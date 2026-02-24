Z tego artykułu się dowiesz: Jakie są wymagania prawne dla uzyskania zaświadczenia o samodzielności lokalu zgodnie z polskimi przepisami?

Dlaczego decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego dotycząca projektu J.W. Construction wzbudziła kontrowersje wśród inwestorów i prawników?

Jakie znaczenie może mieć postanowienie SKO dla przyszłych inwestycji budowlanych w Warszawie?

Co oznacza decyzja SKO dla branży hoteli i condohoteli oraz dla inwestorów posiadających lokale w budynkach hotelowych?

Jakie mogą być konsekwencje planowanej nowelizacji ustawy o własności lokali dla rynku nieruchomości?

Postanowienie SKO z 13 lutego 2026 r. (sygnatura akt: KOC/7497/Zs/25) jest kolejną odsłoną toczącego się od kilku lat sporu między jednym z największych polskich deweloperów J.W. Construction a stołecznym ratuszem. W tle konfliktu jest budowanie hoteli, które po uzyskaniu zaświadczeń o samodzielności pojedynczych lokali i przeniesieniu własności na nabywców są użytkowane, jak mieszkania, mimo że nie spełniają standardów, jakie przepisy określają dla budynków i lokali mieszkalnych. Duże miasta, jak Warszawa czy Kraków, odmawiają wydawania zaświadczeń o samodzielności takich lokali. Inne, jak Wrocław czy Katowice, pozwalają na wyodrębnienie, ale pod pewnymi warunkami.

Reklama Reklama

Z najnowszego postanowienia, niekorzystnego dla dewelopera, wynika, że do wydania zaświadczenia o samodzielności lokali konieczne jest spełnienie łącznie przesłanek określonych w art. 2 ustawy o własności lokali (t.j. DzU z 2021 r., poz. 1048). Zgodnie z nimi samodzielny lokal mieszkalny musi być wydzielony trwałymi ścianami w obrębie budynku. To jednak nie wszystko. Organ powinien też zbadać dopuszczalność ustanowienia odrębnej własności lokalu z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy i pozwoleniem na budowę. Jeśli więc teren jest przeznaczony pod hotel, to nie można wyodrębniać w nim samodzielnych lokali.

Z uzasadnienia wynika, że lokale użytkowe muszą również spełniać odpowiednie wymagania dotyczące ich funkcji oraz przeznaczenia, które jest zgodne z decyzjami administracyjnymi i zatwierdzoną dokumentacją projektową.