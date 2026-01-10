Polska 2050 wybiera przewodniczącego. Ryszard Petru ujawnił wyniki

Aktualizacja: 10.01.2026 16:11 Publikacja: 10.01.2026 15:52
Szymon Hołownia na konwencji Polski 2050, zdjęcie archiwalne z października 2024 r.
Foto: PAP/Marcin Obara
Ryszard Petru, jeden z kandydatów we wpisie na platformie X pogratulował przejścia do II tury wyborów minister klimatu i środowiska Paulinie Hennig-Klosce i Katarzynie Pełczyńskiej-Nałęcz.
O przywództwo w partii po Szymonie Hołowni ubiegało się pięcioro jej członków. Drugą turę przewidziano w przypadku niezdobycia przez żadnego z kandydatów ponad połowy głosów.
W internetowym głosowaniu brało udział ponad 800 działaczy z całego kraju.
O stanowisko szefa Polski 2050 ubiegali się: poseł Ryszard Petru, posłanka Joanna Mucha, minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska oraz poseł Rafał Kasprzyk.
Pierwotnie o to stanowisko szefa partii chciało ubiegać się siedmiu polityków Polski 2050. W grudniu ze startu w wyborach zrezygnował europoseł Michał Kobosko, a w miniony piątek – dzień przed głosowaniem – ze zmagań wycofał się Bartosz Romowicz.
W sobotę, 17 stycznia, odbędzie się Rada Krajowa ugrupowania, na której planowane jest pierwsze oficjalne wystąpienie nowego przewodniczącego Polski 2050. Tego samego dnia rada wybierze także czterech członków Zarządu Krajowego spośród wszystkich członków liczącej 57 osób Rady Krajowej.
Pozostałych czterech członków zarządu – skarbnika, sekretarza i dwóch wiceprzewodniczących – wybierze już nowy przewodniczący partii. Z urzędu w skład zarządu wejdzie szef klubu parlamentarnego ugrupowania, którym obecnie jest Paweł Śliz.
Obecny lider i założyciel Polski 2050 Szymon Hołownia pod koniec września ub.r. poinformował, że nie będzie ponownie ubiegał się o funkcję przewodniczącego partii. Ogłosił też, że stara się o funkcję Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców. Ostatecznie na stanowisko to został wybrany były prezydent Iraku – Barham Ahmed Salih.
