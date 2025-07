Kim są druzowie? Druzowie to grupa wyznaniowa wywodząca się z ismailizmu – odłamu szyickiego islamu, która powstała na Bliskim Wschodzie w XI wieku. Wyznają monoteistyczną religię, która łączy elementy islamu, chrześcijaństwa, gnostycyzmu oraz dawnych wierzeń bliskowschodnich. Największe skupiska Druzów znajdują się w Libanie, Syrii oraz na Wzgórzach Golan.

Premier Izraela domagał się w przeszłości całkowitej demilitaryzacji prowincji Suwajda i dwóch innych prowincji na południu Syrii. Premier Izraela stwierdził, że postrzega obecne władze Syrii, wywodzące się z islamistycznej organizacji Hayat Tahrir al-Szam, jako zagrożenie dla Izraela.

Po upadku reżimu Asada izraelska armia atakowała liczne cele wojskowe w całej Syrii, niszcząc lotnictwo i ciężki sprzęt syryjskiej armii, by nie wpadł on w ręce obecnych władz w Damaszku. Izraelska armia tuż po upadku Asada wkroczyła też do strefy zdemilitaryzowanej w rejonie Wzgórz Golan, a potem wtargnęła w głąb Syrii, a izraelskie władze zapowiedziały, że nie pozwolą, by sytuacja w kraju graniczącym z Izraelem od północy stała się powodem zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa.

Druzowie z Izraela ogłosili „dzień gniewu” w związku z sytuacją w Syrii

Do interwencji w Syrii, w obronie druzów, apelują do władz w Tel Awiwie przedstawiciele tej społeczności zamieszkujący Izrael, a także okupowane Wzgórza Golan. USA zapewniają, że nie wspierają obecnych działań Izraela przeciwko Syrii.

W czwartek Netanjahu oświadczył, że Izrael osiągnął zawieszenie broni w Syrii poprzez „siłowe działania” - podał „Jerusalem Post”. Jednak ponowne wkroczenie syryjskich sił bezpieczeństwa do Suwajdy będzie oznaczać złamanie zasad porozumienia i pociągnie za sobą prawdopodobnie kolejne izraelskie ataki, być może również na Damaszek.