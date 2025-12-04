Najnowszy sondaż partyjny. Poparcie tracą i KO i PiS, zyskuje Konfederacja

W najnowszym sondażu Opinia24 Polaków zapytano, czy wzięliby udział w wyborach do Sejmu, gdyby odbywały się w najbliższą niedzielę. „Zdecydowaną” chęć pójścia do urn zadeklarowało 51 proc. ankietowanych, 23 proc. wybrało odpowiedź „raczej tak”. W sumie więc chęć udziału w wyborach do Sejmu zadeklarowało 74 proc. badanych.

20 proc. badanych odpowiedziało, że nie wzięłoby udziału w głosowaniu, w tym 9 proc. „raczej nie” i 11 proc. „zdecydowanie nie”. 6 proc. ankietowanych nie miało w tej sprawie zdania.

Jak głosowaliby Polacy, gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę?

Spośród osób, które planują udział w wyborach, 31,7 proc. zadeklarowało poparcie dla Koalicji Obywatelskiej (to spadek o 1,3 punktu procentowego względem badania opublikowanego 6 listopada). Na drugim miejscu znalazło się Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 25,1 proc. (spadek o 2,3 pkt proc.), a na trzecim Konfederacja z 14,6 proc. poparcia (wzrost o 2 pkt proc.).