Lekarz podkreśla, że nie ma żadnych dowodów wskazujących na to, by Trump cierpiał na zakrzepicę żył głębokich ani na chorobę naczyń tętniczych. Dodatkowe badania nie wykazały objawów niewydolności serca, zaburzeń pracy nerek ani występowania innej choroby ogólnoustrojowej.

Leavitt zapewniła, że Trump nie odczuwa żadnego dyskomfortu w związku z wykrytą niewydolnością żylną.

Przewlekła niewydolność żylna

Schorzenie, w którym żyły, najczęściej w nogach, mają trudności z odprowadzaniem krwi z powrotem do serca. Problem wynika głównie z uszkodzenia zastawek żylnych, które zapobiegają cofaniu się krwi. W efekcie krew zalega w żyłach kończyn dolnych, powodując wzrost ciśnienia i rozciągnięcie ścian naczyń.



Główne objawy to obrzęki nóg, uczucie ciężkości, ból oraz widoczne żylaki. Jeśli choroba postępuje, mogą wystąpić przebarwienia skóry, stwardnienia tkanki podskórnej, a w skrajnym przypadku trudno gojące się owrzodzenia.



Najważniejszymi czynnikami ryzyka przy tym schorzeniu są otyłość, brak ruchu, długotrwałe stanie lub siedzenie, ciąża i predyspozycje genetyczne.



W cięższych przypadkach w leczeniu stosuje się farmakoterapię lub leczenie zabiegowe (np. skleroterapię, laseroterapię czy operacje żylaków). Brak leczenia może prowadzić do poważnych powikłań, w tym owrzodzeń żylnych.