Koniec obowiązku. Rząd zmienia zasady dla właścicieli nieruchomości

Związek Gmin Wiejskich RP zaapelował do rządu o zwiększenie nakładów na usuwanie azbestu w Polsce oraz możliwość wymiany dachu pokrytego tym szkodliwym dla zdrowia materiałem w ramach programu "Czyste Powietrze". W odpowiedzi Ministerstwo Rozwoju i Technologii poinformowało, że pracuje nad projektem ustawy wprowadzającej istotne zmiany.

Bez zmian skuteczne usuwanie azbestu nie będzie możliwe. Apel gmin wiejskich do rządu

Jak informuje portalsamorzadowy.pl, Związek Gmin Wiejskich RP w piśmie skierowanym do rządu podkreślił, że nakłady na usuwanie azbestu są zbyt niskie i bez zasadniczych zmian systemowych nie ma szans na skuteczne wyeliminowanie azbestu nawet w ciągu kilkudziesięciu lat. Na ten cel przeznaczono dotąd łącznie 266 mln zł, co wystarczyło na usunięcie 515 tys. ton odpadów zawierających azbest.

– W skali kraju, gdzie zalega ok. 7 mln ton azbestu, jest to kropla w morzu potrzeb. Przy obecnym poziomie finansowania proces oczyszczania potrwa od 100 do 140 lat – przekonuje ZGW RP.

Związek podkreśla również, że przez azbest znajdujący się w dachu wielu mieszkańców nie może przystąpić do programu "Czyste Powietrze", który umożliwia wykonanie termomodernizacji budynku i wymianę źródła ogrzewania. Zaapelowano w związku z tym o włączenie do programu możliwości wymiany pokrycia dachowego zawierającego azbest.