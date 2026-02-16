– Pesymizm znika z rynku mieszkań – podkreślają analitycy portalu Tabelaofert.pl. – Ostatni odczyt naszego indeksu nastrojów deweloperów daje jeden z najmocniejszych sygnałów popytowych od wielu miesięcy. 53,8 proc. firm oczekuje wzrostu sprzedaży mieszkań. Tylko 1,9 proc. firm zakłada jej spadek. Rynek praktycznie przestał brać pod uwagę scenariusz pogorszenia koniunktury. Tak dużej przewagi oczekiwań wzrostu sprzedaży nie obserwowaliśmy od 2023 r.

Reklama Reklama

Czytaj więcej Nieruchomości Rynek mieszkań coraz bardziej posegmentowany. Walka na ceny Oferta nowych mieszkań na największych rynkach w ciągu dwóch lat wzrosła z 40 tys. do 70 tys. Dew...

Jeszcze w 2024 r. odsetek firm prognozujących pogorszenie koniunktury sięgał kilkunastu, a czasem nawet ponad 20 proc.– Dziś różnica między optymistami a pesymistami to aż 51,9 punktu procentowego – mówią analitycy.

Foto: mat.prasowe

Szeroka oferta gotowych mieszkań

Zdaniem autorów indeksu nastrojów deweloperów budujące osiedla firmy weszły w 2026 r. z przekonaniem, że jesienne ożywienie nie było jednorazowym impulsem, lecz początkiem stabilniejszej fazy wzrostowej na rynku nieruchomości.