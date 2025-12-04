Najnowszy sondaż partyjny. Poparcie tracą i KO i PiS, zyskuje Konfederacja

Aktualizacja: 04.12.2025 19:52 Publikacja: 04.12.2025 19:24
Jarosław Kaczyński, Donald Tusk
Foto: PAP/Piotr Nowak, PAP/EPA/Filip Singer
W najnowszym sondażu Opinia24 Polaków zapytano, czy wzięliby udział w wyborach do Sejmu, gdyby odbywały się w najbliższą niedzielę. „Zdecydowaną” chęć pójścia do urn zadeklarowało 51 proc. ankietowanych, 23 proc. wybrało odpowiedź „raczej tak”. W sumie więc chęć udziału w wyborach do Sejmu zadeklarowało 74 proc. badanych.
20 proc. badanych odpowiedziało, że nie wzięłoby udziału w głosowaniu, w tym 9 proc. „raczej nie” i 11 proc. „zdecydowanie nie”. 6 proc. ankietowanych nie miało w tej sprawie zdania.
Spośród osób, które planują udział w wyborach, 31,7 proc. zadeklarowało poparcie dla Koalicji Obywatelskiej (to spadek o 1,3 punktu procentowego względem badania opublikowanego 6 listopada). Na drugim miejscu znalazło się Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 25,1 proc. (spadek o 2,3 pkt proc.), a na trzecim Konfederacja z 14,6 proc. poparcia (wzrost o 2 pkt proc.).
Kolejne miejsca zajęłyby: Nowa Lewica - 6,6 proc. (o 0,3 pkt proc. więcej), Konfederacja Korony Polskiej - 6,2 proc. (wzrost o 0,3 pkt proc.), Partia Razem - 4,6 proc. (więcej o 1,5 pkt proc.), Polska 2050 - 2,8 proc. (wzrost o 1,1 pkt proc.) oraz PSL z wynikiem 1,2 proc. (spadek o 0,2 pkt proc.).
Inne ugrupowanie wskazał 1 proc. respondentów, a 6,2 proc. nie wie, na kogo oddałoby swój głos.
Sondaż Opinia24 przeprowadzono w dniach 1-3 grudnia 2025 roku na reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych Polaków techniką CATI i CAWI (metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo oraz wywiadów internetowych).
