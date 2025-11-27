Sondaż. Koalicja Obywatelska na prowadzeniu, ale rządzić by mogła koalicja opozycji

Aktualizacja: 27.11.2025 19:55 Publikacja: 27.11.2025 18:24
Partia Donalda Tuska cieszy się poparciem 30,9 proc. wyborców, co oznacza wzrost o 0,1 pkt. proc. od poprzedniego badania z końca października.
Prawo i Sprawiedliwość uzyskałoby 26,4 proc. - mniej o 0,3 pkt. proc.
Największy wzrost poparcia odnotowała Konfederacja, która osiągnęła wynik 15,6 proc., aż o 3,7 pkt. proc. wyższy niż przed miesiącem.
Wzrost poparcia o 1 pkt. proc., do 6,4 proc. notuje Lewica.
Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna utrzymała stan posiadania – zagłosowałoby na nią 6,4 proc. ankietowanych
Pozostałe ugrupowania nie przekroczyły progu wyborczego: Partia razem zyskuje poparcie 3,1 proc. pytanych (-0,3 pkt. proc.), znaczący spadek dotyka Polskie Stronnictwo Ludowe, które traci 1,8 pkt. proc. i z poparciem na poziomie 3 proc. ląduje poza Sejmem. Podobnie jak Polska 2050, która zachowała sympatię 1,5 proc. ankietowanych sprzed miesiąca.
5,2 proc. respondentów nie wie, na kogo oddałoby głos – mniej o 1,4 pkt. proc.
W kalkulacji prof. Jarosława Flisa z Uniwersytetu Jagiellońskiego wynik taki mógłby przełożyć się na następujący rozkład mandatów w Sejmie:
W takiej sytuacji, KO i Lewica dysponowałyby łącznie 209 mandatami, czyli poniżej progu pozwalającego na utworzenie większości (231).
Rząd mógłby zostać zbudowany przez szeroki sojusz prawicy obejmujący ugrupowania Jarosława Kaczyńskiego, Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka oraz Grzegorza Brauna, chociaż PiS podchodzi sceptycznie do porozumienia z Koroną.
Europoseł PiS Adam Bielan jednoznacznie wyklucza koalicję z Braunem. W efekcie partia zamierza wysłać na tereny poparcia Brauna bardziej radykalnych kandydatów, by odzyskać wyborców.
Ponad 60 proc. respondentów deklaruje udział w wyborach. „Na pewno”do urn pójdzie 51,6 proc., a „raczej”- 12,1 proc.
Zdecydowanie nie zagłosuje prawie co 5. Polak – 19,1 proc., a „raczej nie”- 11,3 proc.
Niezdecydowanych jest 5,9 proc. ankietowanych.
Sondaż partyjny został przeprowadzony przed United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski metodą CATI/CAWI, w dniach 21-23 listopada 2025 roku, na próbie N=1000.
