Drucianka Wschodnia, projekt z portfolio SGI.
Lokalizacja pozostaje fundamentem każdej dobrej inwestycji, ale sama w sobie nie wystarcza. O statusie nieruchomości decyduje suma świadomych decyzji: jakość architektury, precyzja detalu, standard wykonania oraz spójność projektu z otoczeniem. Premium to przemyślane doświadczenie miejsca – od pierwszego wrażenia, przez codzienne użytkowanie, aż po długoterminową wartość.
Czytaj więcej
SGI od lat rozwija Dolny Mokotów, zachowując spójność stylu i filozofii projektowania. Na Siekier...
Wysoki standard wykonania to połączenie jakościowych materiałów, precyzyjnego wykonawstwa i dobrze zaprojektowanych instalacji. Coraz większe znaczenie odgrywają rozwiązania technologiczne oraz systemy smart home, które wspierają codzienność. Umożliwiają one efektywne zarządzanie energią, kontrolę bezpieczeństwa i optymalizację komfortu. Istotne jest, aby technologia była intuicyjna i niezauważalna w codziennym użytkowaniu. Dobrze zaprojektowany system działa w tle, bez konieczności ingerencji mieszkańców.
Status premium coraz wyraźniej budują części wspólne, które rozszerzają strefę mieszkalną. Kluby mieszkańców, strefy fitness, przestrzenie dla dzieci projektowane są jako naturalne uzupełnienie apartamentów. Obecność sauny w częściach wspólnych sprzyja dobrostanowi mieszkańców, pomagając utrzymać równowagę między aktywnością a odpoczynkiem. Dostęp do tych funkcji w obrębie inwestycji eliminuje konieczność dojazdów i porządkuje rytm dnia. To rozwiązania, które realnie oszczędzają czas – dziś jedną z najcenniejszych wartości.
Nieruchomości premium zazwyczaj wykazują większą odporność na wahania rynkowe, ponieważ opierają się na trwałych fundamentach jakościowych. Dobre położenie, ponadczasowa architektura i wysoki standard wykonania sprawiają, że popyt na nie utrzymuje stabilny poziom. Kluczowe znaczenie ma również ograniczona podaż dobrze zaprojektowanych inwestycji w najlepszych lokalizacjach. Ostatecznie wartość w segmencie premium jest rezultatem długofalowego podejścia, które zaczyna się na etapie koncepcji i trwa przez cały cykl życia budynku.
Oferta SGI obejmuje zarówno apartamenty, jak i domy – projektowane z tą samą konsekwencją jakości. W segmencie domów realizujemy inwestycje Ustronie Wilanów oraz Ville Wiedeńska, które łączą kameralność z wysokim standardem technologicznym i funkcjonalnym. To propozycja dla osób, które oczekują prywatności, własnego ogrodu i większej swobody, bez rezygnowania z komfortu i sprawdzonych rozwiązań technologicznych. Ustronie Wilanów jest na etapie finalizacji i wkrótce będzie gotowe do odbioru. To domy dopracowane w detalach, zaprojektowane tak, aby dobrze funkcjonowały przez lata.
W obszarze apartamentów realizujemy projekty o zróżnicowanym charakterze, zachowując spójny standard wykonania. Drucianka Wschodnia to przykład rewitalizacji historycznej tkanki miejskiej na warszawskiej Pradze, gdzie industrialny kontekst łączymy z nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi i wysoką jakością wykończenia części wspólnych. Kameralna na Dolnym Mokotowie to projekt o butikowej skali, z dopracowaną architekturą i prywatnymi przestrzeniami zewnętrznymi, który odpowiada na potrzeby osób poszukujących ciszy i elegancji. Tarasy II konsekwentnie utrzymują ten kierunek, oferując ograniczoną liczbę apartamentów, przemyślaną strukturę budynku oraz rozwiązania zwiększające komfort codziennego użytkowania. Każda z tych inwestycji powstaje w oparciu o trwałe technologie i świadome decyzje projektowe, które przekładają się na realną wartość w czasie.
Rok 2026 jest dla SGI momentem wyraźnego rozszerzenia obecności w Warszawie. Drucianka Wschodnia otwiera przed nami Pragę Północ i nowy sposób pracy z miejską tkanką. To ważny krok w rozwoju portfolio spółki. Jednocześnie przygotowujemy kolejny projekt w jeszcze innej dzielnicy miasta, dotąd nieobecnej w naszych realizacjach. To przemyślany krok wynikający z długoterminowej strategii rozwoju. Niezależnie od lokalizacji, punktem odniesienia pozostają architektura, standard wykonania i spójność projektu.
Na definicję premium składa się wiele czynników, a cena jest tylko lub aż ich pochodną i wcale nie decyduje, czy...
Dysponując czystym gruntem potwierdzonym badaniami laboratoryjnymi, jesteśmy gotowi na kolejne kroki. W pierwszy...
Rusza budowa siedmiokondygnacyjnego hotelu przy al. Grunwaldzkiej w Gdańsku. Budowa ma się zakończyć latem 2027...
Nie tylko cena, ale i koszty utrzymania decydują o wyborze nieruchomości. W ciągu kilkunastu lat zwiększy się od...
Siłą magazynowej grupy Accolade jest kapitał płynący od rzesz czeskich i słowackich inwestorów kupujących jednos...
Trwają intensywne prace nad ponownym wejściem jednego z czołowych w Polsce deweloperów mieszkaniowych na GPW. Wa...
PROFBUD, sponsor polskiej reprezentacji olimpijskiej, zobowiązał się do przekazania złotemu medaliście dwupokojo...
Bezpłatny dostęp do danych o transakcjach ma m.in. ograniczyć manipulowanie cenami nieruchomości. Czy spełni nad...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas