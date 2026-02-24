Trwają przymiarki do powrotu Robyga na warszawską giełdę – wynika z informacji pozyskanych przez Gazetę Giełdy i Inwestorów „Parkiet” z kilku źródeł związanych z rynkiem kapitałowym. Trwają dyskusje z firmami inwestycyjnymi. W Polsce za ofertę miałby odpowiadać mBank, a globalnie Goldman Sachs. Według źródeł szacunkowa wartość IPO miałaby przekroczyć 1 mld zł.

Robyg w portfelu potentata rynku PRS, pomaga budować portfel w Polsce

Jeden z czołowych deweloperów mieszkaniowych był notowany na GPW do 2018 r., kiedy to został zdjęty po wezwaniu i przejęciu przez fundusz z rodziny Goldman Sachs. Na początku 2022 r. dewelopera za 2,5 mld zł kupił TAG Immobilien, niemiecki gigant PRS. Nie udało się jak dotąd sprecyzować, czy rozważana jest nowa emisja, czy chodzi o spieniężenie części pakietu przez TAG-a.

Moment IPO wydaje się dobry, biorąc pod uwagę, że kursy większości notowanych na GPW deweloperów mieszkaniowych są na absolutnych maksimach.

„Uprzejmie informujemy, że co do zasady nie komentujemy pogłosek, czy to z rynku polskiego, czy niemieckiego. W tym przypadku trzymamy się tej polityki” – napisał Marlon Holzberger z działu relacji inwestorskich i PR w TAG Immobilien.