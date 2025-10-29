Sztuczna inteligencja jako broń geopolityczna. Sterowani AI, rządzeni przez mocarstwa

Aktualizacja: 29.10.2025 20:06 Publikacja: 29.10.2025 20:00
Algorytmy i AI zmieniają sposób, w jaki funkcjonują nasze domy, miasta czy przedsiębiorstwa. Jak podkreślał Kowalkiewicz, nawet prosty przepis kulinarny jest przykładem algorytmu, a nowoczesne systemy oparte na AI działają jak „cyfrowe minionki”, wykonując zadania od odkurzania po zarządzanie oświetleniem. Jednocześnie, zaawansowane technologie nadal wymagają nadzoru człowieka, błędy systemów mogą prowadzić do nieprzewidzianych sytuacji, od nieprawidłowego rozpoznania przeszkód po awarie sprzętu.
Sztuczna inteligencja staje się także elementem strategicznej rywalizacji państw. Chiny rozwijają swoje modele przy ograniczonym dostępie do zasobów, stosując bardziej zaawansowane algorytmy i selekcję danych, podczas gdy Australia stawia na suwerenność technologiczną i rozwój własnych rozwiązań, takich jak model językowy „Matilda”.
Jednocześnie w Polsce tylko niewielki odsetek firm eksperymentuje z AI, co według ekspertów może ograniczać ich zdolność do podejmowania świadomych decyzji o wdrożeniu nowych technologii w przyszłości.
W rozmowie z Kowalkiewiczem wyraźnie rysuje się dualizm, jaki towarzyszy naszej relacji z technologią. Z jednej strony mamy ogromny potencjał AI, od automatycznych tłumaczeń w sklepach internetowych, przez inteligentne systemy w domu, aż po wirtualnych asystentów, którzy mogą wspierać nas w trudnych emocjonalnie chwilach. Jak zwraca uwagę Kowalkiewicz: „Systemy są zwierciadłem ludzkości. Może takim lekko wykrzywionym, ale to jest zwierciadło ludzkości.”
Z drugiej strony pojawia się potrzeba wyraźnej granicy. Prywatność, autentyczne doświadczenia i możliwość odłączenia się od algorytmów stają się nieocenione w świecie, w którym AI może nie tylko rekomendować muzykę czy kawę, ale też wpływać na nasze emocje i decyzje. Kowalkiewicz podkreśla, że świadomość własnych wyborów i odpowiedzialne korzystanie z technologii jest kluczowe. Nawet w obliczu fascynujących możliwości, odrobina dystansu i przestrzeni offline pozostaje wartością nie do przecenienia. AI może wspierać, ułatwiać, a nawet uprzyjemniać życie, ale to człowiek decyduje, gdzie kończy się komfort, a zaczyna ingerencja w prywatność i emocje.
