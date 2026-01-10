Rzeczpospolita
Polska 2050 wybiera przewodniczącego. Ryszard Petru ujawnił wyniki

800 działaczy Polski 2050 oddawało głosy w internetowych wyborach przewodniczącego partii. Głosowanie zakończyło się o godzinie 15:00 a informację o wynikach zapowiedziano na godzinę 16:00. Jednak Ryszard Petru uprzedził oficjalne ogłoszenie wyników.

Publikacja: 10.01.2026 15:52

Szymon Hołownia na konwencji Polski 2050, zdjęcie archiwalne z października 2024 r.

Szymon Hołownia na konwencji Polski 2050, zdjęcie archiwalne z października 2024 r.

Foto: PAP/Marcin Obara

Bartosz Lewicki

Ryszard Petru, jeden z kandydatów we wpisie na platformie X pogratulował przejścia do II tury wyborów minister klimatu i środowiska Paulinie Hennig-Klosce i Katarzynie Pełczyńskiej-Nałęcz. 

O przywództwo w partii po Szymonie Hołowni ubiegało się pięcioro jej członków. Drugą turę przewidziano w przypadku niezdobycia przez żadnego z kandydatów ponad połowy głosów. 

W internetowym głosowaniu brało udział ponad 800 działaczy z całego kraju.

Czytaj więcej

Politycy Polski 2050
Polityka
Polska 2050 wybierze nowego przewodniczącego. Zawalczy siedmiu kandydatów
Kto walczył o stanowisko szefa Polski 2050?

O stanowisko szefa Polski 2050 ubiegali się: poseł Ryszard Petru, posłanka Joanna Mucha, minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska oraz poseł Rafał Kasprzyk.

Pierwotnie o to stanowisko szefa partii chciało ubiegać się siedmiu polityków Polski 2050. W grudniu ze startu w wyborach zrezygnował europoseł Michał Kobosko, a w miniony piątek – dzień przed głosowaniem – ze zmagań wycofał się Bartosz Romowicz.

Czytaj więcej

Szymon Hołownia
Polityka
Sondaż: Czy Polska 2050 ma przyszłość bez Szymona Hołowni? Polacy wątpią

Pierwsze oficjalne wystąpienie na Radzie Krajowej Polski 2050

W sobotę, 17 stycznia, odbędzie się Rada Krajowa ugrupowania, na której planowane jest pierwsze oficjalne wystąpienie nowego przewodniczącego Polski 2050. Tego samego dnia rada wybierze także czterech członków Zarządu Krajowego spośród wszystkich członków liczącej 57 osób Rady Krajowej.

Pozostałych czterech członków zarządu – skarbnika, sekretarza i dwóch wiceprzewodniczących – wybierze już nowy przewodniczący partii. Z urzędu w skład zarządu wejdzie szef klubu parlamentarnego ugrupowania, którym obecnie jest Paweł Śliz.

Czytaj więcej

Michał Kobosko
Polityka
Prawdziwa walka o Polskę 2050. Stawka większa niż fotel szefa partii

Szymon Hołownia nie startował

Obecny lider i założyciel Polski 2050 Szymon Hołownia pod koniec września ub.r. poinformował, że nie będzie ponownie ubiegał się o funkcję przewodniczącego partii. Ogłosił też, że stara się o funkcję Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców. Ostatecznie na stanowisko to został wybrany były prezydent Iraku – Barham Ahmed Salih

