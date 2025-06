Choć Romowicz, jako wiceprzewodniczący klubu i szef struktur na Podkarpaciu nie bierze udziału w posiedzeniach zarządu partii, zaznaczył, że zmiany są rozważane. – To zrobi Szymon Hołownia i zarząd partii. Wiem, że jakieś zmiany się szykują, ale to jest poza mną – komentował.

Romowicz przyznał, że uzyskany w I turze wyborów prezydenckich wynik 4,99 proc. dla Hołowni był słaby. – Gdyby było super, to Szymon Hołownia byłby prezydentem. Co więcej, gdyby był kandydatem całej zjednoczonej koalicji, to pewnie tym prezydentem by był – zauważył, sugerując, że właśnie brak wspólnego kandydata mógł zdecydować o ostatecznej przegranej z kandydatem PiS.

Poseł Polski 2050: To nie były wybory o polityce. To były wybory o osobach

Pytany o przyczyny słabego wyniku Szymona Hołowni, Romowicz odniósł się do decyzji marszałka Sejmu o skupieniu się na reformowaniu izby zamiast prowadzeniu kampanii w terenie. – Wtedy, gdy był boom na Sejmflix, kiedy ludzie oglądali Sejm na YouTubie, pan marszałek powinien był pojechać do ludzi i rozpocząć drogę do prezydentury. To byłby idealny moment – oceniał.

Romowicz zwracał uwagę, że choć Hołownia otworzył Sejm i zachęcił ludzi do śledzenia polityki, to nie udało się pogodzić tych działań z kampanią polityczną. – To jest ten błąd. Nie było go w terenie, a to wykorzystali inni, np. Mentzen czy Konfederacja – mówił poseł.

Zdaniem Romowicza wybory nie miały charakteru programowego. – To nie były wybory o polityce, tylko o osobach. I nie były wyborami za kimś, tylko przeciwko komuś – ocenił. W tym sensie przegrana Trzaskowskiego nie była efektem silnego poparcia dla PiS, ale błędów po stronie koalicji rządzącej.