Rzeczpospolita
Prawo
Minister Waldemar Żurek i Prokuratura Krajowa o decyzji sądu ws. uchylenia ENA dla Marcina Romanowskiego

Prokuratura złoży ponowny wniosek o zastosowanie europejskiego nakazu aresztowania wobec Marcina Romanowskiego i będzie go ścigać w Polsce oraz na całym świecie - powiedział w piątek minister sprawiedliwości prokurator generalny Waldemar Żurek komentując postanowienie sądu o uchyleniu ENA wobec posła PiS Marcina Romanowskiego. Do sprawy osobno odniosła się Prokuratura Krajowa.

Publikacja: 19.12.2025 18:09

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, poseł PiS Marcin Romanowski (C) oraz jego pełnomocnik mec.

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, poseł PiS Marcin Romanowski (C) oraz jego pełnomocnik mec. Bartosz Lewandowski (P)

Foto: PAP/Leszek Szymański, Paweł Supernak

Dorota Gajos-Kaniewska

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Dlaczego Prokuratura Krajowa planuje ponowne wystąpienie o wydanie europejskiego nakazu aresztowania?
  • Jakie argumenty przytacza Prokuratura Krajowa w kontekście decyzji sądu?
  • Co minister Waldemar Żurek sądzi o postanowieniu sądu i jego uzasadnieniu?
  • Jakie kroki formalne może podjąć prokuratura w kontekście dalszych działań wobec sędziego i Marcina Romanowskiego?

Do Prokuratury Krajowej wpłynęło w piątek postanowienie Sędziego Sądu Okręgowego w Warszawie Dariusza Łubowskiego o uchyleniu europejskiego nakazu aresztowania (ENA) wydanego wobec Marcina Romanowskiego, podejrzanego w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości – poinformował prok. Przemysław Nowak, rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej. Zaznaczył, że prokurator z Prokuratury Krajowej nie był powiadomiony o terminie posiedzenia sądowego w przedmiocie uchylenia ENA.

Jak informowaliśmy na rp.pl, Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnił wniosek obrońcy Marcina Romanowskiego mec. Bartosza Lewandowskiego i uchylił ENA wydany równo rok temu. Prokuratura chce posłowi PiS i byłemu wiceministrowi sprawiedliwości zarzuty związane z Funduszem Sprawiedliwości. Romanowski, wiedząc, że prokuratura wystąpi o tymczasowe aresztowanie, wyjechał z Polski na Węgry, gdzie na początku grudnia 2024 r. otrzymał azyl polityczny. 

W swoim dzisiejszym wpisie mec. Bartosz Lewandowski przekazał, że poseł Marcin Romanowski może już swobodnie poruszać się po krajach Unii Europejskiej i nie jest już ścigany poza Polską. Opublikował również fragment uzasadnienia postanowienia sądu ze słowami ostrej krytyki pod adresem obecnej władzy wykonawczej. Jego zdaniem łamie ona  prawa człowieka i wolności obywatelskie oraz „drastycznie łamie porządek konstytucyjny Rzeczypospolitej Polskiej”. Sąd wyraził "poważne obawy, że sytuację panującą obecnie w państwie polskim zakwalifikować można jako kryptodyktaturę".

Czytaj więcej

Poseł PiS, były wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski podczas konferencji prasowej w Budape
Prawo karne
Sąd zdecydował ws. Marcina Romanowskiego. „Nie jest już ścigany poza Polską”
Prokuratura Krajowa: ten sam sędzia rozszerzył ENA wobec Marcina Romanowskiego

W opublikowanym wieczorem komunikacie Prokuratura Krajowa informuje, że postanowienie Sądu o uchyleniu ENA zostało wydane na podstawie art. 607b kodeksu postępowania karnego. Zgodnie z tym przepisem wydanie ENA jest niedopuszczalne, jeżeli nie jest to konieczne ze względu na interes wymiaru sprawiedliwości. Zdaniem Sądu, od wydania ENA  w sprawie pojawiły się nowe okoliczności stanowiące negatywne przesłanki dalszego utrzymania w mocy ENA, a mianowicie: przyznanie Marcinowi Romanowskiemu statusu uchodźcy (azylu politycznego) przez władze Węgier, odmowa wydania tzw. czerwonej noty przez Interpol oraz „łamanie przez władzę wykonawczą praw człowieka i wolności obywatelskich oraz porządku konstytucyjnego RP”. Sąd zarzucił też Prokuraturze Krajowej niepoinformowanie o fakcie przyznania Marcinowi Romanowskiemu azylu politycznego oraz o odmowie wystawienia przez Interpol tzw. czerwonej noty, czyli międzynarodowego wniosku o zlokalizowanie i tymczasowe aresztowanie poszukiwanej osoby w celu ekstradycji.         

„Prokurator ocenia to postanowienie jako oczywiście bezzasadne. W najbliższym czasie zostaną podjęte dalsze kroki procesowe w tym zakresie, o czym będziemy informować. Niewykluczone jest również złożenie nowego wniosku o wydanie ENA. Natomiast już na wstępnym etapie oceny można wskazać, że w sprawie nie zaszły żadne okoliczności uzasadniające uchylenie Europejskiego Nakazu Aresztowania wobec Marcina Romanowskiego” - przekazał prok. Przemysław Nowak.

Według PK, okolicznościami takimi nie jest ani przyznanie azylu politycznego w innym kraju UE, ani odmowa wpisania poszukiwań do systemu Interpolu. Ta pierwsza kwestia może być brana pod uwagę przez kraj wezwany na etapie wykonywania ENA – uważa PK. 

Czytaj więcej

Marcin Romanowski
Prawo karne
Jest europejski nakaz aresztowania Marcina Romanowskiego. Gdzie ukrywa się polityk?

Prokuratura Krajowa zauważa też, że wbrew twierdzeniom Sądu, informacje o uzyskaniu azylu politycznego przez polityka PiS oraz o odmowie z Interpolu znajdowały się w aktach sprawy i były dostępne dla Sądu. Co więcej, ten sam sędzia Łubowski 23 października 2025 r. zmodyfikował ENA wobec Marcina Romanowskiego,  uzupełniając  nakaz o dodatkowe czyny zarzucane podejrzanemu. "Od wydania tego postanowienia nie zaszły żadne nowe okoliczności" - podkreśla rzecznik PK.

Jak zauważa, pozostałe argumenty podnoszone przez sąd mają charakter pozamerytoryczny i dotyczą kwestii politycznych. „Nie jest rolą prokuratury odnoszenie się do tego rodzaju argumentacji” - zaznaczył prok. Nowak.

W komunikacie przypomina też, dlaczego prokuratura uznaje ENA wobec podejrzanego Marcina Romanowskiego za niezbędny „ze względu na interes wymiaru sprawiedliwości”.

„Podejrzany Marcin Romanowski uciekł za granicę i ukrywa się. Uniemożliwia to przeprowadzenie z jego udziałem czynności procesowych, w tym w szczególności przedstawienie mu zarzutów przywłaszczenia pieniędzy na szkodę Funduszu Sprawiedliwości. Europejski Nakaz Aresztowania ma na celu umożliwienie przeprowadzenia tych czynności z udziałem podejrzanego. W mocy pozostają dwa postanowienia o tymczasowym aresztowaniu Marcina Romanowskiego, potwierdzające istnienie przesłanki ogólnej (dużego prawdopodobieństwa popełnienia przestępstw) oraz przesłanek szczególnych. Dzisiejsze postanowienie Sądu do przesłanek tych się nie odnosi” - podaje rzecznik PK. 

Czytaj więcej

Marcin Romanowski
Polityka
Kłopoty Marcina Romanowskiego. Ciężkie życie sejmowego uchodźcy

Minister Waldemar Żurek:  Złożymy wniosek o wyłączenie sędziego

Również minister sprawiedliwości prokurator generalny Waldemar Żurek wskazuje, że sąd miał w aktach pełną informację na temat azylu politycznego dla Romanowskiego oraz o decyzji odmownej Interpolu. - Trudno zatem zrozumieć twierdzenie, że sąd został wprowadzony w błąd przez prokuraturę – podkreślił. 

Zdaniem ministra jeszcze większe wątpliwości pojawiają się po lekturze uzasadnienia postanowienia sądu. „Zadziwia argumentacja zawarta w uzasadnieniu, w szczególności tezy o rzekomym łamaniu przez władzę wykonawczą praw człowieka, wolności obywatelskich oraz porządku konstytucyjnego. Pada tam nawet stwierdzenie, że obecną sytuację w Polsce można określić mianem »kryptodyktatury«, co jest całkowicie niemerytoryczne i nieakceptowalne” – powiedział dziennikarzom Waldemar Żurek. 

Poinformował, że prokuratura w tej sytuacji złoży ponowny wniosek o zastosowanie europejskiego nakazu aresztowania wobec Marcina Romanowskiego i "będzie go ścigać w Polsce oraz na całym świecie".

„Jeżeli sprawa ponownie trafi do tego samego jednoosobowego składu, złożymy wniosek o wyłączenie sędziego, ponieważ takie sformułowania są sprzeczne z faktami, logiką i niedopuszczalnie obciążone politycznie” – mówił  minister Żurek.

 

Źródło: rp.pl

Osoby Sądy i Trybunały Sądy Powszechne Sądy Okręgowe Marcin Romanowski Prokuratura Krajowa
e-Wydanie
