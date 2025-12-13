Białoruś zwalnia 123 więźniów politycznych. MSZ: na liście nie ma Andrzeja Poczobuta

Aktualizacja: 13.12.2025 15:49 Publikacja: 13.12.2025 14:45
Aleksander Łukaszenko
Foto: Sputnik/Alexander Kazakov/Pool via Reuters
Władze w Mińsku podały, że na liście są obywatele Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Litwy, Ukrainy, Łotwy, Australii, Japonii.
Centrum Praw Człowieka „Wiasna” podało, że laureat Pokojowej Nagrody Nobla Aleś Bialacki wyszedł na wolność i został przymusowo deportowany na Litwę. Informację tę potwierdził w rozmowie z agencją AP Paweł Sapelka, obrońca praw człowieka z organizacji Wiasna. Wśród zwolnionych jest także obywatel Polski, Roman Gałuza.
- Cieszymy się, że wśród osób, które odzyskują wolność, jest obywatel Polski oraz Aleś Bialacki. Razem z partnerami nie ustajemy w dążeniach do tego, by uwolniono także Andrzeja Poczobuta – zapewnił rzecznik MSZ Maciej Wewiór. Pytany czy prawdą jest, że Andrzej Poczobut odmówił napisania prośby do białoruskiego przywódcy Alaksandra Łukaszenki, Wewiór podkreślił, że nie może mówić o szczegółach negocjacji. Zaznaczył, że „była też propozycja dla Andrzeja Poczobuta”. - On się nie zgodził, co nie oznacza, że my w dalszym ciągu razem z partnerami nie działamy na rzecz uwolnienia go - podkreślił rzecznik MSZ
Na wolności znalazł się, jak wynika z informacji podanych przez portal Nasza Niwa, Wiktor Babaryka, niedoszły kandydat na prezydenta. Według informacji portalu, uwolniony został również prawnik Maksim Znak, członek sztabu wyborczego Babaryki.
Oprócz nich, jak wynika z informacji Wiasny, zwolniono także działaczy tej organizacji Walancina Stefanowicza i Uładzia Łabkowicza.
Czytaj więcej
Z więzień na Białorusi wypuszczono, w ramach amnestii, co najmniej 10 więźniów politycznych - twi...
Niezależny białoruski portal Zierkało podał, że wśród zwolnionych jest także obywatel Polski, Roman Gałuza.
Uwolnienie więźniów nastąpiło w czasie, gdy Aleksander Łukaszenko dąży do poprawy relacji z Waszyngtonem. Stany Zjednoczone ogłosiły w sobotę zniesienie sankcji wobec białoruskiego sektora potasowego. Decyzję tę ogłosił po spotkaniu z Łukaszenką w Mińsku w piątek i sobotę John Coale, specjalny wysłannik USA na Białoruś.
Czytaj więcej
Wyniki badań znanego brytyjskiego ośrodka niemiło zaskoczyły zarówno reżim w Mińsku, jak i jego p...
Podczas ostatniego spotkania amerykańskich urzędników z Łukaszenką we wrześniu 2025 r., Waszyngton ogłosił złagodzenie części sankcji wobec Białorusi, a Mińsk uwolnił ponad 50 więźniów politycznych. Ogółem od lipca 2024 r. Białoruś zwolniła ponad 430 więźniów politycznych, co powszechnie uznano za próbę zbliżenia z Zachodem.
Liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska powiedziała agencji Associated Press, że złagodzenie sankcji było częścią porozumienia między Mińskiem a Waszyngtonem, na mocy którego spodziewano się uwolnienia kolejnej dużej grupy więźniów politycznych na Białorusi. – Uwolnienie więźniów politycznych oznacza, że Łukaszenko rozumie ból związany z zachodnimi sankcjami i stara się je złagodzić – powiedziała Cichanouska.
– Ale nie bądźmy naiwni: Łukaszenka nie zmienił swojej polityki, jego represje trwają i nadal wspiera wojnę Rosji z Ukrainą. Dlatego musimy być niezwykle ostrożni z wszelkimi rozmowami o złagodzeniu sankcji, aby nie wzmacniać rosyjskiej machiny wojennej i nie zachęcać do dalszych represji – dodała Cichanouska.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Komisja Europejska musi znaleźć alternatywne sposoby finansowania Ukrainy; Czechy nie będą za nic ręczyć ani daw...
Winit wynajmuje 36,3 tys. mkw. w MLP Business Park Schalke.
Brytyjskie Ministerstwo Obrony ogłosiło decyzję o połączeniu wszystkich jednostek wywiadowczych poszczególnych r...
Rustem Umerow, sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy, odbył tajne spotkania z kierownictwem...
W ciągu najbliższych kilku godzin Białoruś ma oficjalnie potwierdzić uwolnienie 150 więźniów politycznych. Lista...
Ponad 3500 miejsc pracy, pięć zakładów produkcyjnych i centrum usług wspólnych w Warszawie, 235 mln zł inwestycji w latach 2022–2023 i 16,6 mln zł CIT zapłaconego w 2024 r. Tak wygląda twardy bilans obecności Veluxu w Polsce – mówi Przemysław Pokorski, dyrektor zarządzający Velux Polska.
Admirał Alvin Holsey, stojący na czele Dowództwa Południowego Stanów Zjednoczonych), odpowiedzialnego za operacj...
W świecie, w którym coraz częściej liczy się wygoda, szybkość i realne korzyści z codziennych wyborów, programy lojalnościowe zyskują na znaczeniu.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas