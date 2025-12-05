05:37 W nocy nad Rosją strąconych zostało 41 ukraińskich dronów

Drony były strącane nad okupowanym Krymem, a także nad obwodami: samarskim, saratowskim, wołgogradzkim, rostowskim i Krajem Krasnodarskim.

04:44 Skandal korupcyjny na Ukrainie: 49 proc. Ukraińców nie ufa Zełenskiemu

Za skandal korupcyjny ujawniony przez Narodowe Biuro Antykorupcyjne Ukrainy (NABU) i Specjalną Prokuraturą Antykorupcyjną (SAPO) w ramach operacji „Midas” najwięcej – 59 proc. Ukraińców – wini rząd Julii Swirydenko (59 proc.) oraz prezydenta Wołodymyra Zełenskiego (40 proc.) - wynika z sondażu przeprowadzonego przez ukraińską agencję badawczą Info Sapiens. Co czwarty ankietowany wini NABU uznając działania Biura za motywowane politycznie. W związku z operacją „Midas” 24 proc. badanych deklaruje, że ich postrzeganie NABU poprawiło się, podczas gdy 12 proc. respondentów postrzega obecnie Biuro bardziej negatywnie. 48 proc. respondentów deklaruje, że afera korupcyjna sprawiła, że postrzegają gorzej prezydenta Zełenskiego (lepiej prezydenta postrzega 9 proc. ankietowanych). 49 proc. Ukraińców nie ufa obecnie prezydentowi (ufa mu 48 proc.).

04:41 W ciągu ostatnich dwóch tygodni z obwodu donieckiego ewakuowano niemal 90 osób

Informacje takie przekazują władze obwodu. Ewakuowani mieszkańcy obwodu donieckiego trafili do obwodów: odeskiego, lwowskiego, połtawskiego, kirowohradzkiego, winnickiego i iwanofrankiwskiego. Od początku wojny z obwodu donieckiego ewakuowano 1,317 mln osób, w tym 201,7 tys. dzieci.

04:39 Winnica przekazała 5 samochodów i 300 dronów FPV ukraińskim żołnierzom walczącym na froncie

Wsparcie trafi do 14. Brygady Szturmowej Gwardii Narodowej Ukrainy „Czerwona Kalina”.

04:34 Infrastruktura portowa w mieście Tiemriuk w Kraju Krasnodarskim uszkodzona w ataku rosyjskich dronów

W wyniku ataku doszło do pożaru w porcie – podają lokalne władze. Według wstępnych informacji w ataku nikt nie ucierpiał.

04:33 W nocy działanie wstrzymało siedem rosyjskich lotnisk

Samolotów tymczasowo nie odprawiały i nie przyjmowały lotniska w Soczi, Penzie, Saratowie, Krasnodarze, Samarze, Mineralnych Wodach i Uljanowsku.

04:29 „The Times”: Wielka Brytania gotowa przekazać 8 mld funtów zamrożonych rosyjskich aktywów Ukrainie

Rząd Keira Starmera jest gotowy przekazać 8 mld funtów (ok. 10,6 mld dolarów) rosyjskich aktywów zamrożonych na Wyspach na wsparcie dla Ukrainy – pisze brytyjski dziennik. Wielka Brytania przekazuje już Ukrainie zyski z zamrożonych aktywów Rosji.

04:27 Donald Trump wyraził przekonanie, że jest w stanie zakończyć wojnę na Ukrainie

- Pracujemy nad tym bardzo ciężko i musimy to zatrzymać - powiedział prezydent USA podczas ceremonii zapalania światełek na choince w Białym Domu.

04:25 W nocy Rosjanie odparli atak dronów na obwód rostowski

Ukraińskie drony atakowały rejony czertkowski i szołochowski w obwodzie rostowskim – wynika z wpisu gubernatora obwodu Jurija Sliusara w serwisie Telegram. W wyniku ataku nikt nie ucierpiał.

04:22 Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1380 dniu wojny

