresztowania (ENA) wydanego wobec Marcina Romanowskiego, podejrzanego w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości – poinformował prok. Przemysław Nowak, rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej. Zaznaczył, że prokurator z Prokuratury Krajowej nie był powiadomiony o terminie posiedzenia sądowego w przedmiocie uchylenia ENA.
Jak informowaliśmy na rp.pl, Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnił wniosek obrońcy Marcina Romanowskiego mec. Bartosza Lewandowskiego i uchylił ENA wydany równo rok temu. Prokuratura chce posłowi PiS i byłemu wiceministrowi sprawiedliwości zarzuty związane z Funduszem Sprawiedliwości. Romanowski, wiedząc, że prokuratura wystąpi o tymczasowe aresztowanie, wyjechał z Polski na Węgry, gdzie na początku grudnia 2024 r. otrzymał azyl polityczny.
W swoim dzisiejszym wpisie mec. Bartosz Lewandowski przekazał, że poseł Marcin Romanowski może już swobodnie poruszać się po krajach Unii Europejskiej i nie jest już ścigany poza Polską. Opublikował również fragment uzasadnienia postanowienia sądu ze słowami ostrej krytyki pod adresem obecnej władzy wykonawczej. Jego zdaniem łamie ona prawa człowieka i wolności obywatelskie oraz „drastycznie łamie porządek konstytucyjny Rzeczypospolitej Polskiej”. Sąd wyraził "poważne obawy, że sytuację panującą obecnie w państwie polskim zakwalifikować można jako kryptodyktaturę".
W opublikowanym wieczorem komunikacie Prokuratura Krajowa informuje, że postanowienie Sądu o uchyleniu ENA zostało wydane na podstawie art. 607b kodeksu postępowania karnego. Zgodnie z tym przepisem wydanie ENA jest niedopuszczalne, jeżeli nie jest to konieczne ze względu na interes wymiaru sprawiedliwości. Zdaniem Sądu, od wydania ENA w sprawie pojawiły się nowe okoliczności stanowiące negatywne przesłanki dalszego utrzymania w mocy ENA, a mianowicie: przyznanie Marcinowi Romanowskiemu statusu uchodźcy (azylu politycznego) przez władze Węgier, odmowa wydania tzw. czerwonej noty przez Interpol oraz „łamanie przez władzę wykonawczą praw człowieka i wolności obywatelskich oraz porządku konstytucyjnego RP”. Sąd zarzucił też Prokuraturze Krajowej niepoinformowanie o fakcie przyznania Marcinowi Romanowskiemu azylu politycznego oraz o odmowie wystawienia przez Interpol tzw. czerwonej noty, czyli międzynarodowego wniosku o zlokalizowanie i tymczasowe aresztowanie poszukiwanej osoby w celu ekstradycji.
„Prokurator ocenia to postanowienie jako oczywiście bezzasadne. W najbliższym czasie zostaną podjęte dalsze kroki procesowe w tym zakresie, o czym będziemy informować. Niewykluczone jest również złożenie nowego wniosku o wydanie ENA. Natomiast już na wstępnym etapie oceny można wskazać, że w sprawie nie zaszły żadne okoliczności uzasadniające uchylenie Europejskiego Nakazu Aresztowania wobec Marcina Romanowskiego” - przekazał prok. Przemysław Nowak.
Według PK, okolicznościami takimi nie jest ani przyznanie azylu politycznego w innym kraju UE, ani odmowa wpisania poszukiwań do systemu Interpolu. Ta pierwsza kwestia może być brana pod uwagę przez kraj wezwany na etapie wykonywania ENA – uważa PK.
Prokuratura Krajowa zauważa też, że wbrew twierdzeniom Sądu, informacje o uzyskaniu azylu politycznego przez polityka PiS oraz o odmowie z Interpolu znajdowały się w aktach sprawy i były dostępne dla Sądu. Co więcej, ten sam sędzia Łubowski 23 października 2025 r. zmodyfikował ENA wobec Marcina Romanowskiego, uzupełniając nakaz o dodatkowe czyny zarzucane podejrzanemu. "Od wydania tego postanowienia nie zaszły żadne nowe okoliczności" - podkreśla rzecznik PK.
Jak zauważa, pozostałe argumenty podnoszone przez sąd mają charakter pozamerytoryczny i dotyczą kwestii politycznych. „Nie jest rolą prokuratury odnoszenie się do tego rodzaju argumentacji” - zaznaczył prok. Nowak.
W komunikacie przypomina też, dlaczego prokuratura uznaje ENA wobec podejrzanego Marcina Romanowskiego za niezbędny „ze względu na interes wymiaru sprawiedliwości”.
„Podejrzany Marcin Romanowski uciekł za granicę i ukrywa się. Uniemożliwia to przeprowadzenie z jego udziałem czynności procesowych, w tym w szczególności przedstawienie mu zarzutów przywłaszczenia pieniędzy na szkodę Funduszu Sprawiedliwości. Europejski Nakaz Aresztowania ma na celu umożliwienie przeprowadzenia tych czynności z udziałem podejrzanego. W mocy pozostają dwa postanowienia o tymczasowym aresztowaniu Marcina Romanowskiego, potwierdzające istnienie przesłanki ogólnej (dużego prawdopodobieństwa popełnienia przestępstw) oraz przesłanek szczególnych. Dzisiejsze postanowienie Sądu do przesłanek tych się nie odnosi” - podaje rzecznik PK.
Również minister sprawiedliwości prokurator generalny Waldemar Żurek wskazuje, że sąd miał w aktach pełną informację na temat azylu politycznego dla Romanowskiego oraz o decyzji odmownej Interpolu. - Trudno zatem zrozumieć twierdzenie, że sąd został wprowadzony w błąd przez prokuraturę – podkreślił.
Zdaniem ministra jeszcze większe wątpliwości pojawiają się po lekturze uzasadnienia postanowienia sądu. „Zadziwia argumentacja zawarta w uzasadnieniu, w szczególności tezy o rzekomym łamaniu przez władzę wykonawczą praw człowieka, wolności obywatelskich oraz porządku konstytucyjnego. Pada tam nawet stwierdzenie, że obecną sytuację w Polsce można określić mianem »kryptodyktatury«, co jest całkowicie niemerytoryczne i nieakceptowalne” – powiedział dziennikarzom Waldemar Żurek.
Poinformował, że prokuratura w tej sytuacji złoży ponowny wniosek o zastosowanie europejskiego nakazu aresztowania wobec Marcina Romanowskiego i "będzie go ścigać w Polsce oraz na całym świecie".
„Jeżeli sprawa ponownie trafi do tego samego jednoosobowego składu, złożymy wniosek o wyłączenie sędziego, ponieważ takie sformułowania są sprzeczne z faktami, logiką i niedopuszczalnie obciążone politycznie” – mówił minister Żurek.
Źródło: rp.pl
