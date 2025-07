– PiS i PO to takie partie, które dają swoim przewodniczącym, liderom duże możliwości zarządzania. To od lidera zależy, jaką wizję partii ta partia będzie realizować– wyjaśnił Schetyna.

– To musi być decyzja premiera, przewodniczącego partii, on musiałby podjąć taką decyzję. To jest wykluczone teraz. A za rok? Za rok będzie rok do wyborów i wszystko jest możliwe. Ale to zawsze będzie decyzja lidera i koalicjantów – dodał.

Schetynę pytano też, czy koalicja rządząca przetrwa do końca kadencji. – Nie ma alternatywy. Rząd mniejszościowy to jest tak, jak w przypadku prof. (Marka) Belki, który został liderem rządu mniejszościowego i skończyła się formacja (popierająca rząd), lewica nie przetrwała tego rządu mniejszościowego– ostrzegł.

– Rząd techniczny to przyspieszone wybory – dodał.