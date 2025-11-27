Sondaż. Koalicja Obywatelska na prowadzeniu, ale rządzić by mogła koalicja opozycji

Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna utrzymała stan posiadania – zagłosowałoby na nią 6,4 proc. ankietowanych

Pozostałe ugrupowania nie przekroczyły progu wyborczego: Partia razem zyskuje poparcie 3,1 proc. pytanych (-0,3 pkt. proc.), znaczący spadek dotyka Polskie Stronnictwo Ludowe, które traci 1,8 pkt. proc. i z poparciem na poziomie 3 proc. ląduje poza Sejmem. Podobnie jak Polska 2050, która zachowała sympatię 1,5 proc. ankietowanych sprzed miesiąca.

5,2 proc. respondentów nie wie, na kogo oddałoby głos – mniej o 1,4 pkt. proc.

Dla kogo rząd większościowy?

W kalkulacji prof. Jarosława Flisa z Uniwersytetu Jagiellońskiego wynik taki mógłby przełożyć się na następujący rozkład mandatów w Sejmie: