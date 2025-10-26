07:33 Atak dronów na Kijów: trzy ofiary śmiertelne, 29 rannych

W wyniku nocnego ataku dronów na Kijów zginęły trzy osoby, a 29 zostało rannych, w tym siedmioro dzieci – poinformowała ukraińska służba ds. sytuacji nadzwyczajnych (DSNS). Stolica była ostrzeliwana po raz drugi w ciągu jednej doby.

Najpoważniejsze zniszczenia odnotowano w dzielnicy Desniańskiej, gdzie po uderzeniu drona wybuchł pożar w dziewięciopiętrowym budynku mieszkalnym. Strażacy uratowali 13 osób z górnych kondygnacji. W wyniku innych trafień uszkodzone zostały też okna w szesnastokondygnacyjnym bloku oraz budynek w dzielnicy Obołoń. Wszystkim poszkodowanym udzielana jest pomoc medyczna.

07:08 Ukraina zaktualizowała dane o rosyjskich stratach

W ciągu ostatniej doby Rosja straciła na froncie ok. 900 żołnierzy oraz m.in. 15 systemów artylerii – podał Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

06:45 Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1340. dniu wojny

