Z tego artykułu się dowiesz: Jakie potrzeby i aspiracje mieszkaniowe mają Polacy i czy rynek je zaspokaja?

Dlaczego najem mieszkań jest postrzegany jako rozwiązanie tymczasowe przez większość respondentów?

Jakie bariery finansowe wpływają na rynek mieszkaniowy i jakie są oczekiwania społeczne wobec państwa?

Jakie zmiany i rozwiązania są rekomendowane dla polityki mieszkaniowej w Polsce?

Jakie są potrzeby i aspiracje mieszkaniowe Polaków i czy rynek je zaspokaja – taką dyskusją otworzył 2026 rok Polski Związek Firm Deweloperskich.

Poza diagnozą, celem powstania raportu było przygotowanie rekomendacji i działań dla decydentów publicznych i sektora finansowego, które mogą wspierać rozwój efektywnej polityki mieszkaniowej. Raport przygotowali prof. Marek Bryx i dr Izabela Rudzka z SGH. Podstawą były badania przeprowadzone w 2025 r. przez IBRiS oraz przez autorów.

– Polityka mieszkaniowa nie może być jak ser szwajcarski z dziurami. Warto dokonać przeglądu funkcjonujących rozwiązań, co zmienić, co dorzucić, co wyrzucić. Respondenci naszych badań oczekują rozwiązań systemowych, a nie jednorazowych programów. Polityka mieszkaniowa w Polsce nie jest długofalowa, stąd taka a nie inna ocena społeczna – powiedziała dr Rudzka. Zaledwie 6 proc. respondentów oceniło politykę państwa pozytywnie.