W ostatnim czasie przez media przebiegają informacje o nowych rekordach ceny za mkw. płaconych za najdroższe apartamenty. Ale premium to chyba nie szokująca stawka – jakie kryteria przesądzają o takim statusie nieruchomości? Lokalizacja?

Lokalizacja pozostaje fundamentem każdej dobrej inwestycji, ale sama w sobie nie wystarcza. O statusie nieruchomości decyduje suma świadomych decyzji: jakość architektury, precyzja detalu, standard wykonania oraz spójność projektu z otoczeniem. Premium to przemyślane doświadczenie miejsca – od pierwszego wrażenia, przez codzienne użytkowanie, aż po długoterminową wartość.

Jakie znaczenie ma standard wykonania? Czy liczą się takie kwestie jak proptech, systemy smart home?

Wysoki standard wykonania to połączenie jakościowych materiałów, precyzyjnego wykonawstwa i dobrze zaprojektowanych instalacji. Coraz większe znaczenie odgrywają rozwiązania technologiczne oraz systemy smart home, które wspierają codzienność. Umożliwiają one efektywne zarządzanie energią, kontrolę bezpieczeństwa i optymalizację komfortu. Istotne jest, aby technologia była intuicyjna i niezauważalna w codziennym użytkowaniu. Dobrze zaprojektowany system działa w tle, bez konieczności ingerencji mieszkańców.

Coś jeszcze przesądza o statusie premium?

Status premium coraz wyraźniej budują części wspólne, które rozszerzają strefę mieszkalną. Kluby mieszkańców, strefy fitness, przestrzenie dla dzieci projektowane są jako naturalne uzupełnienie apartamentów. Obecność sauny w częściach wspólnych sprzyja dobrostanowi mieszkańców, pomagając utrzymać równowagę między aktywnością a odpoczynkiem. Dostęp do tych funkcji w obrębie inwestycji eliminuje konieczność dojazdów i porządkuje rytm dnia. To rozwiązania, które realnie oszczędzają czas – dziś jedną z najcenniejszych wartości.

Czy nieruchomości premium lepiej chronią wartość?

Nieruchomości premium zazwyczaj wykazują większą odporność na wahania rynkowe, ponieważ opierają się na trwałych fundamentach jakościowych. Dobre położenie, ponadczasowa architektura i wysoki standard wykonania sprawiają, że popyt na nie utrzymuje stabilny poziom. Kluczowe znaczenie ma również ograniczona podaż dobrze zaprojektowanych inwestycji w najlepszych lokalizacjach. Ostatecznie wartość w segmencie premium jest rezultatem długofalowego podejścia, które zaczyna się na etapie koncepcji i trwa przez cały cykl życia budynku.

Jaką ofertą z wyższej półki dysponuje SGI?

Oferta SGI obejmuje zarówno apartamenty, jak i domy – projektowane z tą samą konsekwencją jakości. W segmencie domów realizujemy inwestycje Ustronie Wilanów oraz Ville Wiedeńska, które łączą kameralność z wysokim standardem technologicznym i funkcjonalnym. To propozycja dla osób, które oczekują prywatności, własnego ogrodu i większej swobody, bez rezygnowania z komfortu i sprawdzonych rozwiązań technologicznych. Ustronie Wilanów jest na etapie finalizacji i wkrótce będzie gotowe do odbioru. To domy dopracowane w detalach, zaprojektowane tak, aby dobrze funkcjonowały przez lata.

W obszarze apartamentów realizujemy projekty o zróżnicowanym charakterze, zachowując spójny standard wykonania. Drucianka Wschodnia to przykład rewitalizacji historycznej tkanki miejskiej na warszawskiej Pradze, gdzie industrialny kontekst łączymy z nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi i wysoką jakością wykończenia części wspólnych. Kameralna na Dolnym Mokotowie to projekt o butikowej skali, z dopracowaną architekturą i prywatnymi przestrzeniami zewnętrznymi, który odpowiada na potrzeby osób poszukujących ciszy i elegancji. Tarasy II konsekwentnie utrzymują ten kierunek, oferując ograniczoną liczbę apartamentów, przemyślaną strukturę budynku oraz rozwiązania zwiększające komfort codziennego użytkowania. Każda z tych inwestycji powstaje w oparciu o trwałe technologie i świadome decyzje projektowe, które przekładają się na realną wartość w czasie.

Jakie plany inwestycyjne ma spółka na 2026 r.?

Rok 2026 jest dla SGI momentem wyraźnego rozszerzenia obecności w Warszawie. Drucianka Wschodnia otwiera przed nami Pragę Północ i nowy sposób pracy z miejską tkanką. To ważny krok w rozwoju portfolio spółki. Jednocześnie przygotowujemy kolejny projekt w jeszcze innej dzielnicy miasta, dotąd nieobecnej w naszych realizacjach. To przemyślany krok wynikający z długoterminowej strategii rozwoju. Niezależnie od lokalizacji, punktem odniesienia pozostają architektura, standard wykonania i spójność projektu.