Z tego artykułu się dowiesz: Jakie wyglądają plany przekazania samolotów MiG-29 Ukrainie?

Dlaczego Polska decyduje się na przekazanie Ukrainie swoich myśliwców?

Na co Polska liczy w zamian za przekazanie samolotów Ukrainie?

Mowa o 14 maszynach, które znajdują się dzisiaj na stanie Sił Powietrznych. – 10 grudnia nie potwierdzę, że w tym roku zostaną już przekazane na Ukrainę – mówi nam płk. Marek Pietrzak, rzecznik Sztabu Generalnego WP.

Z naszych ustaleń wynika, że bardziej prawdopodobne jest przekazanie przynajmniej części z nich w przyszłym roku. Tym bardziej, że już wtedy kończą im się tzw. resursy na eksploatację w naszych siłach powietrznych. Pozostałe MiG-i-29 mogą być w służbie do 2028 r. Nie ma w planach ich modernizacji.

Przypomnijmy, że w 2022 i 2023 r. Polska – bez nagłaśniania sprawy – przekazała na Ukrainę 14 samolotów MiG-29 (znajdowały się one w różnym stanie technicznym, niektóre z nich zostały wykorzystane jako źródło części zamiennych dla ukraińskich maszyn).