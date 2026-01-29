Materiał przygotowany przez Grupę Żabka

To jedna z najdłużej funkcjonujących inicjatyw stażowych w sektorze handlu detalicznego, skierowana do młodych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym, w tym wychowanków pieczy zastępczej (domy dziecka, rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka). Program udowadnia, że dobrze zaprojektowany i poprowadzony staż może być czymś więcej niż tylko pierwszą pozycją w CV – może stać się punktem zwrotnym.

Od początku jego istnienia zrealizowano ponad 50 tys. godzin stażowych, a tylko w 2025 r. z programu skorzystało ponad 120 młodych osób.

Praktyka zamiast teorii

Model programu „Dobry staż” opiera się na pracy w sklepie oraz na stałym mentoringu ze strony franczyzobiorców sieci. To oni pełnią rolę pierwszych zawodowych przewodników, wprowadzając stażystów w rzeczywistość codziennych obowiązków i ucząc funkcjonowania w zespole. Program nie ogranicza się do nauki konkretnych czynności operacyjnych, takich jak obsługa kasy, systemów sklepowych czy ekspozycja towaru. Równie istotnym elementem jest rozwój kompetencji społecznych, które w przypadku młodych osób często decydują o dalszej ścieżce zawodowej.

Stażyści uczą się także kontaktu z klientem i reagowania w różnych sytuacjach. Zdobywają doświadczenie w zakresie organizacji pracy, odpowiedzialności za powierzone zadania oraz współpracy w zespole. Program wspiera także rozwój umiejętności interpersonalnych. Stażysta uczy się otwartości, pewności siebie i umiejętności komunikacyjnych, które trudno nabyć wyłącznie w systemie edukacji. Warto podkreślić, że staże są płatne, trwają od dwóch tygodni do trzech miesięcy i przez cały te czas zarówno stażysta, jak i franczyzobiorca-mentor są pod opieką przedstawiciela z Fundacji Samodzielni Robinsonowie.

– „Robinsonowie” – bo tak nazywamy naszych podopiecznych – potrzebują wsparcia zarówno w rozwijaniu umiejętności społecznych, jak i w obszarze emocji. Brak wiary w siebie, ograniczone wsparcie ze strony rodziny i bliskich oraz lęk przed kolejnym niepowodzeniem sprawiają, że często wycofują się z sytuacji wymagających wytrwałości i rezygnują z szans, które mogłyby realnie zmienić ich przyszłość. Współpraca z franczyzobiorcami w całej Polsce pozwala młodym ludziom poznać realia pracy, rozwijać kompetencje komunikacyjne, uczyć się odpowiedzialności i stopniowo budować poczucie własnej wartości – mówi Anna Żelazowska-Kosiorek, liderka programów realizowanych przez Fundację Samodzielni Robinsonowie

Wsparcie dla osób wykluczonych społecznie

Szczególne znaczenie mentoring ma w przypadku młodych osób, które nie dysponują rozbudowanym kapitałem społecznym. Dla nich staż bywa pierwszym miejscem, w którym spotykają się z jasno określonymi zasadami oraz relacją opartą na zaufaniu. Tak było w przypadku Kariny, 18-letniej dziewczyny z Ukrainy, która w 2025 r. rozpoczęła czterotygodniowy staż w sklepie Żabka w Szczecinie. Pod opieką jej mentora zrealizowała 160 godzin praktyk, które stały się dla niej nie tylko pierwszym doświadczeniem zawodowym, ale również punktem odniesienia w nowej rzeczywistości. Karina do dziś jest związana z tym sklepem.

Bariera językowa nie okazała się przeszkodą. Praca w zespole, w którym część osób posługiwała się językiem ukraińskim, ułatwiła Karinie początek stażu, a kolejne dni przynosiły widoczny postęp w komunikacji i samodzielności. Jej mentorem był Marek Banasiak, 26-letni franczyzobiorca, od lat zaangażowany w pracę z młodymi ludźmi jako doświadczony harcerz. Do programu „Dobry staż” dołączył z przekonaniem, że sklep może być nie tylko miejscem pracy, ale także bezpieczną przestrzenią do nauki odpowiedzialności i budowania pewności siebie.

Społeczna inwestycja w przyszłość

Program „Dobry staż” jest elementem strategii odpowiedzialności Żabki i realizacją jej założeń w praktyce – szczególnie w obszarze współpracy z franczyzobiorcami oraz wzmacniania lokalnych społeczności. Wpisując się w filar „Pozytywny wpływ na otoczenie” ramowej polityki ESG, inicjatywa łączy cele społeczne z codziennym funkcjonowaniem biznesu, angażując sieć sklepów i partnerów franczyzowych w tworzenie realnych szans rozwojowych dla młodych ludzi. „Dobry staż” w Żabce odpowiada na lukę pomiędzy edukacją a rynkiem pracy, oferując nie tylko praktyczne doświadczenie zawodowe, lecz także indywidualne wsparcie mentorskie, które pomaga uczestnikom budować samodzielność i kompetencje potrzebne w dalszej drodze zawodowej.

– „Dobry staż” opiera się na współpracy z franczyzobiorcami, którzy w swoich sklepach oferują młodym ludziom realną szansę na pierwszy kontakt z pracą. Jako lokalni przedsiębiorcy są blisko swoich społeczności i najlepiej rozumieją, jak ważne jest bezpieczne, wspierające środowisko na starcie zawodowym. Zależało nam na programie, który wzmacnia nie tylko uczestników, ale także relacje w całej sieci – łącząc rozwój młodych osób z odpowiedzialnym prowadzeniem franczyzy. W ten sposób „Dobry staż” wpisuje się w to, jak myślimy o roli Żabki w lokalnych społecznościach – podkreśla Katarzyna Przewęzikowska, menedżerka ds. relacji zewnętrznych i CSR w Żabka Polska.

Efekty tego podejścia potwierdzają twarde dane. „Dobry staż” realnie zwiększa szanse młodych ludzi na utrzymanie aktywności zawodowej i lepsze odnalezienie się w środowisku pracy. Uczestnicy programu częściej podejmują dalsze zatrudnienie, sprawniej funkcjonują w strukturach organizacyjnych i rozwijają kompetencje, które pozostają z nimi na dłużej. Przykładem są absolwenci edycji 2024 r. – dziewięć osób do dziś pracuje w sklepach Żabka, w których stawiały swoje pierwsze zawodowe kroki, a ponad połowa wszystkich uczestników programu utrzymała aktywność na rynku pracy.

