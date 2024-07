Większość z 1 400 więźniów politycznych na Białorusi siedzi w zakładach karnych od czasu demokratycznych protestów w tym kraju po wyborach prezydenckich z 2020 roku, których wyników Zachód (w tym Polska) nie uznał.



Więźniowie polityczni odsiadują na Białorusi wyroki skazani najczęściej z paragrafów mówiących o „działalności ekstremistycznej”.



Aleksandr Łukaszenko wypuścił z więzienia 67-letniego opozycjonistę chorego na raka

„Wiosna” informuje, że w ramach amnestii z więzień wyszły trzy kobiety i siedem mężczyzn.



Wiadomo, że z więzienia wyszedł Ryhor Kastusiou, 67-letni były lider opozycji i kandydat na prezydenta. Aresztowano go w 2021 roku i skazano na 10 lat w kolonii karnej za "spiskowanie przeciwko rządowi w celu przejęcia władzy". Po aresztowaniu zdiagnozowano u niego chorobę nowotworową.



Obrońcy praw człowieka podkreślają, że radość z amnestii na Białorusi jest słodko-gorzka. - To wielka radość, niemal jak radość dziecka. Ale to śmiech przez łzy — jest też gniew na to przez co ludzie przeszli — mówi Inna Kowalenko, przedstawicielka grupy krewnych uwięzionych, która prowadzi działania na rzecz ich uwolnienia.