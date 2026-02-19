Materiał przygotowany przez gminę Czernica

Nasza gmina stała się w ostatnich latach bardzo atrakcyjnym miejscem rozwijania aktywności gospodarczej ze względu na korzystne usytuowanie względem Wrocławia i dobrą komunikację. Także ceny zakupu nieruchomości na terenie gminy są wciąż relatywnie niskie w stosunku do innych położonych na terenie aglomeracji wrocławskiej. To przyciąga inwestorów – mówi Jarosław Jagielski, wójt gminy Czernica. Nasze działania mają na celu zapewnienie przedsiębiorcom jak najlepszych warunków startu i szybkie podejmowanie działalności. Dynamiczny rozwój infrastruktury, w tym włączenie strefy inwestycyjnej w Dobrzykowicach do Wschodniej Obwodnicy Wrocławia, sprawia, że lokalizacja ta staje się jeszcze bardziej konkurencyjna. Te atuty przyciągają do nas coraz więcej dużych inwestorów, którzy już ulokowali swoje przedsiębiorstwa na terenie gminy. Szczególną uwagę zwracają tereny inwestycyjne w Dobrzykowicach – położone bezpośrednio przy zjeździe ze Wschodniej Obwodnicy Wrocławia. Przeznaczone są one m.in. pod usługi, produkcję przemysłową, obiekty handlowe do 2000 mkw., parkingi oraz place składowe i manewrowe. Obecnie gmina oferuje ponad 16 ha gruntów inwestycyjnych. Już w kwietniu odbędą się przetargi na sprzedaż dwóch nieruchomości komercyjnych o łącznej powierzchni ponad 8 ha, przeznaczonych pod działalność produkcyjną i usługową. To dobry moment, by zainwestować tam, gdzie potencjał spotyka się z konkretną ofertą.

Jarosław Jagielski, wójt gminy Czernica Foto: Mat. prasowe

Tereny inwestycyjne w Dobrzykowicach

Wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży można znaleźć na stronie: www.czernica.pl/sprzedaznieruchomosci.

Więcej informacji można uzyskać także pod adresem e-mail: nieruchomosci@czernica.pl, oraz numerem telefonu: + 48 502 735 269.

