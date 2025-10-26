Aktualizacja: 26.10.2025 07:32 Publikacja: 26.10.2025 06:30
W wyniku nocnego ataku dronów na Kijów zginęły trzy osoby, a 29 zostało rannych, w tym siedmioro dzieci – poinformowała ukraińska służba ds. sytuacji nadzwyczajnych (DSNS). Stolica była ostrzeliwana po raz drugi w ciągu jednej doby.
Najpoważniejsze zniszczenia odnotowano w dzielnicy Desniańskiej, gdzie po uderzeniu drona wybuchł pożar w dziewięciopiętrowym budynku mieszkalnym. Strażacy uratowali 13 osób z górnych kondygnacji. W wyniku innych trafień uszkodzone zostały też okna w szesnastokondygnacyjnym bloku oraz budynek w dzielnicy Obołoń. Wszystkim poszkodowanym udzielana jest pomoc medyczna.
W ciągu ostatniej doby Rosja straciła na froncie ok. 900 żołnierzy oraz m.in. 15 systemów artylerii – podał Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.
Foto: pap
Wydarzenia z 1340. dnia wojny Rosji z Ukrainą można było śledzić w naszej wczorajszej relacji.
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę.
