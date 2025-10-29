Sztuczna inteligencja jako broń geopolityczna. Sterowani AI, rządzeni przez mocarstwa

Reklama Reklama

Algorytmy i AI zmieniają sposób, w jaki funkcjonują nasze domy, miasta czy przedsiębiorstwa. Jak podkreślał Kowalkiewicz, nawet prosty przepis kulinarny jest przykładem algorytmu, a nowoczesne systemy oparte na AI działają jak „cyfrowe minionki”, wykonując zadania od odkurzania po zarządzanie oświetleniem. Jednocześnie, zaawansowane technologie nadal wymagają nadzoru człowieka, błędy systemów mogą prowadzić do nieprzewidzianych sytuacji, od nieprawidłowego rozpoznania przeszkód po awarie sprzętu.

AI jako narzędzie globalnej rywalizacji

Sztuczna inteligencja staje się także elementem strategicznej rywalizacji państw. Chiny rozwijają swoje modele przy ograniczonym dostępie do zasobów, stosując bardziej zaawansowane algorytmy i selekcję danych, podczas gdy Australia stawia na suwerenność technologiczną i rozwój własnych rozwiązań, takich jak model językowy „Matilda”.

Jednocześnie w Polsce tylko niewielki odsetek firm eksperymentuje z AI, co według ekspertów może ograniczać ich zdolność do podejmowania świadomych decyzji o wdrożeniu nowych technologii w przyszłości.