Estera Flieger: Gambit Donalda Tuska w Berlinie

Wystąpienie Donalda Tuska w Berlinie dotyczące reparacji było najodważniejszym ruchem premiera, jaki widziałam w ostatnich latach. Ale jeśli akcja ma się udać, wypowiedź premiera powinna zostać obudowana wzmacniającą ją na forum międzynarodowym narracją.

Publikacja: 05.12.2025 04:40

Foto: PAP/DPA

Estera Flieger

Słownik Języka Polskiego podaje: gambit to „sposób rozpoczęcia partii, polegający na poświęceniu pionka lub figury, w celu uzyskania korzystniejszej pozycji na szachownicy”. Właśnie ten ruch wykonał premier Donald Tusk. W obecności kanclerza Friedricha Merza złożył deklarację: jeśli Niemcy nie wypłacą odszkodowań ofiarom okupacji, zrobi to państwo polskie. „Pośpieszcie się” – powiedział premier, przypominając, że na zadośćuczynienie czeka 50 tys. osób w podeszłym wieku.

W 2024 r. premier Donald Tusk nie przyjął oferty kanclerza Olafa Scholza, który zaproponował 200 mln
Dyplomacja
Brak asertywności wobec Niemiec będzie zwycięstwem prawicy

Pressing, odwołując się do dyscypliny najbliższej premierowi, według definicji Polskiego Związku Piłki Nożnej to „system gry obronnej, którego celem jest jak najszybsze odebranie piłki przeciwnikowi, jak najdalej od własnej bramki”. Na czym opiera się powodzenie akcji? „Cała drużyna przesuwa się w kierunku piłki, próbując stworzyć przy niej przewagę liczebną obrońców 2 na 1. Pod pojęciem obrońców rozumie się wszystkich 11 zawodników drużyny broniącej się. Pressing to aktywna i dynamiczna zespołowa strategia obrony, w której ważni są zarówno zawodnicy położeni najbliżej, jak i najdalej piłki”. 

Premier Donald Tusk nie może liczyć na współpracę PiS i Konfederacji

Dlaczego premier miał nie spróbować? Donald Tusk zawstydził Friedricha Merza, a Niemcy przykładają wagę do swojego wizerunku. Komunikuje sąsiadowi z problemami: „Stać nas. Was nie? Polska nie jest gorsza, ma swoją godność”. Ale jeśli akcja ma się udać, musi wziąć w niej udział cała drużyna. Po pierwsze, wypowiedź premiera powinna zostać obudowana wzmacniającą ją na forum międzynarodowym narracją. A inaczej: potrzebna jest aktywna i dynamiczna strategia polityki historycznej. Od lat jesteśmy w defensywie. I albo tam pozostaniemy, albo odbierzemy rywalowi piłkę. 

Po drugie, gra musi toczyć się jak najdalej od własnej bramki. Już wiemy, że Donald Tusk nie może liczyć na współpracę innych zawodników, bo atakuje go m.in. prezydent Karol Nawrocki. Hańba tym politykom PiS i Konfederacji, którzy na platformach społecznościowych wypominają mu dziadka lub przerabiają zdjęcie szefa polskiego rządu, by przypominał Adolfa Hitlera. 

Czytaj więcej

Donald Tusk i Friedrich Merz
Analiza
Jędrzej Bielecki: Donald Tusk zawstydza Niemców

Z PiS Niemcy nie chcieli rozmawiać. A prawica nie potrafi tego robić

Donald Tusk zaryzykował. Musiał liczyć się z tym, że w Polsce jego wypowiedź wywoła kontrowersje, być może nawet wśród zwolenników rządu. Wściekły atak PiS i Konfederacji wrzucił w koszty. Podczas gdy słowa premiera ważą w Niemczech sporo. Bo nie reprezentuje prawicy, a obóz, po którym Niemcy nie spodziewali się twardego kursu. W tym sensie Donald Tusk potrząsnął Berlinem. Czy już przekłuł bańkę? Od wstydu do przelewu daleka droga. Ale każda próba zmuszenia Niemiec do myślenia jest na wagę złota. To prawda, z PiS nie chcieli rozmawiać. Ale prawdą jest również to, że PiS nie potrafi tego robić. Trzeba grać takimi kartami, jakie się ma: dzisiaj mamy niezłe, bo szefa rządu, który może zmusić Niemcy do myślenia. 

To był najmniej przewidywalny i najodważniejszy ruch premiera Donalda Tuska, jaki widziałam na przestrzeni ostatnich lat. W swoim zamyśle genialny. Ale jeśli nie pójdą za tym działania, nic z tego nie będzie. A jeszcze może się obrócić przeciw graczowi. 

Źródło: rp.pl

