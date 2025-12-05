Aktualizacja: 05.12.2025 05:38 Publikacja: 05.12.2025 04:53
Drony były strącane nad okupowanym Krymem, a także nad obwodami: samarskim, saratowskim, wołgogradzkim, rostowskim i Krajem Krasnodarskim.
Za skandal korupcyjny ujawniony przez Narodowe Biuro Antykorupcyjne Ukrainy (NABU) i Specjalną Prokuraturą Antykorupcyjną (SAPO) w ramach operacji „Midas” najwięcej – 59 proc. Ukraińców – wini rząd Julii Swirydenko (59 proc.) oraz prezydenta Wołodymyra Zełenskiego (40 proc.) - wynika z sondażu przeprowadzonego przez ukraińską agencję badawczą Info Sapiens. Co czwarty ankietowany wini NABU uznając działania Biura za motywowane politycznie. W związku z operacją „Midas” 24 proc. badanych deklaruje, że ich postrzeganie NABU poprawiło się, podczas gdy 12 proc. respondentów postrzega obecnie Biuro bardziej negatywnie. 48 proc. respondentów deklaruje, że afera korupcyjna sprawiła, że postrzegają gorzej prezydenta Zełenskiego (lepiej prezydenta postrzega 9 proc. ankietowanych). 49 proc. Ukraińców nie ufa obecnie prezydentowi (ufa mu 48 proc.).
Informacje takie przekazują władze obwodu. Ewakuowani mieszkańcy obwodu donieckiego trafili do obwodów: odeskiego, lwowskiego, połtawskiego, kirowohradzkiego, winnickiego i iwanofrankiwskiego. Od początku wojny z obwodu donieckiego ewakuowano 1,317 mln osób, w tym 201,7 tys. dzieci.
Wsparcie trafi do 14. Brygady Szturmowej Gwardii Narodowej Ukrainy „Czerwona Kalina”.
W wyniku ataku doszło do pożaru w porcie – podają lokalne władze. Według wstępnych informacji w ataku nikt nie ucierpiał.
Samolotów tymczasowo nie odprawiały i nie przyjmowały lotniska w Soczi, Penzie, Saratowie, Krasnodarze, Samarze, Mineralnych Wodach i Uljanowsku.
Rząd Keira Starmera jest gotowy przekazać 8 mld funtów (ok. 10,6 mld dolarów) rosyjskich aktywów zamrożonych na Wyspach na wsparcie dla Ukrainy – pisze brytyjski dziennik. Wielka Brytania przekazuje już Ukrainie zyski z zamrożonych aktywów Rosji.
- Pracujemy nad tym bardzo ciężko i musimy to zatrzymać - powiedział prezydent USA podczas ceremonii zapalania światełek na choince w Białym Domu.
Ukraińskie drony atakowały rejony czertkowski i szołochowski w obwodzie rostowskim – wynika z wpisu gubernatora obwodu Jurija Sliusara w serwisie Telegram. W wyniku ataku nikt nie ucierpiał.
Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1380 dniu wojny
Foto: PAP
