– Pan premier zakomunikuje, jak wyglądają zmiany w rządzie. To jest odpowiedzialność i wizja czy pomysł pana premiera, nie jest moją rolą, żeby oceniać – powiedziała, odpowiadając na pytanie, czy rekonstrukcja rządu to „kapiszon”. – Naszą i moją rolą jest przede wszystkim powiedzenie, jakich kwestii programowych my jako Polska 2050 w tym rządzie będziemy pilnować – dodała.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz Foto: Fotorzepa, Jakub Czermiński

– Musi być profesjonalizacja spółek Skarbu Państwa, musi być dobra polityka mieszkaniowa, która dba o kupujących, a nie o rentierów i deweloperów, (...) potrzebujemy publicznych mediów (...) i wreszcie: rozwój, rozwój, rozwój, nowoczesne, przełomowe rozwiązania. My je kładziemy na stół, jesteśmy gotowi, robimy – kontynuowała.

Dopytywana o rozmowę liderów partii koalicyjnych Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz powiedziała, że było to „spotkanie uzgodnieniowe”, na którym koalicjanci rozmawiali o tym, za jakie „fragmenty rządu” chcą wziąć odpowiedzialność. – Przynajmniej po stronie Polski 2050 jest przekonanie, że naprawdę musimy pójść wokół spraw zgodnie do przodu – zaznaczyła. – Nawet jesteśmy gotowi się gdzieś cofnąć i gdzieś ustąpić, byleby ten rząd wreszcie wokół spraw poszedł do przodu i zakończył personalne opery mydlane, bo tego wszyscy mają już naprawdę dość – podkreśliła.

Czy w związku z rekonstrukcją rządu Donalda Tuska dojdzie do niespodzianek? – Nie wiem, czy będą zaskoczenia. Myślę, że to nie jest serial kryminalny, w którym wszystko ma być inaczej, niż się ludzie spodziewali – odparła w Radiu Zet minister funduszy. Przekonywała, że potrzebne są „bardzo poważne zmiany rozwojowe”, które „wesprą polskie technologie” oraz będą oznaczały „wsparcie polskich firm prywatnych”. W tym kontekście wymieniła wprowadzenie nowych podatków: od nadmiarowych zysków banków, podatku katastralnego od trzeciego mieszkania oraz „podatku od cybergigantów”.