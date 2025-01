W środę WSA orzekł, że decyzja o przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Bank została wydana z naruszeniem prawa. Rodzą się więc pytania, zwłaszcza kredytobiorców tego banku, co dalej z tą głośną upadłością.

Reklama

Czytaj więcej Banki Ważny wyrok w sprawie upadłości Getin Noble Banku WSA uznał, że przymusowa restrukturyzacja Getin Noble Banku odbyła się sprzecznie z prawem. Według Romana Giertycha właścicielom i obligatariuszom GNB przysługiwać będą ogromne odszkodowania.

W sprawę dotyczącą Getin Noble Banku wkroczyły sądy

WSA rozpatrywał skargę rady nadzorczej Getin Noble Bank SA na decyzję Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z 29 września 2022 r. o przymusowej restrukturyzacji tego banku. Wyrok WSA jest nieprawomocny, stronom postępowania przysługuje prawo do jego zaskarżenia do NSA, ale sprawa już budzi szerokie zainteresowanie. To w tej sprawie WSA skierował do Trybunału Sprawiedliwości UE cztery pytania prejudycjalne, na które TSUE odpowiedział 12 grudnia 2024 r. (C-118/23). Trybunał stwierdził, że w przypadku wykonywania kilku funkcji przez organ ds. restrukturyzacji jego decyzje powinny być chronione przed wszelkimi wpływami niemającymi związku z tymi zadaniami (szerzej: „Skargi na restrukturyzację Getin Banku”). W ustnym uzasadnieniu WSA wskazał, że w ramach kontroli zgodności z prawem decyzji BFG o wszczęciu przymusowej restrukturyzacji względem Getin Noble Banku sąd musiał ocenić, czy została ona podjęta w warunkach bezstronności, w szczególności z zachowaniem wymogu niezależności i uniknięcia konfliktu interesów między różnymi funkcjami krajowego organu ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, jakim jest Bankowy Fundusz Gwarancyjny. BFG pełni bowiem zarówno funkcję organu przymusowej restrukturyzacji, tymczasowego administratora, jak i gwaranta depozytów bankowych. WSA uznał, że decyzja BFG została wydana w warunkach nieodpowiadających wymogom bezstronności, jakie powinny zostać spełnione w procedurze jej podejmowania, zgodnie z art. 3 ust. 3 dyrektywy 2014/59/UE ustanawiającej ramy na potrzeby restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych. Skoro decyzja była podejmowana w warunkach uchybienia powyższym wymogom, to mamy do czynienia ze zniekształconym procesem jej podjęcia, który mógł mieć istotny wpływ na wynik sprawy – orzekł WSA.

Czytaj więcej Konsumenci Sprawa Getin Banku na wokandzie Trybunału Sprawiedliwości UE Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej przeprowadził rozprawę w sprawie „Myszak”. Dotyczy możliwości wstrzymywania spłat rat bankowi w upadłości.

Co na temat rozstrzygnięcia WSA uważają praktycy?

– Wskazane przez WSA okoliczności przesądzające o bezprawności decyzji o restrukturyzacji Getin Noble Banku są aktualne we wszystkich sprawach ze skargami na tę decyzję, nie tylko rady nadzorczej banku. W szczególności w odniesieniu do kilku tysięcy skarg konsumentów, którzy z upadłym obecnie bankiem zawarli umowy o kredyt powiązany z kursem CHF, a których decyzja restrukturyzacyjna pozbawiła możliwości odzyskania pieniędzy zapłaconych w wykonaniu nieważnych (ze względu na zamieszczone w nich nieuczciwe postanowienia). Spodziewać się można, że w tych sprawach zapadną takie same wyroki. Wyrok WSA nie uchyla zaskarżonej decyzji, jednak otwiera możliwość dochodzenia odszkodowania od Skarbu Państwa – ocenia adwokat Marcin Szymański, który występuje w takich sprawach po stronie frankowiczów.