Białoruś zwalnia 123 więźniów politycznych. MSZ: na liście nie ma Andrzeja Poczobuta

Władze w Mińsku poinformowały, że zwolniły 123 więźniów politycznych z różnych państw w ramach umowy z USA. Polski resort spraw zagranicznych poinformował, że wśród zwolnionych nie ma Andrzeja Poczobuta. Według doniesień mediów wśród zwolnionych jest Aleś Bialacki i Maria Kalesnikawa.

Aktualizacja: 13.12.2025 15:49 Publikacja: 13.12.2025 14:45

Aleksander Łukaszenko

Aleksander Łukaszenko

Foto: Sputnik/Alexander Kazakov/Pool via Reuters

Bartosz Lewicki

Władze w Mińsku podały, że na liście są obywatele Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Litwy, Ukrainy, Łotwy, Australii, Japonii. 

Centrum Praw Człowieka „Wiasna” podało, że laureat Pokojowej Nagrody Nobla Aleś Bialacki wyszedł na wolność i został przymusowo deportowany na Litwę.  Informację tę potwierdził w rozmowie z agencją AP Paweł Sapelka, obrońca praw człowieka z organizacji Wiasna. Wśród zwolnionych jest także obywatel Polski, Roman Gałuza.

- Cieszymy się, że wśród osób, które odzyskują wolność, jest obywatel Polski oraz Aleś Bialacki. Razem z partnerami nie ustajemy w dążeniach do tego, by uwolniono także Andrzeja Poczobuta – zapewnił rzecznik MSZ Maciej Wewiór. Pytany czy prawdą jest, że Andrzej Poczobut odmówił napisania prośby do białoruskiego przywódcy Alaksandra Łukaszenki, Wewiór podkreślił, że nie może mówić o szczegółach negocjacji. Zaznaczył, że „była też propozycja dla Andrzeja Poczobuta”. - On się nie zgodził, co nie oznacza, że my w dalszym ciągu razem z partnerami nie działamy na rzecz uwolnienia go - podkreślił rzecznik MSZ

Na wolności znalazł się, jak wynika z informacji podanych przez portal Nasza Niwa, Wiktor Babaryka, niedoszły kandydat na prezydenta. Według informacji portalu, uwolniony został również prawnik Maksim Znak, członek sztabu wyborczego Babaryki. 

Oprócz nich, jak wynika z informacji Wiasny, zwolniono także działaczy tej organizacji Walancina Stefanowicza i Uładzia Łabkowicza. 

Wśród zwolnionych jest obywatel Polski Roman Gałuza

Niezależny białoruski portal Zierkało podał, że wśród zwolnionych jest także obywatel Polski, Roman Gałuza. 

Uwolnienie więźniów nastąpiło w czasie, gdy Aleksander Łukaszenko dąży do poprawy relacji z Waszyngtonem. Stany Zjednoczone ogłosiły w sobotę zniesienie sankcji wobec białoruskiego sektora potasowego. Decyzję tę ogłosił po spotkaniu z Łukaszenką w Mińsku w piątek i sobotę John Coale, specjalny wysłannik USA na Białoruś.

Podczas ostatniego spotkania amerykańskich urzędników z Łukaszenką we wrześniu 2025 r., Waszyngton ogłosił złagodzenie części sankcji wobec Białorusi, a Mińsk uwolnił ponad 50 więźniów politycznych. Ogółem od lipca 2024 r. Białoruś zwolniła ponad 430 więźniów politycznych, co powszechnie uznano za próbę zbliżenia z Zachodem.

Swiatłana Cichanouska: nie bądźmy naiwni, Łukaszenko nie zmienił swojej polityki

Liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska powiedziała agencji Associated Press, że złagodzenie sankcji było częścią porozumienia między Mińskiem a Waszyngtonem, na mocy którego spodziewano się uwolnienia kolejnej dużej grupy więźniów politycznych na Białorusi. – Uwolnienie więźniów politycznych oznacza, że Łukaszenko rozumie ból związany z zachodnimi sankcjami i stara się je złagodzić – powiedziała Cichanouska.

– Ale nie bądźmy naiwni: Łukaszenka nie zmienił swojej polityki, jego represje trwają i nadal wspiera wojnę Rosji z Ukrainą. Dlatego musimy być niezwykle ostrożni z wszelkimi rozmowami o złagodzeniu sankcji, aby nie wzmacniać rosyjskiej machiny wojennej i nie zachęcać do dalszych represji – dodała Cichanouska. 

Źródło: rp.pl

