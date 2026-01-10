Polska 2050 wybiera przewodniczącego. Ryszard Petru ujawnił wyniki

Ryszard Petru, jeden z kandydatów we wpisie na platformie X pogratulował przejścia do II tury wyborów minister klimatu i środowiska Paulinie Hennig-Klosce i Katarzynie Pełczyńskiej-Nałęcz.

O przywództwo w partii po Szymonie Hołowni ubiegało się pięcioro jej członków. Drugą turę przewidziano w przypadku niezdobycia przez żadnego z kandydatów ponad połowy głosów.

W internetowym głosowaniu brało udział ponad 800 działaczy z całego kraju.