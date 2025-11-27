Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Sondaż. Koalicja Obywatelska na prowadzeniu, ale rządzić by mogła koalicja opozycji

Koalicja Obywatelska utrzymuje pozycję lidera w najnowszym sondażu United Surveys przygotowanym dla Wirtualnej Polski.

Publikacja: 27.11.2025 18:24

Sejm. 21 listopada 2025

Sejm. 21 listopada 2025

Foto: PAP, Leszek Szymański

Agnieszka Kazimierczuk

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie są najnowsze wyniki sondażu dotyczącego poparcia dla głównych partii politycznych w Polsce?
  • Które ugrupowanie zyskało najwięcej w ostatnich badaniach poparcia wyborczego?
  • Jakie zmiany nastąpiły w poparciu dla Prawa i Sprawiedliwości oraz innych partii?
  • Jakie są deklaracje wyborcze dotyczące potencjalnych koalicji rządowych?
  • Jakie są statystyki dotyczące frekwencji wyborczej według najnowszego sondażu?

Partia Donalda Tuska cieszy się poparciem 30,9 proc. wyborców, co oznacza wzrost o 0,1 pkt. proc. od poprzedniego badania z końca października.

Prawo i Sprawiedliwość uzyskałoby 26,4 proc.  - mniej o 0,3 pkt. proc.

Kto zyskał najwięcej? Kto najwięcej stracił?

Największy wzrost poparcia odnotowała Konfederacja, która osiągnęła wynik 15,6 proc., aż o 3,7 pkt. proc. wyższy niż przed miesiącem.

Wzrost poparcia o 1 pkt. proc., do 6,4 proc. notuje Lewica.

Reklama
Reklama

Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna utrzymała stan posiadania – zagłosowałoby na nią 6,4 proc. ankietowanych 

Pozostałe ugrupowania nie przekroczyły progu wyborczego: Partia razem zyskuje poparcie 3,1 proc. pytanych (-0,3 pkt. proc.), znaczący spadek dotyka Polskie Stronnictwo Ludowe, które traci 1,8 pkt. proc. i z poparciem na poziomie 3 proc. ląduje poza Sejmem. Podobnie jak Polska 2050, która zachowała sympatię 1,5 proc. ankietowanych sprzed miesiąca. 

5,2 proc. respondentów nie wie, na kogo oddałoby głos – mniej o 1,4 pkt. proc. 

Czytaj więcej

Grzegorz Braun w Sejmie, 2024 r. Wystąpieniu ówczesnego posła przysłuchuje się prezes PiS Jarosław K
Komentarze
Michał Szułdrzyński: Jak Jarosław Kaczyński Grzegorza Brauna wyhodował

Dla kogo rząd większościowy?

W kalkulacji prof. Jarosława Flisa z Uniwersytetu Jagiellońskiego wynik taki mógłby przełożyć się na następujący rozkład mandatów w Sejmie:

  • Koalicja Obywatelska - 179 miejsc
  • Prawo i Sprawiedliwość - 150 miejsc
  • Konfederacja - 80 miejsc
  • Lewica - 30 miejsc
  • Konfederacja Korony Polskiej - 21 miejsc.
Reklama
Reklama

W takiej sytuacji, KO i Lewica dysponowałyby łącznie 209 mandatami, czyli poniżej progu pozwalającego na utworzenie większości (231).

Rząd mógłby zostać zbudowany przez szeroki sojusz prawicy obejmujący ugrupowania Jarosława Kaczyńskiego, Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka oraz Grzegorza Brauna, chociaż PiS podchodzi sceptycznie do porozumienia z Koroną.

Europoseł PiS Adam Bielan jednoznacznie wyklucza koalicję z Braunem. W efekcie partia zamierza wysłać na tereny poparcia Brauna bardziej radykalnych kandydatów, by odzyskać wyborców.

Ponad połowa badanych zdecydowana na udział w wyborach

Ponad 60 proc. respondentów deklaruje udział w wyborach. „Na pewno”do urn pójdzie 51,6 proc., a „raczej”- 12,1 proc.

Zdecydowanie nie zagłosuje prawie co 5. Polak – 19,1 proc., a „raczej nie”- 11,3 proc.

Niezdecydowanych jest 5,9 proc. ankietowanych.

Reklama
Reklama

Sondaż partyjny został przeprowadzony przed United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski metodą CATI/CAWI, w dniach 21-23 listopada 2025 roku, na próbie N=1000.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Wybory Wybory parlamentarne w Polsce Sondaże i badania

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie są najnowsze wyniki sondażu dotyczącego poparcia dla głównych partii politycznych w Polsce?
  • Które ugrupowanie zyskało najwięcej w ostatnich badaniach poparcia wyborczego?
  • Jakie zmiany nastąpiły w poparciu dla Prawa i Sprawiedliwości oraz innych partii?
  • Jakie są deklaracje wyborcze dotyczące potencjalnych koalicji rządowych?
  • Jakie są statystyki dotyczące frekwencji wyborczej według najnowszego sondażu?
Pozostało jeszcze 85% artykułu

Partia Donalda Tuska cieszy się poparciem 30,9 proc. wyborców, co oznacza wzrost o 0,1 pkt. proc. od poprzedniego badania z końca października.

Prawo i Sprawiedliwość uzyskałoby 26,4 proc.  - mniej o 0,3 pkt. proc.

Pozostało jeszcze 93% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Policja
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Kiedy obawy rosną, liczy się realne wsparcie
Materiał Promocyjny
Kiedy obawy rosną, liczy się realne wsparcie
Posiedzenie Senatu
Polityka
Senatorowie nie będą musieli przepraszać. Nie będzie rewolucji w regulaminie izby
Wasyl Bodnar
Polityka
Ambasador Ukrainy: Nie wolno rosyjskich zbrodniarzy puszczać ponownie w cywilizowany świat
Donald Tusk, Jarosław Kaczyński i Grzegorz Braun
Polityka
Nowy sondaż: KO na czele, najszybciej rośnie poparcie dla partii Grzegorza Brauna
Cyberprzestępcy zwiększają skalę ataków na urządzenia końcowe – komputery i smartfony
Materiał Promocyjny
Cyberprzestępcy zwiększają skalę ataków na urządzenia końcowe – komputery i smartfony
Jarosław Kaczyński
Polityka
PiS chce bić się z Konfederacją o młodych
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama