Koniec obowiązku. Rząd zmienia zasady dla właścicieli nieruchomości

Nadchodzi zmiana zasad dotyczących azbestu. Rząd chce uprościć procedury i zrezygnować z kar
Związek Gmin Wiejskich RP zaapelował do rządu o zwiększenie nakładów na usuwanie azbestu w Polsce oraz możliwość wymiany dachu pokrytego tym szkodliwym dla zdrowia materiałem w ramach programu "Czyste Powietrze". W odpowiedzi Ministerstwo Rozwoju i Technologii poinformowało, że pracuje nad projektem ustawy wprowadzającej istotne zmiany.
Jak informuje portalsamorzadowy.pl, Związek Gmin Wiejskich RP w piśmie skierowanym do rządu podkreślił, że nakłady na usuwanie azbestu są zbyt niskie i bez zasadniczych zmian systemowych nie ma szans na skuteczne wyeliminowanie azbestu nawet w ciągu kilkudziesięciu lat. Na ten cel przeznaczono dotąd łącznie 266 mln zł, co wystarczyło na usunięcie 515 tys. ton odpadów zawierających azbest.
– W skali kraju, gdzie zalega ok. 7 mln ton azbestu, jest to kropla w morzu potrzeb. Przy obecnym poziomie finansowania proces oczyszczania potrwa od 100 do 140 lat – przekonuje ZGW RP.
Związek podkreśla również, że przez azbest znajdujący się w dachu wielu mieszkańców nie może przystąpić do programu "Czyste Powietrze", który umożliwia wykonanie termomodernizacji budynku i wymianę źródła ogrzewania. Zaapelowano w związku z tym o włączenie do programu możliwości wymiany pokrycia dachowego zawierającego azbest.
Czytaj więcej
Fakt, że mieszkamy z kimś po sąsiedzku, nie oznacza, że musimy ponosić wspólne koszty budowy ogro...
Ministerstwo Rozwoju i Technologii w odpowiedzi poinformowało, że prowadzone są prace nad projektem ustawy o wyrobach zawierających azbest, który ma ułatwić gminom ubieganie się o środki na jego usuwanie.
– Aktualnie projekt ustawy przewiduje m.in. uproszczenie sprawozdawczości względem wójta, burmistrza lub prezydenta miasta oraz marszałka województwa (użytkujący wyroby będą składali deklarację jednorazowo i aktualizowali ją wyłącznie w przypadku zaistnienia zmian) oraz wprowadzenie możliwości tzw. zabezpieczania trwałego wyrobów – wyjaśnia dyrektor Departamentu Zrównoważonej Gospodarki w Ministerstwie Rozwoju i Technologii Aneta Piątkowska
Jak wyjaśnia ministerstwo, "trwałe zabezpieczenie oznacza pozostawienie pod powierzchnią gruntu lub zabudowanie określonych w ustawie rodzajów wyrobów (...) bez konieczności ich demontowania".
W toku prac nad projektem ustawy zrezygnowano również z planowanego początkowo wprowadzenia kar na mieszkańców za brak złożonej wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta deklaracji o wyrobach zawierających azbest lub jej aktualizacji. Miały one wynosić od 500 zł do 1 tys. zł i nie więcej niż 5 tys. w ciągu jednego roku.
Czytaj więcej: Rząd zmienia zasady dotyczące azbestu. Rezygnuje z kar i upraszcza procedury
Jeśli mąż i żona mają wspólny majątek, przelewy z konta na konto nie są darowizną. I fiskusowi nic do tego. Może...
Już w przyszły wtorek 3 marca 2026 r. wejdą w życie nowe przepisy Prawa o ruchu drogowym. Wprowadzają one możliw...
Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt ustawy o Krajowym Rejestrze Oznakowanych Psów i Kotów (KROPiK), który...
Podobnie jak w ubiegłych latach, w kwietniu 2026 roku seniorzy dostaną dodatkowy zastrzyk pieniędzy. Na ich kont...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas