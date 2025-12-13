Białoruś zwalnia 123 więźniów politycznych. MSZ: na liście nie ma Andrzeja Poczobuta

Władze w Mińsku podały, że na liście są obywatele Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Litwy, Ukrainy, Łotwy, Australii, Japonii.

Reklama Reklama

Centrum Praw Człowieka „Wiasna” podało, że laureat Pokojowej Nagrody Nobla Aleś Bialacki wyszedł na wolność i został przymusowo deportowany na Litwę. Informację tę potwierdził w rozmowie z agencją AP Paweł Sapelka, obrońca praw człowieka z organizacji Wiasna. Wśród zwolnionych jest także obywatel Polski, Roman Gałuza.

- Cieszymy się, że wśród osób, które odzyskują wolność, jest obywatel Polski oraz Aleś Bialacki. Razem z partnerami nie ustajemy w dążeniach do tego, by uwolniono także Andrzeja Poczobuta – zapewnił rzecznik MSZ Maciej Wewiór. Pytany czy prawdą jest, że Andrzej Poczobut odmówił napisania prośby do białoruskiego przywódcy Alaksandra Łukaszenki, Wewiór podkreślił, że nie może mówić o szczegółach negocjacji. Zaznaczył, że „była też propozycja dla Andrzeja Poczobuta”. - On się nie zgodził, co nie oznacza, że my w dalszym ciągu razem z partnerami nie działamy na rzecz uwolnienia go - podkreślił rzecznik MSZ

Na wolności znalazł się, jak wynika z informacji podanych przez portal Nasza Niwa, Wiktor Babaryka, niedoszły kandydat na prezydenta. Według informacji portalu, uwolniony został również prawnik Maksim Znak, członek sztabu wyborczego Babaryki.