Rzeczpospolita
Prawo
Reklama

Koniec obowiązku. Rząd zmienia zasady dla właścicieli nieruchomości

Rząd planuje zmianę zasad dotyczących usuwania azbestu. Nowe przepisy mają uprościć związane z tym procedury. Zrezygnowano również z kar dla właścicieli domów. O szczegółach informuje Portal Samorządowy.

Publikacja: 28.02.2026 07:09

Nadchodzi zmiana zasad dotyczących azbestu. Rząd chce uprościć procedury i zrezygnować z kar

Nadchodzi zmiana zasad dotyczących azbestu. Rząd chce uprościć procedury i zrezygnować z kar

Foto: Adobe Stock

Anna Rogalska

Związek Gmin Wiejskich RP zaapelował do rządu o zwiększenie nakładów na usuwanie azbestu w Polsce oraz możliwość wymiany dachu pokrytego tym szkodliwym dla zdrowia materiałem w ramach programu "Czyste Powietrze". W odpowiedzi Ministerstwo Rozwoju i Technologii poinformowało, że pracuje nad projektem ustawy wprowadzającej istotne zmiany.

Bez zmian skuteczne usuwanie azbestu nie będzie możliwe. Apel gmin wiejskich do rządu

Jak informuje portalsamorzadowy.pl, Związek Gmin Wiejskich RP w piśmie skierowanym do rządu podkreślił, że nakłady na usuwanie azbestu są zbyt niskie i bez zasadniczych zmian systemowych nie ma szans na skuteczne wyeliminowanie azbestu nawet w ciągu kilkudziesięciu lat. Na ten cel przeznaczono dotąd łącznie 266 mln zł, co wystarczyło na usunięcie 515 tys. ton odpadów zawierających azbest.

– W skali kraju, gdzie zalega ok. 7 mln ton azbestu, jest to kropla w morzu potrzeb. Przy obecnym poziomie finansowania proces oczyszczania potrwa od 100 do 140 lat – przekonuje ZGW RP.

Związek podkreśla również, że przez azbest znajdujący się w dachu wielu mieszkańców nie może przystąpić do programu "Czyste Powietrze", który umożliwia wykonanie termomodernizacji budynku i wymianę źródła ogrzewania. Zaapelowano w związku z tym o włączenie do programu możliwości wymiany pokrycia dachowego zawierającego azbest. 

Czytaj więcej

Czy sąsiad może żądać zwrotu pieniędzy za ogrodzenie? Oto, co mówią przepisy
Nieruchomości
Sąsiad chce zwrotu pieniędzy za płot? Ważne są dwie kwestie
Reklama
Reklama

Ministerstwo planuje zmiany. Na czym mają polegać?

Ministerstwo Rozwoju i Technologii w odpowiedzi poinformowało, że prowadzone są prace nad projektem ustawy o wyrobach zawierających azbest, który ma ułatwić gminom ubieganie się o środki na jego usuwanie.

– Aktualnie projekt ustawy przewiduje m.in. uproszczenie sprawozdawczości względem wójta, burmistrza lub prezydenta miasta oraz marszałka województwa (użytkujący wyroby będą składali deklarację jednorazowo i aktualizowali ją wyłącznie w przypadku zaistnienia zmian) oraz wprowadzenie możliwości tzw. zabezpieczania trwałego wyrobów – wyjaśnia dyrektor Departamentu Zrównoważonej Gospodarki w Ministerstwie Rozwoju i Technologii Aneta Piątkowska

Jak wyjaśnia ministerstwo, "trwałe zabezpieczenie oznacza pozostawienie pod powierzchnią gruntu lub zabudowanie określonych w ustawie rodzajów wyrobów (...) bez konieczności ich demontowania".

W toku prac nad projektem ustawy zrezygnowano również z planowanego początkowo wprowadzenia kar na mieszkańców za brak złożonej wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta deklaracji o wyrobach zawierających azbest lub jej aktualizacji. Miały one wynosić od 500 zł do 1 tys. zł i nie więcej niż 5 tys. w ciągu jednego roku.

Czytaj więcej: Rząd zmienia zasady dotyczące azbestu. Rezygnuje z kar i upraszcza procedury

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Przelewu od żony lub męża nie musisz zgłaszać. Ale są wyjątki
Podatki
Przelewu od żony lub męża nie musisz zgłaszać. Ale są wyjątki
Nowy luksus zaczyna się od rozmowy. Byliśmy w showroomie EXLANTIX w Warszawie
Materiał Promocyjny
Nowy luksus zaczyna się od rozmowy. Byliśmy w showroomie EXLANTIX w Warszawie
Centralny magazyn OMODA & JAECOO w Duchnicach rośnie wraz z rekordową sprzedażą w Polsce
Materiał Promocyjny
Rekordy sprzedaży i większy magazyn w Duchnicach
Kierowca, który na drodze jednojezdniowej, dwukierunkowej poza terenem zabudowanym, przekroczy dozwo
Prawo drogowe
Duże zmiany dla kierowców. Pojawi się nowa przesłanka zatrzymania prawa jazdy
Obowiązek czipowania obejmie wszystkie psy.
Prawo w Polsce
Będzie nowy obowiązek dla właścicieli psów. Rząd przyjął projekt ustawy
Arabia Saudyjska. W krainie gościnności
Materiał Promocyjny
Arabia Saudyjska. W krainie gościnności
Nie wszyscy seniorzy dostaną 13. emeryturę. Świadczenie nie przysługuje kilku grupom emerytów
Praca, Emerytury i renty
13. emerytura nie dla każdego. Ci seniorzy nie otrzymają świadczenia
Dove Self-Esteem: Wsparcie dla nastolatków
Materiał Promocyjny
Dove Self-Esteem: Wsparcie dla nastolatków
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama