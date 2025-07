Czy wybory prezydenckie były ważne? Adam Bodnar: Moja rola w tej sprawie zakończyła się

Pytany o przeliczenie głosów, Prokurator Generalny stwierdził, że „dotyczy ono tylko i wyłącznie tych komisji, co do których istnieją wątpliwości co do poważnych anomalii”. Dodał, że ponowne przeliczenie dotyczy około 250 komisji. - To przeliczenie, wszystko na to wskazuje, zakończy się w przyszłym tygodniu – mówił. Dodał, powołując się na analizę dra Jacka Hamana i dra Andrzeja Torója, wykonaną na potrzeby postępowania prowadzonego przez prokuraturę, że „te anomalie są, występują, ale nie mają na tyle istotnego skutku, by zakłócały ogólny, końcowy wynik wyborów, czyli odpowiedź na pytanie kto wygrał wybory prezydenckie”.

Adam Bodnar: Sąd Najwyższy powinien włożyć więcej determinacji w rozwianie wątpliwości w sprawie wyboru Karola Nawrockiego

Pytany o opinię dra Krzysztofa Kontka, Bodnar odparł, że były one częścią protestu wyborczego. Zauważył też, że opinia ta pojawiła się w przestrzeni publicznej ok. 20 czerwca, a kilka dni później pojawiły się opinie niezależnych ekspertów na zlecenie prokuratury. - Uznaliśmy, że będziemy się skupiali na tych obserwacjach, które były stwierdzone przez niezależnych biegłych, powołanych przez prokuraturę – powiedział Adam Bodnar.

Na pytanie o to, czy on sam ma jakieś wątpliwości w sprawie wyborów, czy mogło dojść do sfałszowania wyborów, Adam Bodnar odpowiedział, że jego wątpliwości „dotyczą niewłaściwego rozpoznania wszystkich protestów wyborczych i że Sąd Najwyższy powinien włożyć więcej energii i determinacji w to, by rozwiać wszystkie wątpliwości”. - Przede wszystkim powinien orzekać Sąd Najwyższy, a nie Izba Kontroli Nadzwyczajnej i taka była moja rola, aby to wykazać".