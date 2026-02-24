W sprawie, którą we wtorek zajęła się Izba Cywilna Sądu Najwyższego, chodziło o rozliczenie kredytu frankowego zaciągniętego w 2007 r. w Getin Noble Banku (teraz w upadłości), jak się potem okazało, na podstawie nieważnej umowy. Umowa została uznana za nieważną, gdyż bank przy jej zawieraniu wykorzystał przewagę informacyjną, w szczególności zataił przed kredytobiorcą podstawowe informacje o rozmiarze ryzyka kursowego i narzucił mu nieograniczone ryzyko wzrostu kursu franka.

W 2018 r. bank wypowiedział umowę wobec zaległości w spłacie i pozwał kredytobiorcę o zwrot wypłaconego mu kredytu, a Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w marcu 2022 r. zasądził od kredytobiorcy na rzecz Getin Noble Banku 600 tys. zł. Ale do tego czasu kredytobiorca uiścił na rzecz banku 386 tys. zł w ramach spłat i miał wobec banku inne roszczenia. Złożył więc bankowi oświadczenie, że dokonuje potrącenia z wierzytelnością banku o zapłatę 600 tys. zł własnych wierzytelności.

Pytanie do SN o to, co zrobić z powództwem syndyka

W związku jednak z upadłością Getin Noble Banku Sąd Apelacyjny w Warszawie (sędzia Edyta Jefimko) zawiesił to postępowanie cywilne, ale po roku podjął je na nowo i powziął wątpliwości, które zawarł w pytaniu prawnym do SN. Chodziło o to, czy art. 96 prawa upadłościowego może być uznany w sprawie z powództwa syndyka o zapłatę za lex specialis (czyli ma pierwszeństwo) w stosunku do art. 203(1) § 2 k.p.c., który mówi, że pozwany może podnieść zarzut potrącenia nie później niż przy wdaniu się w spór co do istoty sprawy albo w terminie dwóch tygodni od dnia, gdy jego wierzytelność stała się wymagalna.

Po drugie, SA zapytał, czy potrącenie w upadłości staje się skuteczne dopiero z chwilą prawomocnego ustalenia i zatwierdzenia listy wierzytelności i czy sąd w procesie cywilnym powinien zawiesić zainicjowane przez syndyka postępowanie cywilne do momentu rozstrzygnięcia w postępowaniu upadłościowym tej kwestii (skuteczności kompensaty).