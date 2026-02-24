W sprawie, którą we wtorek zajęła się Izba Cywilna Sądu Najwyższego, chodziło o rozliczenie kredytu frankowego zaciągniętego w 2007 r. w Getin Noble Banku (teraz w upadłości), jak się potem okazało, na podstawie nieważnej umowy. Umowa została uznana za nieważną, gdyż bank przy jej zawieraniu wykorzystał przewagę informacyjną, w szczególności zataił przed kredytobiorcą podstawowe informacje o rozmiarze ryzyka kursowego i narzucił mu nieograniczone ryzyko wzrostu kursu franka.
W 2018 r. bank wypowiedział umowę wobec zaległości w spłacie i pozwał kredytobiorcę o zwrot wypłaconego mu kredytu, a Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w marcu 2022 r. zasądził od kredytobiorcy na rzecz Getin Noble Banku 600 tys. zł. Ale do tego czasu kredytobiorca uiścił na rzecz banku 386 tys. zł w ramach spłat i miał wobec banku inne roszczenia. Złożył więc bankowi oświadczenie, że dokonuje potrącenia z wierzytelnością banku o zapłatę 600 tys. zł własnych wierzytelności.
W związku jednak z upadłością Getin Noble Banku Sąd Apelacyjny w Warszawie (sędzia Edyta Jefimko) zawiesił to postępowanie cywilne, ale po roku podjął je na nowo i powziął wątpliwości, które zawarł w pytaniu prawnym do SN. Chodziło o to, czy art. 96 prawa upadłościowego może być uznany w sprawie z powództwa syndyka o zapłatę za lex specialis (czyli ma pierwszeństwo) w stosunku do art. 203(1) § 2 k.p.c., który mówi, że pozwany może podnieść zarzut potrącenia nie później niż przy wdaniu się w spór co do istoty sprawy albo w terminie dwóch tygodni od dnia, gdy jego wierzytelność stała się wymagalna.
Po drugie, SA zapytał, czy potrącenie w upadłości staje się skuteczne dopiero z chwilą prawomocnego ustalenia i zatwierdzenia listy wierzytelności i czy sąd w procesie cywilnym powinien zawiesić zainicjowane przez syndyka postępowanie cywilne do momentu rozstrzygnięcia w postępowaniu upadłościowym tej kwestii (skuteczności kompensaty).
Odpowiadający na zagadnienie przedstawione w tym pytaniu Sąd Najwyższy (w składzie sędziowie: Jacek Grela, Agnieszka Jurkowska-Chocyk i Dariusz Pawłyszcze) w uchwale stwierdził, że art. 96 prawa upadłościowego i art. 203[1] § 1 k.p.c. nie są przepisami konkurencyjnymi. Skutkiem podniesienia zarzutu potrącenia po terminie określonym w art. 203[1] § 2 k.p.c. jest bezskuteczność tej czynności procesowej (art. 167 k.p.c.). Skutkiem niezachowania terminu określonego w art. 96 prawa upadłościowego jest utrata prawa potrącenia. Ponadto SN stwierdził, że jeśli nie nastąpiła utrata prawa potrącenia i zarzut potrącenia został podniesiony bez naruszenia ograniczeń z art. 203[1] k.p.c., sąd rozpoznający powództwo syndyka o wierzytelność upadłego powinien zawiesić postępowanie (art. 177 § 1 pkt. 1 k.p.c.) do czasu rozstrzygnięcia w postępowaniu upadłościowym o skuteczności zaliczenia wierzytelności pozwanego na poczet wierzytelności upadłego.
Dr Mariusz Korpalski, radca prawny, wskazuje, że zarzut potrącenia powinien być jak najszerzej dopuszczalny, żeby umożliwić przeprowadzenie procesu frankowego w jednym postępowaniu, co wielokrotnie powtarzał TSUE, aby urzeczywistnić zasadę skuteczności i nie zniechęcać konsumenta. – Art. 203[1] § 1 k.p.c., ograniczający możliwość potrącenia do momentu złożenia odpowiedzi na pozew, a także art. 96 prawa upadłościowego, ograniczający możliwość potrącenia do momentu zgłoszenia wierzytelności do masy upadłości banku, wydają się sprzeczne z zasadą skuteczności prawa UE i szkoda, że SN nie skorzystał w uchwale z możliwości zadania w tym zakresie pytań prejudycjalnych – uważa Mariusz Korpalski.
– Uchwała SN stawia w trudnej sytuacji tych kredytobiorców, którzy zgłosili swą wierzytelność wobec GNB w postępowaniu upadłościowym, lecz nie złożyli wraz z nim oświadczenia o potrąceniu – stwierdza Marcin Szymański, adwokat.
– Ta uchwała oznacza, że nawet gdy umowa kredytu została uznana za nieważną, konsument przy zgłaszaniu potrącenia musi ściśle dochować rygorystycznych wymogów procesowych i wynikających z prawa upadłościowego. A niedochowanie tych wymogów może skutkować przegraną sprawą sądową z syndykiem i obowiązkiem zapłaty pełnej kwoty należności banku, podczas gdy roszczenie konsumenta o zapłatę będzie dochodzone wyłącznie w postępowaniu upadłościowym, często przez lata i z niepewnym efektem – mówi Radosław Górski, radca prawny i pełnomocnik kredytobiorcy w tej sprawie.
– W skrajnych przypadkach konsumenci mogą być całkowicie pozbawieni ochrony wynikającej z dyrektywy konsumenckiej 93/13. Będę więc w tej sprawie ponownie wnioskować o skierowanie pytań prejudycjalnych do TSUE (poprzedni mój wniosek nie był uwzględniony) – wskazuje mec. Górski.
