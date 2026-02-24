Trwają intensywne prace nad ponownym wejściem spółki Robyg na GPW.
Trwają przymiarki do powrotu Robyga na warszawską giełdę – wynika z informacji pozyskanych przez Gazetę Giełdy i Inwestorów „Parkiet” z kilku źródeł związanych z rynkiem kapitałowym. Trwają dyskusje z firmami inwestycyjnymi. W Polsce za ofertę miałby odpowiadać mBank, a globalnie Goldman Sachs. Według źródeł szacunkowa wartość IPO miałaby przekroczyć 1 mld zł.
Jeden z czołowych deweloperów mieszkaniowych był notowany na GPW do 2018 r., kiedy to został zdjęty po wezwaniu i przejęciu przez fundusz z rodziny Goldman Sachs. Na początku 2022 r. dewelopera za 2,5 mld zł kupił TAG Immobilien, niemiecki gigant PRS. Nie udało się jak dotąd sprecyzować, czy rozważana jest nowa emisja, czy chodzi o spieniężenie części pakietu przez TAG-a.
Moment IPO wydaje się dobry, biorąc pod uwagę, że kursy większości notowanych na GPW deweloperów mieszkaniowych są na absolutnych maksimach.
„Uprzejmie informujemy, że co do zasady nie komentujemy pogłosek, czy to z rynku polskiego, czy niemieckiego. W tym przypadku trzymamy się tej polityki” – napisał Marlon Holzberger z działu relacji inwestorskich i PR w TAG Immobilien.
„Bez komentarza” – przekazał Robyg.
TAG Immobilien notowany jest na giełdzie we Frankfurcie i wyceniany na 2,5 mld euro. Ma w Niemczech portfel prawie 82 tys. mieszkań na wynajem, w mocno rozdrobnionym akcjonariacie znajdziemy różnego rodzaju kapitał instytucjonalny. W 2019 r. spółka weszła do Polski, kupując wrocławskiego dewelopera Vantage jako nadwornego budowniczego polskiego portfela PRS – platformy nazwanej Vantage Rent. W 2022 r. dokupiono Robyga, według początkowych deklaracji w celu skokowego zwiększenia skali. Ostatecznie jednak Robyg pozostał firmą budującą mieszkania wyłącznie na sprzedaż.
W zeszłym roku zapowiedziano wielką transakcję przejęcia przez Vantage Rent portfela ponad 5 tys. mieszkań platformy Resi 4 Rent. Tym samym Vantage Rent na koniec tego roku będzie mieć 9,8 tys. lokali w ofercie. Transakcja o szacunkowej wartości 565 mln euro (2,4 mld zł) czeka na zgodę UOKiK. TAG już w zeszłym roku zabezpieczył fundusze na zakup, emitując akcje za 186 mln euro i obligacje za 402 mln.
